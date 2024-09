Εμπνευστείτε και ανακαλύψτε περισσότερα για τα hotspot καταδύσεων της Αυστραλίας στο GO Diving Show ANZ

Η γρήγορη προσέγγιση GO Diving Show ANZ, που πραγματοποιείται στο Sydney Showground από 28-29 Σεπτεμβρίου και με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο, υπόσχεται μια σειρά από ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και ευχάριστες ομιλίες, εκθέσεις, εκθέματα και διαδραστικά στοιχεία, ανεξάρτητα από το επίπεδο της καταδυτικής εμπειρίας σας – και το Inspiration / ANZ Stage είναι το τέλειο μέρος για να μάθετε περισσότερα για τις τοπικές ευκαιρίες κατάδυσης – και να εμπνευστείτε από μερικές φανταστικές παρουσιάσεις.

Οι ομιλητές στο Inspiration / ANZ Stage περιλαμβάνουν:

Ο Roni Ben-Ahron θα μιλήσει για τις Φιλιππίνες

Ρόνι Μπεν-Άρον

Ο υποστηρικτής του αειφόρου τουρισμού και ειδικός στον κλάδο Roni Ben-Ahron θα βρίσκεται στη σκηνή έμπνευσης στο GO Diving Show ANZ τον Σεπτέμβριο παρουσιάζοντας την απίστευτη ποικιλομορφία των Φιλιππίνων.

Ξεφεύγοντας από τον κορυφαίο εταιρικό κόσμο στα βαθιά, η Roni έχει περάσει τα τελευταία 15 χρόνια στη βιομηχανία του καταδυτικού τουρισμού. Έχοντας εργαστεί σε έξι χώρες, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ρόλους πωλήσεων και μάρκετινγκ, ερωτεύτηκε τις καταδύσεις Ασίας-Ειρηνικού. Λέει ότι «Είναι εκεί που η διαφορετικότητα και τα χρώματα ζεσταίνουν την καρδιά και λάμπουν ως φάρος για το πώς πρέπει να μοιάζει ο ωκεανός». Στόχος της είναι να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές τουρισμού κατάδυσης στις οποίες συμμετέχουν δύτες σε όλο τον κόσμο.

Η απίστευτη ποικιλομορφία των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων στον κόσμο. Στην καρδιά του Coral Triangle, θα απολαύσετε τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο: ζωηρούς κοραλλιογενείς υφάλους, ναυάγια, απίστευτη πελαγική ζωή, σπάνια πλάσματα και μοναδική τοπογραφία.

Μάθετε για τους κορυφαίους προορισμούς καταδύσεων στις Φιλιππίνες, τι μπορείτε να περιμένετε να βρείτε σε καθέναν και πώς μπορείτε να τους ζήσετε με τα Atlantis Dive Resorts και Liveaboards.

Οι καταναλωτές σήμερα έχουν μια επιλογή. μπορείτε να επιλέξετε την επωνυμία με βάση ένα σύνολο αξιών που θεωρείτε σημαντικές. Είναι σημαντικές για εσάς οι περιβαλλοντικές προσπάθειες, η προσέγγιση της κοινότητας και η εκπαίδευση; Μάθετε πώς μπορείτε να επηρεάσετε τις καταδύσεις με το Atlantis Resorts και το Liveaboards!

Ο Torrey Klett θα αναδείξει το έργο του Sea Shepherd στην Αυστραλία

Torrey Klett / Sea Shepherd

Το Sea Shepherd Australia είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για τη διατήρηση της θάλασσας που χρησιμοποιεί άμεση δράση στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς. παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία· καταστροφικές στρατηγικές διαχείρισης της θαλάσσιας ζωής· και άλλες απειλές για το ωκεάνιο οικοσύστημα και τους κατοίκους του.

Ο Torrey Klett, Συντονιστής Κεφαλαίου για το Sea Shepherd Sydney, θα παρουσιάσει θέματα θαλάσσιας διατήρησης που αντιμετωπίζει η Αυστραλία και ο κόσμος σήμερα στο ANZ / Inspiration Stage στο GO Diving Show ANZ τον Σεπτέμβριο και πώς μπορούμε να επιφέρουμε ουσιαστική αλλαγή.

