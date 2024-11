Οδηγός δώρων: 7 νέα βιβλία για δύτες

Ο δύτης και ο μάγειρας,

του Lasse Spang Olsen

Διάβαζα The Diver & The Cook όταν ένας φίλος κάλεσε στο τηλέφωνο. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε πει: «Υποθέτω ότι διάβασες The Diver & The Cook;" Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί, πράγμα που υποθέτω ότι πρέπει να σημαίνει ότι αυτό είναι ένα «βιβλίο της στιγμής».

Αν δεν το έχετε διαβάσει ακόμα, ίσως θυμηθείτε την είδηση ​​του 2013 που το ενέπνευσε, για ένα νιγηριανό ρυμουλκό που βυθίστηκε πολύ γρήγορα σε ύποπτες συνθήκες, παγιδεύοντας το πλήρωμά του κάτω από τα καταστρώματα.

Όταν μια ομάδα δυτών κορεσμού που εργάζονταν στην περιοχή κλήθηκαν να κάνουν αυτό που σπάνια αναμένεται να κάνουν – να τρυπήσουν μέσα σε ένα ναυάγιο σε βάθος 30 μέτρων για να αφαιρέσουν ανθρώπινα σώματα – σοκαρίστηκαν όταν βρήκαν ένα από το πλήρωμα, τη γαλέρα σεφ, ακόμα ζωντανός μετά από περισσότερες από δύο ημέρες παγιδευμένος στο πιο απομακρυσμένο μέρος του σκάφους.

Αυτό δεν είναι ένα spoiler γιατί αυτό το βιβλίο είναι ένα «χαμπάρι», που ανιχνεύει λεπτομερώς τι συνέβη μέχρι αυτό το σημείο και, πολύ σημαντικό, τι συνέβη στη συνέχεια. Έχει επίσης μερικές ανατροπές στην ουρά που σίγουρα με εξέπληξαν.

Ο συγγραφέας είναι σκηνοθέτης και αυτό είναι το βιβλίο του ντοκιμαντέρ του για μια εξαιρετική ιστορία υποβρύχιας επιβίωσης, με πρωτότυπες εικόνες από τα κλειστοφοβικά όρια του κύτους.

Έχει εκθέσει την ιστορία πολύ καθαρά, διανθισμένη με τμήματα των αρχικών ανταλλαγών μεταξύ των δυτών, του πλοίου ελέγχου τους και του μάγειρα Χάρισον, και αυτή η προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική.

Η προσπάθεια διάσωσης

Αν έχω μια κριτική –και είναι πολύ μικρή– είναι ότι, παρ' όλη τη σαφήνειά του, ο συγγραφέας φαίνεται τόσο προσηλωμένος στο να βεβαιωθεί ότι ο αναγνώστης παίρνει κάθε σημείο. Αυτός ο προσδιορισμός σημαίνει ότι μια ορισμένη ποσότητα επανάληψης σέρνεται.

Ωστόσο, αυτό τελειώνει μετά το πρώτο μισό του βιβλίου. Αντίθετα, υπάρχει ένα μεταγενέστερο επεισόδιο στο οποίο η αποστολή διάσωσης σχεδόν εκτροχιάζεται όταν οι δύτες παραβλέπουν ένα βασικό στοιχείο. Αυτή η κατάσταση στην άκρη του γκρεμού επιλύεται τόσο γρήγορα και ξαφνικά που δυσκολεύτηκα να φανταστώ πώς ακριβώς συνέβη – και εξακολουθώ να το κάνω.

Τίποτα από αυτά δεν αφαιρεί από το γεγονός ότι αυτό είναι ένα συναρπαστικό και συναισθηματικό ανάγνωσμα, και ο Olsen το έχει κάνει εύκολο – αν και, όπως ξεκαθαρίζουν τα τελευταία κεφάλαια, δεν του ήταν εύκολο να ερευνήσει και να γράψει. Αυτή η ιστορία που κόβει την ανάσα αξίζει τον σχετικά σύντομο χρόνο που θα σας πάρει για να διαβάσετε.

