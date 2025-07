Mark Tozer discusses Darwin Harbour’s ‘lost ships’

Technical diver and conservationist Mark Tozer will be talking about Darwin Harbour’s ‘lost ships’ when he is on the Tech Stage at the GO Diving Show ANZ στο Σίδνεϊ τον Σεπτέμβριο.

Come rain or shine, Mark is out walking South Australia’s coastlines – his lifelong love for the ocean runs deep. Growing up in Birkenhead, South Australia, Mark spent weekends as a child snorkelling at Semaphore, sparking a passion that’s since led to over 8,000 dives across the globe.

A seasoned diver since 1988, Mark explores deep wrecks and mysterious sites using advanced rebreathers, mixed gas, and a fearless curiosity. From Darwin Harbour’s World War Two wrecks to the legendary depths of Truk Lagoon, Vanuatu’s SS President Coolidge, and Palau, he documents underwater history with precision and care.

Mark’s dedication doesn’t stop at diving. He is business partner of Rodney Fox Shark Expeditions with Andrew Fox, giving divers the chance to safely meet great white sharks while supporting vital research. His conservation work includes founding Dive for Cancer in 2013 – raising funds for the Cancer Council – and launching the Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, an immersive museum dedicated to marine life, diving heritage, and ocean education.

In 2022, Mark joined Sharks and Rays Australia (SARA) as Director, championing efforts to protect Australia’s most misunderstood marine species.

Whether it’s leading conservation efforts, diving with legends like Dr Sylvia Earle, or inspiring the next generation of ocean stewards, Mark Tozer continues to turn passion into action – both underwater and on land.

Mark Tozer discusses Darwin Harbour's 'lost ships' 2

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Πάρτε τα εισιτήριά σας τώρα!

Τα εισιτήρια για το GO Diving Show ANZ είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να επωφεληθείτε από Προσφορά 2 για 1 earlybird μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου – εσείς και ο φίλος/η σύντροφός/σύζυγός σας μπορείτε να μας επισκεφθείτε μόνο για $12, και τα παιδιά 16 ετών και κάτω έχουν δωρεάν είσοδο, καθιστώντας την την τέλεια οικογενειακή εκδρομή. Υπάρχει άφθονος χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.