Η Torrey είχε πάθος να συνεχίσει τις προσπάθειες διατήρησης της θάλασσας μετά τη θητεία της ως Master Scuba Diver Trainer PADI στην Ονδούρα. Πιστεύει ότι η διατήρηση είναι ευθύνη όλων μας και θέλει να νιώσετε τη δύναμη να εμπλακείτε και να κάνετε τη διαφορά στην προστασία των ωκεανών που αγαπάμε τόσο πολύ.

Ο Terry Cummins θα ρίξει φως στις καταδύσεις στα ανοιχτά του Κουίνσλαντ

Τέρι Κάμινς

Η διάσημη φιγούρα του κλάδου, Terry Cummins, θα πει λυρικά λόγια για τα θαύματα των νερών του Κουίνσλαντ όταν ανέβει στη σκηνή ANZ στο GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Δρ Terrence (Terry) Cummins είναι Πρόεδρος του Dive Queensland, και εξέχουσα προσωπικότητα στην παγκόσμια κοινότητα των καταδύσεων, καθώς και γνωστός υποβρύχιος φωτογράφος, συγγραφέας και ως παλαιότερο ανώτερο στέλεχος δυτών εκπαίδευση οργανισμών.

Ο Terry συμμετέχει επί του παρόντος σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές κυβερνήσεων και ΜΚΟ που σχετίζονται με τις καταδύσεις, τον τουρισμό, τη νομοθεσία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, και έχει έναν μακρύ κατάλογο με διάσημα βραβεία και επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ως Μέλος της Λέσχης Εξερευνητών Νέα Υόρκη και ένα «Μετάλλιο Τάγματος της Αυστραλίας» για τη συνεισφορά του στις καταδύσεις.

Καταδύσεις στην ακτή του Κουίνσλαντ

Ο Τέρι θα σας πάρει σε ένα ταξίδι από τα νότια σύνορα του Κουίνσλαντ προς τα βόρεια και περιλαμβάνει την υπέροχη κατάδυση που βρίσκεται στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και τη Θάλασσα των Κοραλλιών. Θα απευθυνθεί επίσης και θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις αρνητικές αντιλήψεις που λανθασμένα υπάρχουν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του Great Barrier Reef, ενώ θα υπογραμμίσει τις μοναδικές υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες δύτες από τα μέλη του Dive Queensland.

Ο Nays Baghai θα σας μεταφέρει στα παρασκήνια του Diving Into The Darkness – μια εμφάνιση του οποίου ανοίγει την παράσταση το Σάββατο

Nays Baghai

Ο Nays Baghai είναι ανεξάρτητος σκηνοθέτης και υποβρύχιος δημιουργικός και θα είναι στη σκηνή έμπνευσης στο GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Με έδρα το Σίδνεϊ, είναι απόφοιτος της εθνικής σχολής κινηματογράφου της Αυστραλίας AFTRS και το ντεμπούτο του μεγάλου μήκους ως σκηνοθέτης, Κάθοδος, κέρδισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ 2020 και τώρα μεταδίδεται στο Amazon Prime ANZ.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του, Diving Into The Darkness, με την ομιλήτρια του Main Stage Jill Heinerth, κέρδισε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα 2024. Αυτή η καταπληκτική ταινία θα προβληθεί στο GO Diving Show ANZ το πρωί του Σαββάτου για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Εκτός από τη μακρόχρονη δουλειά του ως σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας και μοντέρ, ο Nays έχει κερδίσει επίσης 30 βραβεία για τη μικρού μήκους φόρμα του και φωτογραφία εργασία. Το χαρτοφυλάκιο πελατών του περιλαμβάνει Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver περιοδικό, Τουρισμός Αυστραλία και πολλά άλλα.

Ως υποβρύχιος κινηματογραφιστής και φωτογράφος, ο Nays είναι κάτοχος μιας μεγάλης ποικιλίας πιστοποιήσεων κατάδυσης που του επιτρέπουν να λειτουργεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα απρόσιτα για τα παραδοσιακά συνεργεία ταινιών.