Εκδόσεις Dived Up, ISBN: 9781909455610

Χαρτόδετο, 15x23 εκ., 176 σελ., 20 £

Coral Triangle Cameos: Biodiversity & The Small Majority,

από τους Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Είναι πάντα δύσκολο να μαντέψεις ποιος εκδότης θα βρει στη συνέχεια ο Dived Up, αλλά, όπως The Diver & The Cook δείχνει, οι επιλογές του δεν είναι ποτέ λιγότερο από ενδιαφέρουσες.

Διάβασα τον προκάτοχο του Coral Triangle Cameos, που ονομαζόταν Στην καρδιά του τριγώνου των κοραλλιών, όταν κυκλοφόρησε το 2021 και σκέφτηκε ότι ήταν μια εξαιρετική συγχώνευση συναρπαστικού κειμένου και υποβρύχια φωτογραφία.

Ο Alan Powderham είναι ένας πολύ καλός φωτογράφος μακροεντολών και, τότε όπως και τώρα, είχε συνεργαστεί με τη θαλάσσια βιολόγο Sancia van der Meij για να βρεθεί κάτω από το δέρμα της «μικρής πλειοψηφίας» των μικροσκοπικών ψαριών και των ασπόνδυλων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του Ινδο-Ειρηνικού ύφαλος-ζωή.

Το προηγούμενο βιβλίο εντυπωσίασε σε τέτοιο βαθμό, ειδικά ο τρόπος με τον οποίο προσκολλήθηκε στην άποψη του αυτοδύτη, που δημοσιεύσαμε ένα απόσπασμα έξι σελίδων στο Δύτης περιοδικό να μοιραστώ τη χαρά. Coral Triangle Cameos παράγεται στην ίδια μορφή τραπεζιού σαλονιού πάνω από τετράγωνο και αποδεικνύεται εξίσου καλό.

Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία στα οποία οι φωτογράφοι διαλέγουν τις καλύτερες λήψεις τους και στη συνέχεια βρίσκουν μερικούς περίεργους τίτλους κεφαλαίων και κοφτό κείμενο για να δικαιολογήσουν τις επιλογές, αλλά ο Powderham και ο van der Miej είναι πολύ ευσυνείδητοι για να πέσουν σε αυτήν την παγίδα.

Οι εικόνες επιλέγονται και ομαδοποιούνται για καλό λόγο –σε αυτή την περίπτωση ανά τύπο ζώων– και οι λέξεις, αν και λίγες, είναι προσεκτικά επιλεγμένα ψήγματα πληροφοριών που υποδεικνύουν πρωτότυπη σκέψη και αφήνουν τον αναγνώστη να πιστεύει ότι αξίζει να θυμηθεί.

Οι εικόνες του Powderham τείνουν προς τη σκοτεινή πλευρά –είναι ένας από εκείνους τους φωτογράφους που μπορούν να αντισταθούν στην επιθυμία να κάνουν τις φωτογραφίες του να σκάνε– και επειδή πλημμυρίζουν στην άκρη των σελίδων και μεταξύ τους, το αποτέλεσμα είναι να πλημμυρίσει το οπτικό πεδίο του αναγνώστη. όπως σε μια κατάδυση, κάνοντας την εμπειρία πιο καθηλωτική.

Δεν μπορώ να πω καλύτερα για το τι είναι ουσιαστικά ένα εικονογραφημένο βιβλίο από το ότι αυτό θα άντεχε επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι παρατηρητές της θαλάσσιας ζωής θα το απολαύσουν, και ιδιαίτερα οι υποβρύχιοι φωτογράφοι.

Εκδόσεις Dived Up, ISBN: 9781909455573

Σκληρόδετο, 22x30 εκ., 224 σελ., 45 £

52 Εργασίες: Υποβρύχια Φωτογραφία,

από τον Alex Mustard

52 Αναθέσεις είναι μια σειρά βιβλίων από το Ammonite Press για πτυχές του φωτογραφία – την τελευταία φορά που κοίταξα υπήρχαν 14 τίτλοι, που κυμαίνονταν στη θεματολογία από ασπρόμαυρο και drone μέχρι δρόμο και Instagram φωτογραφία.

