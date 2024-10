Το σοκ της Lusitania

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο τεχνικός δύτης ναυαγίου και ο ανταποκριτής του Divernet, TIM LAWRENCE, με έδρα την Ταϊλάνδη, έκανε καταδύσεις σε κρύο νερό, αλλά πώς θα μπορούσε να αντισταθεί στην ευκαιρία να πέσει στο θρυλικό Lusitania έξω από τη νότια Ιρλανδία; Ο Tim περιγράφει μερικές τριχωτές στιγμές και εξετάζει σε βάθος την ακόμα αμφιλεγόμενη ιστορία του πώς η βύθιση του πλοίου επηρέασε την πορεία του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου – με φωτογραφίες του PETER McCAMLEY, ο οποίος συζητά τις πρόσφατες προκλήσεις για την ομάδα του Project 17

Καθώς κατέβαινα, μια υφέρπουσα αίσθηση κρύου έτρεξε στην πλάτη μου. Αποδείχθηκε ότι είχα πλημμυρίσει εν μέρει τη στολή μου μετά από έναν αγώνα με τα στεγνά γάντια και ένα κλιπ στον αποσχισμένο σταθμό. Ανέβηκα, ευγνώμων για το επιπλέον βάρος στις μπάρες.

Την επόμενη μέρα, ο Peter ξέσπασε ένα νέο κοστούμι. Ήμουν ενθουσιασμένος με τη νέα εμφάνιση και ευγνώμων για τα χέρια βοήθειας που χρειαζόμουν για να μπω σε αυτό (το πράσινο κάρυ δεν βοήθησε τη γραμμή της μέσης).

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο νερό, και ξεκίνησα την κατάβαση μου ωραία και ζεστή. Μόλις στα 40 μέτρα άρχισα να αισθάνομαι σαν να είχα μπλοκάρει τον ανδρισμό μου σε μέγγενη. Το αυξημένο ύψος της φωνής μου δεν σχετιζόταν με την περιεκτικότητα σε ήλιο στο μείγμα μου.

Δυστυχώς, ο φουσκωτής χαμηλής πίεσης είχε αποσυνδεθεί. Ανεβαίνοντας στη γραμμή, προσπάθησα να επανασυνδέσω το LPI, αλλά τα ξηρά γάντια εμπόδισαν την πρόοδό μου. Απογοητευμένος μετά από πέντε λεπτά, έκοψα τις απώλειές μου και συνέχισα στην επιφάνεια, καλώντας τον υποστηρικτικό μας δύτη Coran Markey, ο οποίος επανασύνδεσε γρήγορα το φουσκωτή.

Κατευθύνθηκα πίσω στη γραμμή, μόνο για να με καλωσορίσει ο τελευταίος δύτης, ο Ken Blakely, ελευθερώνοντας τη γραμμή μεταφοράς στα μπαρ για το deco drift! Βλαστημώντας την τύχη μου, άρπαξα την ευκαιρία να εξασκήσω κάποιες ασκήσεις, θυμίζοντας για άλλη μια φορά τις προκλήσεις της αλλαγής από ζεστό νερό σε κρύο…

Ο Τιμ Λόρενς (μπροστά) ετοιμάζεται να βουτήξει ξανά

Στροφές και στροφές

Με το πέρασμα των αιώνων, τα ναυάγια έχουν διαμορφώσει αποφάσεις πολύ πέρα ​​από τις αξίες τους, αλλά λίγοι μπορούν να διεκδικήσουν το είδος του ιστορικού αντίκτυπου που είχε η RMS Lusitania. Η ιστορία της έχει περισσότερες ανατροπές από οποιοδήποτε μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι και εξακολουθεί να δημιουργεί ίντριγκα σε όποιον κινείται να γυρίσει τις σελίδες.

RMS Lusitania, που έρχεται στο λιμάνι (George Grantham Bain)

Κατά την καθέλκυσή της στο ναυπηγείο John Brown στη Σκωτία το 1906, το 31,550 τόνων Lusitania ήταν το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο στον κόσμο – επισκιάστηκε μόνο από το αδελφό της πλοίο Μαυριτανία όταν εκτοξεύτηκε περίπου 14 εβδομάδες αργότερα στην αυλή του Κυνηγού Κύκνων.

Η βρετανική κυβέρνηση χρηματοδότησε και τα δύο πλοία για τη γραμμή Cunard, βοηθώντας τη Μεγάλη Βρετανία να ανταγωνιστεί την αυξανόμενη κυριαρχία της Γερμανίας στη διατλαντική ναυτιλία, ενώ ταυτόχρονα της παρείχε ένα εύχρηστο απόθεμα βοηθητικών καταδρομικών για χρήση εν καιρώ πολέμου.