Κάνοντας το Impossible Possible: Behind the Scenes of Diving Into The Darkness

Ο σκηνοθέτης Nays Baghai με πολλαπλούς συλλαβισμούς βυθίζεται στα μυστικά του βραβευμένου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του για τη θρυλική Jill Heinerth. Σε αυτήν την παρουσίαση, το Nays καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

Η βουτιά εκπαίδευση απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου

Λεπτομέρειες περίπλοκων κινηματογραφικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων, σεναρίων, διαγραμμάτων γυρισμάτων και άλλων

Ο πλήρης κατάλογος των σπηλαίων και άλλων υποβρύχιων τοποθεσιών γυρισμάτων

Η ατελείωτη σειρά προκλήσεων που αντιμετώπισε η ομάδα

Η γιγάντια διαδικασία επεξεργασίας

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη των rebreathers

Οι παραλληλισμοί μεταξύ κινηματογραφικής δημιουργίας και τεχνικής κατάδυσης

Ο Ντάνι Τσάρλτον προσφέρει συμβουλές για την επίσκεψη στην Ινδονησία

Ντάνι Τσάρλτον

Σκέφτεστε να επισκεφθείτε την Ινδονησία για μια κατάδυση αργία? Τότε φροντίστε να έρθετε και να ακούσετε τις σοφές συμβουλές της Ινδονησίας ταξίδι κατάδυσης ο γκουρού Danny Charlton στο GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Ντάνι θα είναι στο ANZ / Inspiration Stage προσφέροντας πολλές χρήσιμες συμβουλές και συμβουλές για να επισκεφθείτε αυτήν την υπέροχη χώρα, η οποία φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες καταδύσεις στον πλανήτη.

Ο Ντάνι είναι κάτοχος πτυχίου στις Τουριστικές Σπουδές και εργάστηκε στην εταιρική Αμερική για αρκετά χρόνια πριν πάει στην Ινδονησία. Ένα συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους εξελίχθηκε σε γνωριμία και γάμο με την Angelique και μια μόνιμη εκπατριστική ζωή.

Είναι παθιασμένος με την ανάπτυξη τοπικών ταλέντων μέσω εκπαίδευση και καθοδήγηση. Το 2001 συμβουλεύτηκε τους ιδιοκτήτες του Lembeh Resort για την ανάπτυξη προϊόντων και άνοιξε την παραχώρηση κατάδυσης στο θέρετρο το επόμενο έτος. Το προϊόν Passport to Paradise αναπτύχθηκε σύντομα – δίνοντας στους δύτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν πλήρως το Βόρειο Σουλαουέζι.

Ο Danny βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των καταδυτικών εγκαταστάσεων των Lembeh Resorts και Murex Resort με τα υψηλότερα πρότυπα, με εκτεταμένες ανέσεις.

Ο Τζέιμς Χάντερ θα μιλήσει για την υποβρύχια αρχαιολογία

Τζέιμς Χάντερ

Ο James Hunter είναι ο Επιμελητής Ναυτικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας και θα κάνει μια συναρπαστική παρουσίαση στο ANZ/Inspiration Stage στο GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Τζέιμς έλαβε το διδακτορικό του στη θαλάσσια αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Flinders το 2012 και μεταπτυχιακό στην ιστορία και την ιστορική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Φλόριντα το 2001.

Έχει ασχοληθεί με τους τομείς της ιστορικής και ναυτικής αρχαιολογίας για πάνω από δύο δεκαετίες και συμμετείχε στη διερεύνηση πολλών διεθνώς σημαντικών τοποθεσιών ναυαγίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού υποβρυχίου του Εμφυλίου Πολέμου HL Hunley και το ναυάγιο Emanuel Point, μια ισπανική γαλέρα που ναυάγησε στον κόλπο Pensacola της Φλόριντα, το 1559.

