Ελάτε μαζί μας για μια αποκλειστική προβολή του Diving Into The Darkness

Είμαστε χαρούμενοι που τα εγκαίνια GO Diving Show ANZ (28-29 Σεπτεμβρίου στο Sydney Showground) θα ξεκινήσει με εξαιρετικό τρόπο – με μια αποκλειστική προβολή στην Κεντρική Σκηνή του εκπληκτικού βραβευμένου ντοκιμαντέρ Diving Into The Darkness.

Ελάτε μαζί μας στις 9.45 στην Κεντρική Σκηνή το πρωί του Σαββάτου και προετοιμαστείτε για ένα από τα πιο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια (διαβάστε την πλήρη κριτική μου παρακάτω). Ακόμα καλύτερα, αμέσως μετά την προβολή, Τζιλ Χάινερθ η ίδια θα κοσμεί την Κεντρική Σκηνή για να κάνει μια καταπληκτική παρουσίαση. Διευθυντής Nays Baghai θα είναι επίσης στην παράσταση, πηγαίνοντας στο ANZ / Inspiration Stage το απόγευμα του Σαββάτου.

Diving Into The Darkness

Κριτική: Diving Into The Darkness

Μαρκ Έβανς: Όταν άκουσα για πρώτη φορά Diving Into The Darkness, Ανυπομονούσα πολύ να το δω μόνος μου, ειδικά καθώς επικεντρώνεται στη φίλη μου και θρύλο των καταδύσεων Jill Heinerth. Η ιστορία της άξιζε εδώ και καιρό να παρουσιαστεί και τώρα είχα την ευκαιρία να τη δω από πρώτο χέρι, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο σκηνοθέτης Nays Baghai ξεπέρασε τον εαυτό του με το τελευταίο ντοκιμαντέρ – πραγματικά του αξίζει όλα τα βραβεία που έχει ήδη λάβει στο σύντομο χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησε.

Η ταινία έχει ήδη κερδίσει το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα και το βραβείο Εξαιρετικής Αριστείας στην εκδήλωση Ντοκιμαντέρ Χωρίς Σύνορα.

Ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή δύτες σπηλαίων στον κόσμο, ο Καναδός εξερευνητής Heinerth έχει συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο απαιτητικές και διάσημες αποστολές, από την έρευνα των μεγαλύτερων σπηλαίων του κόσμου στο Μεξικό έως την ανακάλυψη τεράστιων σπηλαίων παγόβουνων στην Ανταρκτική.

Ακόμα από το Diving Into The Darkness

Σε συνδυασμό με μερικές από αυτές τις επικές καταδύσεις, οι οποίες απεικονίζονται με αποσπάσματα και στιγμιότυπα αρχείου, το ντοκιμαντέρ διάρκειας 96 λεπτών περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις και αναδρομές κινουμένων σχεδίων στα νεότερα χρόνια της Χάινερθ, βοηθώντας να εξηγήσει το κίνητρό της για συμμετοχή σε τέτοιες ακραίες προκλήσεις.

Περισσότεροι από 100 φίλοι της έχουν πεθάνει στα βάθη, αλλά η ίδια υποστηρίζει ότι κάθε περιπέτεια την φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει η γυναίκα που θα ήθελε να είχε γνωρίσει ως παιδί.

Πάντα πίστευα ότι υπάρχουν δύο είδη δυτών – αυτοί που αγαπούν τις καταδύσεις σε σπηλιές και αυτοί που δεν το κάνουν – και ανήκω σταθερά στην τελευταία κατηγορία. Πάντα υπήρχε κάτι σχετικά με τις σπηλιές που μου δίνει «τα θελήματα» και το Diving Into The Darkness δεν έκανε τίποτα για να μου αλλάξει γνώμη!

Ακόμα από το Diving Into The Darkness

Βλέποντας εκπληκτικά πλάνα της Τζιλ να γλιστράει αβίαστα μέσα από συστήματα σπηλαίων στολισμένα με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και άλλες τοπογραφικές παραξενιές, σε εντυπωσιακά καθαρή ορατότητα, πρέπει να πω ότι άρχισα να μπαίνω στον πειρασμό στον παραμικρό.

Στη συνέχεια, όμως, άλλα τμήματα - ιδιαίτερα μια οδυνηρή στιγμή χαμένου σε μια σπηλιά που γυρίστηκε εξαιρετικά από τον Nays και την ομάδα (ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια αναπαράσταση του εν λόγω περιστατικού, αλλά είναι τόσο καλά γυρισμένη που η καρδιά σας αρχίζει να χτυπάει δυνατά καθώς σε πιάνει η κατάσταση) – χαλιναγωγήστε τη στιγμιαία τρέλα μου και επιστρέφω στην κατηγορία «Θα μείνω στα ναυάγια, στους τοίχους και στους υφάλους» των δυτών!

Η Jill Heinerth είναι μια σαγηνευτική ομιλήτρια αν είστε αρκετά τυχεροί να την πιάσετε στη σκηνή, και το χάρισμα και η προσωπικότητά της αναδύθηκαν από την ταινία σαν να καθόταν ακριβώς μπροστά σας. Αυτό συμπληρώνεται από τις σκοπευτικές ικανότητες του Nays Baghai, ο οποίος σίγουρα ξέρει πώς να απαθανατίζει επικές σκηνές στην κάμερα. Αυτό είναι μακράν ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ με επίκεντρο τις καταδύσεις που έχω δει εδώ και πολλά χρόνια.

Ελάτε μαζί μας για μια αποκλειστική προβολή του Diving Into The Darkness 5

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, πισίνα επίδειξης και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφείτε εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.