Και τα δύο πλοία ήταν νηολογημένα στο Jane's Fighting Ships εκείνης της περιόδου ως βοηθητικά καταδρομικά και σύντομα κυριαρχούσαν στις υπερατλαντικές διαδρομές, με το Blue Riband να εναλλάσσεται μεταξύ τους. Για ταχύτητα και πολυτέλεια, ήταν ασύγκριτα.

Το ξέσπασμα του πολέμου σημείωσε πτώση στη ναυτιλία και Μαυριτανία στρώθηκε ενώ Lusitania συνέχισε να εξυπηρετεί τη διαδρομή.

Αλλαγή κανόνων

Ήταν μια εποχή αλλαγής. Μέχρι αυτό το σημείο, ο πόλεμος στη θάλασσα διέπεται από τη σύμβαση «Κανόνες Βραβείων», η οποία απαγόρευε τα ένοπλα σκάφη να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία χωρίς προειδοποίηση. Εφαρμόζονται προϋποθέσεις, ωστόσο, εάν ένα πλοίο δεν σταματήσει ή αντισταθεί στην επιβίβαση.

Η σύμβαση είχε σκοπό να προστατεύσει ζωές. Εάν ένα άοπλο σκάφος βυθιστεί ή ληφθεί ως έπαθλο παραβιάζοντας την ουδετερότητά του μεταφέροντας λαθρεμπόριο, οι επιβάτες και το πλήρωμα θα πρέπει να έχουν ασφαλή διέλευση στην ακτή.

Καθώς τα γερμανικά U-boat έγιναν πιο αποτελεσματικά στη βύθιση πλοίων, ωστόσο, η Βρετανία άρχισε να εξοπλίζει τα εμπορικά της πλοία και αυτά τα «Q-ships» παραβίαζαν τη σύμβαση. Το Ναυαρχείο έδωσε επίσης οδηγίες στον εμπορικό του στόλο να εμβολίσει οποιοδήποτε υποβρύχιο προσπαθούσε να το σταματήσει.

Αυτή η στρατηγική ώθησε τους Γερμανούς να δηλώσουν στις 4 Φεβρουαρίου 1915 ότι ο πόλεμος θα έπρεπε να θεωρείται απεριόριστος στην εμπόλεμη ζώνη γύρω από τις Βρετανικές Νήσους. Εκείνη την εποχή, ο πόλεμος χωρίς περιορισμούς θεωρούνταν έγκλημα πολέμου και η αλλαγή πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση πιο ουδέτερων σκαφών.

Η κηρυγμένη εμπόλεμη ζώνη της Γερμανίας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

RMS Lusitania ήταν νηολογημένο ως βοηθητικό καταδρομικό, που μετέφερε πυρομαχικά που αναγράφονται στο δηλωτικό της και όχι ουδέτερα. Σε ένα New York Times διαφήμιση που τοποθετήθηκε απέναντι από μια διαφήμιση του Cunard's Lusitania την ημέρα πριν από την επιβίβασή της την 1η Μαΐου 2015, η Γερμανία προειδοποίησε τους Αμερικανούς υπηκόους για τους κινδύνους που ενέχει το ταξίδι με οποιοδήποτε συμμαχικό πλοίο που εισέρχεται στην εμπόλεμη ζώνη.

Αυτό θα ήταν Lusitania202ο ταξίδι, επιστροφή από τη Νέα Υόρκη στο Λίβερπουλ. Πολλοί επιβάτες δεν γνώριζαν τη διαφήμιση, αλλά είχε τροφοδοτήσει εικασίες μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων ότι Λουζιτιάνα ήταν πλέον νόμιμος στόχος πολέμου.

«Δεν πρέπει να εμφανίζονται σημαίες κατά τη διάρκεια της διέλευσης», έδωσε εντολή ο Cunard. Ο προκάτοχος του σημερινού καπετάνιου Τέρνερ είχε φέρει αμφιλεγόμενα μια αμερικανική σημαία σε προηγούμενο ταξίδι, πιθανώς για να προειδοποιήσει οποιοδήποτε U-boat ότι επέβαιναν Αμερικανοί υπήκοοι.

Λοχαγός Γουίλιαμ Τέρνερ

Άγνωστοι στους επιβάτες, είχε φορτωθεί ένα φορτίο με φυσίγγια τουφεκιού, κάλυκες, πυροκροτητές και σκόνη αλουμινίου. Καταγράφονται στο δηλωτικό φορτίου και παρατηρούνται εύκολα από Γερμανούς κατασκόπους που μεταμφιέζονται σε αχθοφόρους, αυτοί έβαλαν έναν στόχο σταθερά στις χοάνες του πλοίου.