Η διδακτορική έρευνα του Τζέιμς διερεύνησε την ιστορία και την αρχαιολογία της άμυνας από τορπιλοβάρκες που χρησιμοποιήθηκαν από τα αποικιακά και πρώιμα εθνικά ναυτικά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Διορίστηκε στο ρόλο του στο μουσείο τον Ιανουάριο του 2015 και έχει συμμετάσχει σε πολλά από τα έργα θαλάσσιας αρχαιολογίας του, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ναυαγίων του πρώτου υποβρυχίου της Αυστραλίας AE1 στην Παπούα Νέα Γουινέα, το ελαφρύ καταδρομικό HMAS του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Περθ (Ι) στην Ινδονησία, και η αναζήτηση και η ταυτοποίηση του τόπου ναυαγίου του HMB του James Cook Προσπαθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Holly Wakely του Blue Horizon Diving θα επιδιώξει να εμπνεύσει την Επόμενη Γενιά των δυτών

Χόλι Γουάκλι

Καταδύσεις εκπαιδευτή και η αρχηγός της περιοδείας Holly Wakely θα είναι στο ANZ / Inspiration Stage στο GO Diving Show ANZ τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας την αποστολή της να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με τις καταδύσεις.

Σε ηλικία 21 ετών, η Χόλι έχει ήδη ολοκληρώσει περισσότερες από 2,000 καταδύσεις και είναι Διευθυντής μαθημάτων PADI. Το ταξίδι της όμως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, σε ηλικία τεσσάρων ετών, όταν ανακάλυψε για πρώτη φορά την αγάπη της για τον υποβρύχιο κόσμο. Το πάθος της την οδήγησε να πιλοτάρει το PADI Junior divemaster πρόγραμμα. Η Holly λατρεύει πλέον να διδάσκει καταδύσεις όλων των επιπέδων, ειδικά σε παιδιά.

Η βαθιά αγάπη της Χόλι για τις καταδύσεις εκτείνεται πέρα ​​από τη διδασκαλία. Συνδιοργανώνει το Blue Horizon Diving YouTube κανάλι, μοιράζοντας καταδυτικές περιπέτειες και συμβουλές για όλους. Η Holly οργανώνει επίσης και ηγείται καταδυτικών εκδρομών σε όλο τον κόσμο.

Της αρέσει να μοιράζεται το πάθος της με άλλους όπως κρίνει σκόπιμο. Στόχος της είναι να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στην κοινότητα των καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που είναι παθιασμένα με τον ωκεανό!

Από δύτης νέων έως διευθυντής μαθημάτων: εμπλοκή της επόμενης γενιάς

Η Holly Wakely, μια πρώην δύτης νέων που έγινε Διευθύντρια μαθημάτων, μοιράζεται στρατηγικές για την εμπλοκή της επόμενης γενιάς δυτών μέσω διαφορετικών ροών μέσων. Το ταξίδι της Χόλι άλλαξε ποια είναι αυτή ως δύτης και ως άτομο. Στόχος της είναι να εμπνεύσει άλλους και να υποστηρίξει τους νέους δύτες στο να συνεχίσουν τα ατομικά τους ταξίδια, χτίζοντας μια κοινότητα καταδύσεων χωρίς αποκλεισμούς. Η Χόλι συνεχίζει να ασχολείται με νέους δύτες μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης όπως YouTube και TikTok, και συζητά πώς αυτά διαμορφώνουν το μέλλον της κατάδυσης.

Ο Dr Matias Nochetto του Diver Alert Network θα κάνει εμπνευσμένες και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις

Ματίας Νοτσέτο

Ο σεβαστός Αντιπρόεδρος Ιατρικών Υπηρεσιών του Diver Alert Network, Dr Matias Nochetto, θα δώσει εμπνευσμένες και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στα εναρκτήρια GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Δρ Nochetto εργάζεται στο DAN από το 2006. Είναι συνδιευθυντής του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης DAN-UHMS και μέλος ΔΕΠ πολλών εθνικών και διεθνών μαθημάτων και προγραμμάτων καταδυτικής ιατρικής.

Έγινε βουτιά εκπαιδευτή (1999) κατά τη διάρκεια της ιατρικής σχολής, η οποία τον οδήγησε να ολοκληρώσει μια τριετή κλινική και ερευνητική υποτροφία στην υπερβαρική και καταδυτική ιατρική για να συνδυάσει τα δύο πάθη.

Εμπνευστείτε και ανακαλύψτε περισσότερα για τα hotspot καταδύσεων της Αυστραλίας στο GO Diving Show ANZ 10

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, δοκιμαστικές καταδύσεις , μια πισίνα επίδειξης και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφή εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.