Τώρα υπάρχει ένα αφιερωμένο υποβρύχια φωτογραφία έκδοση από όχι λιγότερο επιφανή αρχή από τον Alex Mustard του ίδιου του Ηνωμένου Βασιλείου, του οποίου τα προσόντα δύσκολα χρειάζονται επανάληψη.

Όπως και οι άλλοι τίτλοι της σειράς, Υποβρύχια φωτογραφία αποτελείται από εβδομαδιαίες εργασίες εργαστηρίου ενός έτους «σχεδιασμένες για την οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων, τη διεύρυνση των οριζόντων και την εκκίνηση της δημιουργικότητας», για να μην αναφέρουμε την παραγωγή εικόνων νοκ-άουτ.

Οι εργασίες ποικίλλουν από τη λήψη της τέλειας λήψης supermacro ζωής στον βυθό της θάλασσας έως τη δημιουργική χρήση του διαθέσιμου φωτός για κυκλοθυμικές φωτογραφίες ναυαγίων και κάθε μία συνοδεύεται από στέρεες αλλά όχι υπερβολικά τεχνικές συμβουλές, με χώρο για σημειώσεις.

Κάθε μία από τις 52 εργασίες έχει ένα κλειδί που δείχνει τους τύπους εργασιών που εμπλέκονται, είτε μεγάλο ζώο, φιλαράκι, σύνθεση, υπολογιστή, ψάρι, φωτισμός, μακροεντολή, σκηνικό, τεχνική, ευρυγώνιο ή ναυάγιο. Το βιβλίο είναι γεμάτο από εμπνευσμένα πλάνα Μουστάρντ, πάνελ με συμβουλές και το είδος της άμεσης γραφής που διασφαλίζει ότι οι συμβουλές του θα πραγματοποιηθούν. Η απλή προσέγγιση λειτουργεί για να εστιάσει την προσοχή σε βασικά στοιχεία.

Ορισμένες από τις εργασίες καλύπτουν πρωτοβουλίες όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή η παραγωγή περιοδικό εξώφυλλα (είναι καλό να δείτε ένα από τα εξαιρετικά του συγγραφέα Δύτης εξώφυλλα που χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα γιατί τόσο λίγες εικόνες είναι πραγματικά ικανές να αντέξουν τον ανταγωνισμό πολλαπλών γραμμών εξώφυλλου).

Το πρόβλημα που αναμφίβολα σας έχει συμβεί είναι ότι στον πραγματικό κόσμο, πολύ λίγοι δύτες, εκτός από επαγγελματίες καταδύσεων ζεστών νερών, είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουν πρόσβαση στην ποικιλία των τοποθεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων αυτών των έργων, σίγουρα σε τακτική βάση.

Ο Mustard το γνωρίζει ξεκάθαρα αυτό: «Έχω δημιουργήσει εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν κυρίως σε μια κατάδυση ή μια κατάλληλη μέρα κατάδυσης», λέει στον πρόλογο. «Προορίζονται να συμπληρωθούν κατά προσέγγιση, αντί να διαλέγεις τα αγαπημένα σου». Οπότε πιστεύω ότι το μήνυμα είναι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.

Για τους περισσότερους υποβρύχιους φωτογράφους που ασχολούνται σοβαρά με τη βελτίωση του εαυτού τους, η απλή ανάγνωση αυτού του βιβλίου θα είναι μια ευχάριστη διαδικασία που τους αφήνει πολλές ιδέες για το επόμενο ταξίδι τους.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Σκληρόδετο, 21x14 εκ., 128 σελ., 12.99 £

Καρχαρίες, Ακτίνες και Χίμαιρες της Ανατολικής Ακτής της Βόρειας Αμερικής,

των David A Ebert & Marc Dando

Αυτός ο πολυτελής οδηγός αγρού ακολουθεί έναν άλλον που έχω κάνει ανασκόπηση στο παρελθόν, όταν παρατήρησα ότι ήταν σχεδόν πολύ όμορφα κατασκευασμένο για να κινδυνεύσω να γίνω βροχερός και σκύλος στο χωράφι.