Αβέβαιο μέλλον

Lusitania κατευθύνθηκε προς ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά οι περισσότεροι επιβάτες αγνοούσαν τον αυξημένο κίνδυνο. Αποσπασμένοι από την κομψότητα του σκάφους και καθησυχασμένοι από τον καπετάνιο Τέρνερ, πρέπει να ένιωσαν ότι ο πόλεμος ήταν ένα εκατομμύριο μίλια μακριά. Οι περιορισμοί στον άνθρακα σήμαιναν ότι το τέταρτο λεβητοστάσιο έκλεισε, μειώνοντας τη μέγιστη ταχύτητα από 25.5 σε 21 κόμβους.

Τελευταία φωτογραφία της Lusitania, τραβηγμένη την 1η Μαΐου 1915

Η διάβαση του Ατλαντικού πέρασε ομαλά, αν και με μικρή καθυστέρηση για την παραλαβή των επιβατών και του πληρώματος από το επιβατηγό πλοίο Καμερονία.

Το απόγευμα της 6ης Μαΐου, το βρετανικό φορτηγό πλοίο 6,000 τόνων Εκατόνταρχος Τορπιλίστηκε και βυθίστηκε μαζί με άλλο σκάφος σε επίθεση υποβρυχίου, ευαισθητοποιώντας την παρουσία U-boat νότια της Ιρλανδίας.

Μπαίνοντας στην εμπόλεμη ζώνη, ο λοχαγός Τέρνερ διέταξε μπλακ άουτ. Οι φεγγίτες στις κοινόχρηστες αίθουσες ήταν καλυμμένες, ενώ τα look-out διπλασιάστηκαν. Όλες οι στεγανές πόρτες ήταν κλειστές και οι σωσίβιες λέμβοι αιωρήθηκαν προς τα έξω για να διευκολύνουν την ταχύτερη εκτόξευση. Οι επιβάτες κύριοι προειδοποιήθηκαν να μην καπνίζουν στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βόλτας μετά το δείπνο.

Νιπτήρας στο ναυάγιο του Lusitania

Το Βασιλικό Ναυτικό γνώριζε τις κατά προσέγγιση θέσεις των ενεργών υποβρυχίων, χάρη στο Room 40, έναν προκάτοχο του Bletchley Park. Αυτό το μυστικό κυβερνητικό τμήμα παρακολουθούσε και αποκρυπτογραφούσε τις γερμανικές επικοινωνίες, χρησιμοποιώντας καταγεγραμμένους κωδικούς.

Αυτό και το Εκατόνταρχος Η βύθιση θέτει υπό αμφισβήτηση την απόφαση για τη Lusitania να συνεχίσει στο λάκκο των λιονταριών, αντί να εκτραπεί γύρω από τη βόρεια Ιρλανδία.

Οι ειδικοί λένε ότι η απόφαση βασίστηκε στις ελλείψεις άνθρακα και στον αριθμό των επιπλέον ημερών που απαιτούνται για να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Τους προηγούμενους μήνες είχε επίσης επισημανθεί εκτός ορίων λόγω γερμανικού ναρκοπεδίου, αν και δηλώθηκε καθαρό στις 26 Απριλίου, τέσσερις ημέρες πριν Lusitania έφυγε από τη Νέα Υόρκη.

Τηλεκινητήρας

Γενική προειδοποίηση

Το απόγευμα της 6ης Μαΐου, ο καπετάνιος Τέρνερ έλαβε μια γενική προειδοποίηση για υποβρύχια που δραστηριοποιούνται στη νότια Ιρλανδία και πρότεινε στα πλοία να κατευθύνουν μια διαδρομή στο μέσο κανάλι, περνώντας τις εισόδους του λιμανιού με πλήρη ταχύτητα.

Οι Σύμμαχοι είχαν δημιουργήσει ασφάλιση κινδύνου πολέμου ως απάντηση στις αυξανόμενες ναυτιλιακές απώλειες και την απροθυμία των ασφαλιστών να διακινδυνεύσουν πλοία και φορτία που εισέρχονται στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτό ουσιαστικά παρέσυρε όλες τις επικοινωνίες για τα πλοία που εισέρχονταν στην εμπόλεμη ζώνη προς το Ναυαρχείο και θα υπήρχαν δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση που υπάρξουν απώλειες.

Ένας καπετάνιος ήταν ελεύθερος να κουμαντάρει όπως έκρινε σκόπιμο, αλλά, τελικά, ήξερε ότι θα ήταν υπόλογος στην Επιτροπή Εμπορίου.

Πάνω και κάτω: Τηλέγραφος πρύμνης

Εκείνο νωρίς το απόγευμα έφερε την τελευταία επιβεβαιωμένη θέση ενός ενεργού υποβρυχίου στην περιοχή του ελαφρού πλοίου Coningbeg, 70 ναυτικά μίλια ανατολικά από όπου Lusitania δέχτηκε επίθεση.

Παρά τις οδηγίες του Ναυαρχείου, ο καπετάνιος Τέρνερ σχεδίασε μια πορεία περνώντας πιο κοντά στην ιρλανδική ακτή, προβλέποντας ότι το υποβρύχιο θα είχε αναζητήσει βαθύτερο νερό μετά από οποιεσδήποτε επιθέσεις έγιναν την προηγούμενη μέρα.

Νωρίς το πρωί της 7ης Μαΐου, η ομίχλη τον έκανε να μειώσει την ταχύτητα στους 15 κόμβους και άρχισε να χτυπά την κόρνα, ανησυχώντας ορισμένους επιβάτες από αυτό που αντιλήφθηκαν ως ανακοίνωση της παρουσίας του πλοίου.

Όταν η ομίχλη καθαρίστηκε, ο καπετάνιος Τέρνερ αύξησε την ταχύτητα στους 18 κόμβους και διέταξε μια αλλαγή πορείας για να κλείσει στην ιρλανδική ακτή προτού συνεχίσει την πορεία του.

Άρχισε να αποκτά μια επιδιόρθωση τεσσάρων σημείων. Η ταχύτητά του και τα ρουλεμάν του θα έπρεπε να μετρηθούν αν αποφευχθεί η δημιουργία ενός εύκολου στόχου ενώ περιμένει ένα πλοίο μεγέθους Lusitania χρειαζόταν για να πλοηγηθεί στο μεγάλο κοπάδι που προστατεύει την είσοδο του Μέρσεϊ.

Δεν θα υπήρχε συνοδεία του Βασιλικού Ναυτικού στην εμπόλεμη ζώνη Lusitania. Ορισμένοι ιστορικοί επισημαίνουν την αναποτελεσματικότητα των διαθέσιμων συνοδών, οι οποίες είχαν όλες πιο αργή τελική ταχύτητα από το πλοίο της γραμμής. Η ταχύτητα θα ήταν η καλύτερη άμυνα του γίγαντα ενάντια στην επίθεση υποβρυχίων, οπότε αυτό ήταν κατανοητό.

Τραπεζαρία δεύτερης κατηγορίας (Peter McCamley)

Μεγάλος ορειχάλκινος σωλήνας ατμού στην τραπεζαρία δεύτερης κατηγορίας

Η έλλειψη συνοδείας μπορεί επίσης να ήταν ένα τέχνασμα για να αποφευχθεί η σημαία ενός βρετανικού σκάφους. Εκείνη την εποχή, τα βρετανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού είχαν μικρή επιθετική ικανότητα εναντίον υποβρυχίων.

Το Αυτοκρατορικό Γερμανικό Ναυτικό είχε στείλει μυστικές οδηγίες να στοχεύουν χωρίς προειδοποίηση φορτηγά πλοία που εισέρχονται στην εμπόλεμη ζώνη, θέτοντας σε κίνδυνο πλοία με ουδέτερη σημαία. Ο προηγούμενος μήνας είχε δείξει αύξηση των βυθίσεων τέτοιων πλοίων.

Τρεις μήνες πριν από τη βύθιση, ο φιλο-Βρετανός σύμβουλος του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάνσινγκ είχε συντάξει ένα υπόμνημα σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο στην πολεμική προσπάθεια της Βρετανίας.

Ήταν αυτό ένα τέχνασμα για να εκτραπεί η προσοχή από το Ναυαρχείο, εάν η βαριά αμερικανική απώλεια ζωής απειλούσε την ουδετερότητα των ΗΠΑ; Εάν στοχοποιούνταν φορτηγά πλοία, ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν οι απώλειες να επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Το μνημόνιο ανέφερε ότι η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο θα νομιμοποιούσε τα πλοία τους ως στόχους, προσθέτοντας περαιτέρω προβλήματα εφοδιασμού.

Φωτιστικό κατάστρωμα περιπάτου

Επίσης, τα απελπιστικά απαραίτητα όπλα και πυρομαχικά θα διοχετεύονταν στον αμερικανικό στρατό, δημιουργώντας ένα καταστροφικό έλλειμμα για τη Βρετανία, η οποία ήταν ήδη υπό πίεση. Ωστόσο, ορισμένοι υποστήριξαν ότι αυτό ήταν απίθανο, δεδομένης της φιλοσοφίας της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς της Αμερικής και της στάσης προσφοράς και ζήτησης για τις επιχειρήσεις και το κέρδος.

Λείπουν επικοινωνίες

Μια άλλη πτυχή είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Βυθίζοντας το Lusitania θα είχε αρνηθεί στη Βρετανία την πρόσβαση στα πολεμικά υλικά που χρειαζόταν. Κατά τη μεταφορά πυρομαχικών νομιμοποιήθηκε Lusitania Ως στόχος, η απώλεια του φορτίου θα δημιουργούσε πράγματι σημαντικό έλλειμμα στο μέτωπο;

Αργότερα έρευνα ανέδειξε πέντε ελλείπουσες επικοινωνίες που στάλθηκαν απευθείας στο Lusitania τις τελευταίες μέρες του πλοίου. Ο Λοχαγός Τέρνερ παραδέχτηκε ότι τους έλαβε, αλλά δεν του επετράπη να αποκαλύψει την ουσία τους στην επακόλουθη έρευνα, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις σκοτεινές δυνάμεις που δρουν.