Αυτός ο οδηγός του 2020 ήταν αφιερωμένος στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο και ισχυρίστηκε ότι ήταν ο πρώτος οδηγός πεδίου που καλύπτει και τα 146 είδη που βρίσκονται σε θάλασσες εύκολα προσβάσιμες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το νέο βιβλίο καλύπτει τις ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά στον Ατλαντικό και είναι μεγαλύτερο από αυτό με 173 είδη, φυσικά με σημαντική επικάλυψη.

Περιλαμβάνει τα ελαστικά κλαδιά που βρίσκονται γύρω από τα νησιά του Ατλαντικού, όπως οι Μπαχάμες και οι Βερμούδες, που εκτείνονται δυτικά στον Κόλπο του Μεξικού μέχρι τη χερσόνησο Γιουκατάν, και περιλαμβάνουν μερικά σπάνια είδη βαθέων υδάτων.

Απλώς για να πάρουμε τους φαναρχαρίες ως τυχαίο παράδειγμα, θα βρείτε μια σελίδα εισαγωγής με μια έγχρωμη φωτογραφία, ακολουθούμενη από τρεις σελίδες που απεικονίζουν τα σχήματα και τα σημάδια του σώματος, και στη συνέχεια έναν λεπτομερή οδηγό οδοντοστοιχίας πριν φτάσουμε στα εννέα είδη.

Για καθένα από αυτά έχουμε τις καλύτερες από τη φωτογραφία πλευρικές και εναέριες επιστημονικές απεικονίσεις του Dando, λεπτομερή περιγραφή, βιότοπο, βιολογία, κατάσταση στην Κόκκινη Λίστα IUCN, εύρος βάθους, διαστάσεις σε διάφορα στάδια ωριμότητας και άλλες βασικές λεπτομέρειες (το κλειδί βρίσκεται στο πτερύγιο μπροστινού καλύμματος), καθώς και χάρτες διανομής.

Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια την προτιμώμενη διατροφή ενός πράσινου φαναρχαρία εδώ, πιθανότατα δεν θα το κάνετε ποτέ.

Ο David Ebert, διευθυντής προγράμματος του Pacific Shark Research Center και κάτοχος πολλών άλλων θέσεων που σχετίζονται με το elasmobranch, γράφει με μεγάλη σαφήνεια για κάθε είδος ανάμεσα σε έναν αριθμό πιο γενικών κεφαλαίων. Υπάρχει επίσης ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη διατήρηση από τη Sonia Fordham της Shark Advocates International. Αυτό είναι ένα ελκυστικό και περιεκτικό βιβλίο αναφοράς.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Σκληρόδετο, 18x22 εκ., 430 σελ., 35 £

Καταδύσεις Gozo & Comino,

από τον Richard Salter (2η έκδοση)

Μπορεί να είναι μια δεύτερη έκδοση, αλλά αξίζει να σημειωθεί επειδή τα νησιά της Μάλτας είναι ένας τόσο δημοφιλής προορισμός με Βρετανούς και ηπειρωτικούς δύτες και υπάρχει εδώ και καιρό έντονος ανταγωνισμός για την εξυπηρέτησή τους με οριστικούς οδηγούς καταδύσεων.

Πιστεύω ότι αυτό ήταν το πρώτο που αγνόησε την ίδια τη Μάλτα και επικεντρώθηκε στα δύο βόρεια νησιά. Αυτό είναι λογικό επειδή πολλοί επισκέπτες κατάδυσης επιλέγουν να βασιστούν στο Gozo και υπάρχουν πολλά για να τους κρατήσουν απασχολημένους εκεί.

Επειδή τα νησιά της Μάλτας μπορούν να εξερευνηθούν από ανεξάρτητες ομάδες καταδύσεων στην ξηρά, υπήρξε μεγαλύτερη ζήτηση για οδηγούς από ό,τι θα μπορούσε να υπάρξει σε άλλους προορισμούς όπου οι καταδύσεις οργανώνονται κυρίως από καταδυτικά κέντρα.