Είναι εύκολο με εκ των υστέρων να προσδιορίσετε τα οφέλη για τη Βρετανία από την απώλεια ενός πλοίου όπως π.χ Lusitania. Η δημόσια οργή που προκλήθηκε από τη Γερμανία που στόχευε αμάχους βοήθησε να μην τελειώσει ο σκοπός της.

Ορείχαλκος και θαλάσσια ζωή στην τραπεζαρία δεύτερης κατηγορίας

Ο Γούντροου Γουίλσον είχε ήδη προειδοποιήσει για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ζωής στις ΗΠΑ, όταν οι Γερμανοί κήρυξαν για πρώτη φορά την περιοχή γύρω από τη Βρετανία εμπόλεμη ζώνη. Ήταν στημένη η σκηνή ή ήταν, όπως πιστεύουν πολλοί ιστορικοί, μια σειρά από ατυχείς συμπτώσεις;

Η ομίχλη καθαρίζει

Το απόγευμα της 7ης Μαΐου η ομίχλη καθαρίστηκε, φέρνοντας την υπόσχεση της άνοιξης στους επιβάτες – και βοηθώντας επίσης τον καπετάνιο Schwieger να αντιληφθεί Lusitania ατμούς μακριά του.

Ανίκανος να ταιριάξει με την ταχύτητά της, νόμιζε ότι ο στόχος έχασε – μέχρι που ο Τέρνερ γύρισε το πλοίο του για την επιδιόρθωση τεσσάρων πόντων και παρουσίασε U-20 με τέλεια προσέγγιση. Το U-boat περίμενε μέχρι το επιβατηγό πλοίο να απέχει περισσότερο από 700 μέτρα πριν εκτοξεύσει μια τορπίλη. Αργότερα ο Schwieger ισχυρίστηκε ότι σε αυτό το σημείο δεν γνώριζε την ταυτότητα του θύματός του.

Μια απεικόνιση της Lusitania που δείχνει τη μοιραία τορπίλη να κατευθύνεται προς αυτήν

Η τορπίλη χτύπησε τον γίγαντα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σωσίβιας λέμβου στη δεξιά πλευρά κάτω από τη γέφυρα. Την έκρηξη ακολούθησε γρήγορα μια δεύτερη, πιο θανατηφόρα έκρηξη, με αποτέλεσμα το μεγάλο πλοίο να μπει στη λίστα στα δεξιά σχεδόν αμέσως.

Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του διαμήκους διαφράγματος θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την ταχύτητα του καταλόγου, καθιστώντας τις σωσίβιες λέμβους στην πλευρά του λιμανιού σχεδόν άχρηστες. Με τη συνεχιζόμενη ταχύτητα του πλοίου, οι σωσίβιες λέμβοι στη δεξιά πλευρά έγιναν επίσης δύσκολο για τους επιβάτες να φτάσουν.

Ο καπετάνιος Τέρνερ απέκρουσε την εντολή να εκτοξευθούν οι σωσίβιες λέμβους καθώς προσπαθούσε να στρίψει για την ακτή. Το τιμόνι δεν ανταποκρίθηκε και οι γεννήτριες επίσης απέτυχαν. Οι επιβάτες που δεν βρίσκονταν στο κατάστρωμα χάθηκαν σε έναν λαβύρινθο από διαδρόμους βυθισμένους στο σκοτάδι.

Οι περίτεχνοι σιδερένιοι ανελκυστήρες, μια περήφανη επίδειξη της βρετανικής μηχανικής, έγιναν θανατηφόρα παγίδα για εκείνες τις άτυχες ψυχές που προσπαθούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για να ξεφύγουν.

Ανελκυστήρες στο εστιατόριο πρώτης κατηγορίας

Ο καπετάνιος Τέρνερ διέταξε το σκάφος του στην πρύμνη, αλλά η ρήξη των αγωγών ατμού κατέστησε αυτή την προσέγγιση αναποτελεσματική. Στον χρόνο που χρειάστηκε για να μειώσει την ταχύτητα το μεγάλο πλοίο, μόνο έξι σωσίβιες λέμβους είχαν εκτοξευθεί με επιτυχία, με μία να επιπλέει και πολλούς επιβάτες απλώς να παίρνουν τις ευκαιρίες τους στο κρύο νερό.

Δεκαοκτώ λεπτά ήταν το μόνο που χρειάστηκε Lusitania να φύγει από την επιφάνεια. Από τους 1,960 επαληθευμένους επιβάτες, οι 1,193 χάθηκαν. Πολλά από τα πτώματα δεν ανασύρθηκαν ποτέ.

Απαράδεκτη πράξη

U-20 επέστρεψε στη Γερμανία, όπου ο καπετάνιος στην αρχή επευφημήθηκε αλλά τελικά καταγράφηκε ως ένας από τους κακούς της ιστορίας. Η γερμανική διοίκηση προσπάθησε γρήγορα να αποστασιοποιηθεί από την απεχθή πράξη του.

Συνεχίζεται η συζήτηση για την αιτία της δεύτερης, πιο έντονης έκρηξης. Μερικοί ιστορικοί ισχυρίστηκαν ότι οι πιθανοί ένοχοι ήταν οι λέβητες, αν και αυτή η θεωρία καταρρίφθηκε από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον δύτη Vic Verlinden και το Project 17, που τους έδειχναν να είναι ακόμα άθικτοι.

Μια άλλη θεωρία έθεσε τη σκόνη άνθρακα ως πιθανή αιτία. Το εξαιρετικό βιβλίο του Paddy O'Sullivan The 'Lusitania': Unraveling The Mysteries κατηγόρησε την σκόνη αλουμινίου που ήταν αποθηκευμένη στο no 2 αμπάρι, περίπου εκεί που χτύπησε η τορπίλη. Και οι δύο ιδέες φαίνονται πιθανές, ή ήταν συνδυασμός των δύο; Η εύρεση οποιουδήποτε τέτοιου υπολείμματος είναι ένας στόχος της επόμενης αποστολής του Project 17.

Είσοδος λέβητα

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ήταν το Ναυαρχείο ένοχο για εγκληματική πρόθεση ή αμέλεια; Όλα εξαρτώνται από το πώς ο παρατηρητής ερμηνεύει τα γεγονότα.

Φαίνεται ότι έπαιζε ένα αόρατο χέρι σε μια παρτίδα σκακιού υψηλού στοιχήματος. Οι επιβάτες ήταν άθελά τους ανθρώπινες ασπίδες για τις προμήθειες του πολέμου.

Η βύθιση του Lusitania δεν έφερε την Αμερική στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά άναψε το χαρτί αφής ενός προπαγανδιστικού πολέμου που βοήθησε στη μετατόπιση της κοινής γνώμης, ανοίγοντας το δρόμο για τις ΗΠΑ και το βιομηχανικό τους σύμπλεγμα να εισέλθουν στη σύγκρουση δύο χρόνια αργότερα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Δεν βρέθηκαν ποτέ στοιχεία που να εμπλέκουν τον τότε Πρώτο Άρχοντα του Ναυαρχείου Ουίνστον Τσόρτσιλ στην απώλεια του Lusitania, αλλά μια επιστολή που είχε στείλει στον ηγέτη του Βρετανικού Συμβουλίου Εμπορίου Walter Runciman στις 12 Φεβρουαρίου 1915, χρησίμευσε πράγματι για να τροφοδοτήσει τις θεωρίες συνωμοσίας.

Σταλμένος την εποχή της γερμανικής κήρυξης μιας εμπόλεμης ζώνης γύρω από τα βρετανικά νησιά, είχε γράψει: «Είναι πολύ σημαντικό να προσελκύσουμε ουδέτερα πλοία στις ακτές μας με την ελπίδα να μπλέξουμε τις ΗΠΑ με τη Γερμανία. Από την πλευρά μας, θέλουμε την κίνηση όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο και, αν κάποιο από αυτά αντιμετωπίσει προβλήματα, ακόμα καλύτερα. "

Το τιμόνι

Στην έρευνα του Board of Trade, ο Captain Turner απαλλάχθηκε από οποιαδήποτε αδικοπραγία παρά τις οδηγίες του Churchill ότι θα έπρεπε να «διωχθεί χωρίς έλεγχο». Ήταν αυτή μια προσπάθεια να εκτραπεί η προσοχή από την ανικανότητα του Ναυαρχείου; Η έρευνα έριξε την ευθύνη σθεναρά στο Αυτοκρατορικό Γερμανικό Ναυτικό.

Το ναυάγιο, βάθους 92 μέτρων, έχει δει πολλές απόπειρες διάσωσης, κάποιες επιτυχημένες και άλλες όχι. Η θάλασσα αφήνει τα μυστικά της με αγανάκτηση. Η ιστορία του Lusitania είχε αρχίσει να παρασύρεται στη σκιά της ιστορίας έως ότου ένας δύτης σωσίας ονόματι John Light μπήκε στην αρένα τη δεκαετία του 1970.

Ο Light πραγματοποίησε περισσότερες από 200 καταδύσεις στο ναυάγιο και ξεκίνησε μια προσπάθεια διάσωσης που τελικά οδήγησε την ιδιοκτησία του ναυαγίου στον πλούσιο αμερικανό βιομήχανο Gregg Bemis. Ο Γκρεγκ ωθήθηκε από την επιθυμία του να αποκαλύψει πώς ένα τόσο τεράστιο πλοίο θα μπορούσε να βυθιστεί σε 18 λεπτά από ένα μόνο χτύπημα τορπίλης.