Το βιβλίο του Salter εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2017. Ήταν σε καλή θέση ως ντόπιος κατάδυση εκπαιδευτή με έμπειρη εργασιακή γνώση των τοποθεσιών, και εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα γνώση που θα μοιραζόταν με τους πελάτες με περαιτέρω έρευνα και φωτογραφία να καλύψει τα κενά.

Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση περιέχει μόνο έναν νέο ιστότοπο, το ναυάγιο του Ήφαιστος, ανεβάζοντας το σύνολο σε 72 – τα περισσότερα από τα οποία (58) βρίσκονται γύρω από το Gozo.

Για τα πρακτικά, για την ιστορία, για καθαρά τυπικούς λόγους Ήφαιστος είναι ένα πετρελαιοφόρο 60 μέτρων που βυθίστηκε σκόπιμα σε βάθος 30-40 μέτρων στο Xatt I-Ahmar, κοντά σε υπάρχοντα αξιοθέατα Karwela, Cominoland και Xlendi. Το βιβλίο, το οποίο περιέχει λεπτομερείς περιγραφές, χάρτες και φωτογραφίες, καταγράφει αλλαγές σε υπάρχουσες τοποθεσίες και ενημερώνει πληροφορίες για τα καταδυτικά κέντρα.

Η δραματική κατάρρευση του παραθύρου Azure, μετατρέποντάς το σε μια εντελώς νέα τοποθεσία καταδύσεων μετά από αιώνες, συνέβη ακριβώς τη στιγμή που η πρώτη έκδοση είχε ξεκινήσει, αλλά το Dived Up είχε καταφέρει να τραβήξει το βιβλίο πίσω και να το τροποποιήσει χρονικός.

«Αποδεικνύεται ότι ο χάρτης και η γραφή της νέας τοποθεσίας που ο Ρίτσαρντ συνέταξε στη συνέχεια, μόλις το vis είχε διευθετηθεί, ίσχυε σε μεγάλο βαθμό», μου λέει ο εκδότης Alex Gibson. Η νέα έκδοση περιέχει μια νέα φωτογραφία του Pete Bullen των «Γαλάζιων Άλπεων» που προέκυψαν και μερικές περαιτέρω τροποποιήσεις του κειμένου. «Δεν έχει συμβεί κάτι τόσο δραματικό αυτή τη φορά, δόξα τω Θεώ!»

Όπως επισημαίνει ο Gibson, η πλοήγηση και η εμφάνιση του βιβλίου έχουν βελτιωθεί και ανανεωθεί, με σκοπό να διευκολυνθεί η εύρεση καταδύσεων σε καθεμία από τις πέντε περιοχές.

Εκδόσεις Dived Up, ISBN 9781909455580

Χαρτόδετο, 184 σελ, 23 x 16 εκ., 20 £

Sharkpedia: A Brief Compendium Of Sharklore,

από τον Daniel C Abel

Μια άλλη προσφορά καρχαρία από το Πρίνστον, αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή την εποχή του χρόνου ως κάλτσο πλήρωσης. Είναι επίσης ελκυστικό με τον δικό του τρόπο, από το υφασμάτινο κάλυμμά του με σφραγίδα αλουμινίου επάνω. Ο εικονογράφος Marc Dando επιστρέφει με αλλαγές κειμένου σε διάφορα στυλ σχεδίασης γραμμών, αλλά η ιδέα περιστρέφεται γύρω από τις παρατηρήσεις του Daniel Abel, μιας επιστήμης της ναυτιλίας των ΗΠΑ καθηγητής που ειδικεύεται στην οικολογία και τη φυσιολογία καρχαριών.

Είναι μια ποικιλία από πληροφορίες καρχαρία που χωρίζονται σε περίπου 100 αλφαβητικές εγγραφές και τα καλά νέα είναι ότι παρακάμπτει τη βαρετή ρητορική ότι οι καρχαρίες αποτελούν λιγότερο απειλή για τους ανθρώπους από ό,τι οι άνθρωποι για τους καρχαρίες (χασμουρητό) υπέρ των πραγμάτων που έκανα εγώ Δεν ξέρω αλλά μακάρι να είχα.