Το πάθος του τον οδήγησε να ξοδέψει πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες για να υπερασπιστεί την ιδιοκτησία του Lusitania, και να γίνει τεχνικός δύτης στα 76. Βούτηξε το ναυάγιο το 2004, μετά από το οποίο η δραστηριότητα ατόνησε.

Παράθυρα στο εστιατόριο πρώτης κατηγορίας

Το 2016 το Project 17 ανέλαβε την πρόκληση (Δες παρακάτω), δίνοντας τη δυνατότητα σε δεκάδες τεχνικούς δύτες, μεταξύ των οποίων και εμένα, να βοηθήσουν στην επιστημονική έρευνα. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το μέλος της ομάδας Vic Verlinden έχει καταγράψει εκατοντάδες ώρες βίντεο σε ακραίες συνθήκες, με τα πλάνα να αποκωδικοποιούνται από τον Stuart Williamson.

Μετά το θάνατό του, ο Γκρεγκ μεταβίβασε την ιδιοκτησία του Lusitania σε ένα μουσείο που δημιουργήθηκε για να διατηρήσει τη μνήμη αυτού του μεγάλου πλοίου, αλλά όχι πριν δώσει γραπτή άδεια στον Peter McCamley και το Project 17 να συνεχίσουν την εξερεύνηση.

Δυστυχώς, ωστόσο, αυτή τη σεζόν του 2024 το μουσείο αρνήθηκε την άδεια του Project 17 να βουτήξει το ναυάγιο.

Ο Γκρεγκ είχε ευχηθεί, σύμφωνα με τα λόγια του, «να υποστηρίξει τεχνικούς δύτες από όλο τον κόσμο για να συνεχίσουν να εξερευνούν και να τεκμηριώνουν αυτό που πολλοί θεωρούν ότι το Έβερεστ είναι κατάδυση», και η συνέχιση αυτής της αποστολής είναι ο πρωταρχικός στόχος του Έργου 17.

Ευτυχώς, σε αναγνώριση της πολύτιμης δουλειάς του Project 17, η Dr Connie Kelleher και η ομάδα της στο υποβρύχιο αρχαιολογικό τμήμα της ιρλανδικής κυβέρνησης έκανε δώστε μας άδεια να βουτήξουμε γύρω από το ναυάγιο αυτή τη σεζόν. Για το οποίο είμαστε πιο ευγνώμονες.

Όλες αυτές οι ζωές των ανθρώπων είναι υφασμένες στον ιστό του Lusitania ιστορία. Πολλά άρθρα και δημοσιεύσεις έχουν ωφεληθεί από τις προσπάθειές τους για την αναζήτηση της αλήθειας.

Ταξίδι στο παρελθόν

Η αναγνώριση των αντικειμένων σε φωτογραφίες και βίντεο γίνεται πιο περίπλοκη καθώς περνάει κάθε εποχή. Το βάθος του νερού, η θερμοκρασία και οι επιφανειακές συνθήκες συνωμοτούν για να κρύψουν το Lusitaniaαπίστευτη κληρονομιά από την άποψη. Κάθε κατάδυση που γίνεται είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν.

Προσκλήθηκα να συμμετάσχω στο Peter and Project 17 κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2024. Η τεχνική-καταδυτική μου επιχείρηση έχει την έδρα της στην Ταϊλάνδη και είχε πολύ καιρό να βουτήξω σε κρύο νερό. Ξεσυσκευάστηκα το στεγνό κοστούμι μου για να διαπιστώσω ότι δεν ήταν πλέον κατάλληλο για τον σκοπό, οπότε ο Πέτρος μου πρόσφερε ευγενικά την ρεζέρβα του.

Εικόνα τοποθεσίας έργου 2024

Έσπευσα να κλείσω ένα εισιτήριο, αλλά λόγω της αβεβαιότητας για το αν θα επιτραπεί η κατάδυση ή όχι, ήταν μια βόλτα με τρενάκι της τελευταίας στιγμής που πήγα στην αποβάθρα – σώθηκε από την παρέμβαση των αρχαιολόγων.

Ήλπιζα ότι η μετάβαση στο κρύο νερό θα ήταν ένα πιο ομαλό ταξίδι. Συναντώντας τον Peter στη βάση του, ξεκίνησα να ετοιμάσω τον εξοπλισμό μου και να δοκιμάσω το εφεδρικό κιτ, τα στεγνά γάντια και το θερμαινόμενο γιλέκο του Peter. Ω, η πολυτέλεια!