Ακολουθεί ένας γευσιγνώστης, από μια μικρή ενότητα για τα περίεργα ονόματα καρχαριών που επικεντρώνεται στον Happy Eddie Shyshark: «Γιατί είναι ντροπαλός καρχαρίας; Επειδή, όταν απειλείται από αρπακτικά όπως το Cape Fur Seals, έχει τη συνήθεια να κυλάει σε μπάλα με την ουρά του να καλύπτει τα μάτια του. Για το λόγο αυτό, το είδος ονομάζεται επίσης καρχαρίας ντόνατ.

«Ίσως κάνοντας αυτό, ο καρχαρίας ενθαρρύνει τις συχνά παιχνιδιάρικες φώκιες του Cape Fur Seals να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι «πετώντας τον καρχαρία» αντί να τον φάνε». Θα πρέπει να το διαβάσετε για να μάθετε από πού προέρχεται το κομμάτι «Happy Eddie» – ή για να απολαύσετε άλλα ονόματα όπως ο φαλλικός καρχαρίας και ο καρχαρίας γλειφιτζούρι.

Θα βρείτε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά με πτυχές όπως η τονική ακινησία ή η «προσποίηση θανάτου». γονική μέριμνα: «Δεν υπάρχει. Δεν είναι αρκετά ενάρετο να μην τρώνε οι καρχαρίες τους απογόνους τους;». και το μήλο ως τρόπος κατανόησης του δαγκώματος του καρχαρία.

Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα βιβλίο αστείου, αλλά κάνει αυτό που είναι στην καρδιά σοβαρό θέμα πολύ εύπεπτο. Ένα ωραίο μικρό δώρο για έναν καρχαρία-δύτη.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Σκληρόδετο, 12x18 εκ., 168 σελ., 10.99 £

Το μικρό βιβλίο των φαλαινών,

των Robert Young & Annalisa Berta

Ένα ακόμη «μικρό βιβλίο» από το Πρίνστον με έβαλε στο μυαλό μου με τη μορφή και το στυλ του Παρατηρητής σειρά βιβλίων της παιδικής μου ηλικίας. Είναι μέρος μιας σειράς που καλύπτει θέματα από τα σκαθάρια και τις πεταλούδες μέχρι τα δέντρα και τις καιρικές συνθήκες, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν παιδικά βιβλία, αλλά θα ήταν παραπλανητικά, επειδή απλά απευθύνεται σε λάτρεις της φύσης.

Πλουσιοπάροχα εικονογραφημένο από την Tugce Okay μαζί με μια επιλογή φωτογραφιών, το βιβλίο σε μέγεθος τσέπης συσκευάζει πολλά στοιχεία στις 160 μικρές σελίδες του και είναι κατάλληλο για ταξίδια. Προσωπικά, θα προτιμούσα μια μορφή που να ταιριάζει περισσότερο με το τεράστιο θέμα της, ειδικά από την άποψη της εικονογράφησης, αλλά τα μικρά γράμματα και το σχέδιο είναι αρκετά εύκολο στη διαπραγμάτευση.

Αρέσει Sharkpedia, το βιβλίο ασχολείται από θέμα σε θέμα, καλύπτοντας τη βιολογία, τη συμπεριφορά και τη διατήρηση των δελφινιών και των φώκαιων, καθώς και των μεγαλύτερων φαλαινών, και είναι καλογραμμένο και ενημερωτικό.

Αν ψάχνετε για ένα μικρό δώρο για έναν φίλο ή συγγενή με κήτη, ίσως κάποιον που του αρέσει να πηγαίνει σε βάρκες παρατήρησης φαλαινών ενώ είστε έξω για καταδύσεις, αξίζει να το σκεφτείτε.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Σκληρόδετο, 10x16 εκ., 160 σελ., 12.99 £