Κατευθυνθήκαμε στο Kinsale εκείνο το βράδυ, και την επόμενη μέρα συνάντησα την ομάδα καθώς φορτώναμε και κατευθυνθήκαμε προς το σημείο του ναυαγίου. Ήταν ένα περίεργο μείγμα από παλιά χέρια από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη παρέα.

Σκόπευα να αφήσω τη διακριτικότητα να πάρει τον έλεγχο του εγωισμού μου, επιλέγοντας τον εξοπλισμό μου την πρώτη μέρα και επιλέγοντας μια εύκολη κατάβαση στον αποσχισμένο σταθμό.

Μπερδεύοντας το πλαίσιο

Έχω ήδη περιγράψει τι συνέβη σε αυτές τις αρχικές καταβάσεις. Την επόμενη μέρα τα παιδιά κρατήθηκαν για να μπορέσω να μπω, αλλά αυτή τη φορά είχα αλλάξει τα στεγνά γάντια με μερικά παλιά, χοντρά βρεγμένα.

Κατέβηκα καθώς το φως του περιβάλλοντος έσβησε. το ναυάγιο έγινε ορατό στο φακό μου 5 μέτρα από τον πυθμένα.

Τα συντρίμμια επιδεινώνονται ανησυχητικά και το κύριο κατάστρωμα βρίσκεται επίπεδο πάνω από τα άλλα καταστρώματα σε αυτήν την περιοχή, μπερδεύοντας το πλαίσιο των αντικειμένων.

Η πρακτική φόρτισης βάθους του Βασιλικού Ναυτικού στη δεκαετία του 1950 μπορεί μόνο να έχει επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά, παρά τις προσπάθειές του, αν κοιτάξετε προσεκτικά, κάποιοι θύλακες της ιστορίας σας ξεπηδούν, βοηθούμενοι από τη γωνία του φωτός της δάδας.

Οι χρονοκάψουλες, που αντέχουν σαν να προκαλούσαν την περιβαλλοντική επίθεση, περιελάμβαναν ένα θάλαμο-γλάστρα που βρισκόταν δίπλα στα υπολείμματα ενός στρώματος. Η ειρωνεία του να βλέπω μια κατσαρόλα θαλάμου ενώ είναι κλειδωμένη σε μια τρίωρη βουτιά στους 12°C με μια δανεική στεγνή στολή χωρίς βαλβίδα κατούρησης, δεν με χάθηκε!

Ο χρόνος μου τελείωσε πολύ γρήγορα και τα στροβοσκόπια καθοδήγησαν τον δρόμο της επιστροφής στη γραμμή ανάβασης. Ανέκτησα τον δείκτη μου και ανέβηκα στα μπαρ για να εγκατασταθώ στην ομάδα, κρεμασμένος εκεί σκεπτόμενος το τεράστιο μέγεθος των εργασιών που αντιμετώπισε το Project 17.

Ο καιρός σε αυτό το μέρος του κόσμου είναι διαβόητος. Η εμπειρία τεσσάρων εποχών σε μια μέρα δεν είναι ασυνήθιστη, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την αποστολή.

Άγκυρα-βαρούλκο στην περιοχή της πλώρης

Η επόμενη μέρα ήταν μια έκρηξη λόγω του ύψους του κύματος, αλλά το επόμενο πρωί μας έκανε να επιστρέψουμε γεμάτοι αισιοδοξία. Το shotline είχε κρατήσει στη θέση του, κάνοντας τον προσανατολισμό μας εύκολο.

Τα στροβοσκόπια που με καθησύχασαν για την τοποθέτηση της γραμμής, κολύμπησα έξω, σκοντάφτοντας πάνω σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα κοντάρι μεγάλης διαμέτρου. Αυτό που ήταν δεν μου φάνηκε παρά μόνο μετά, όταν ο ερευνητής Stuart το αναγνώρισε ως τον ιστό, σπασμένο και ξαπλωμένο στην κορυφή των συντριμμιών.

Ακολουθώντας τη γραμμή του ιστού, μεγάλοι μεταλλικοί σκελετοί πλάτους περίπου 3 μέτρων, διπλωμένοι σαν χαρτοπετσέτα, μπέρδεψαν την εικόνα. Ο Στιούαρτ με βοήθησε και πάλι να συνδυάσω τα κομμάτια αργότερα – κοίταζα τα κουφώματα των τοίχων των δωματίων επιβατών δεύτερης θέσης.

Και πάλι εξαντλήθηκε ο χρόνος, επέστρεψα στη γραμμή για να ξεκινήσω την ανάβασή μου ταυτόχρονα με τον Roal Verhoeven. Φτάνοντας στον αποσχισμένο σταθμό, ο αντίθετος πνεύμονας μου άρχισε να γεμίζει!

Πετάω συνεχώς την άνωση μου και ρίχνω το PO μου 2 , συνειδητοποίησα ότι η αυτόματη βαλβίδα αραιωτικού μου (ADV) είχε διαρροή. Αντέδρασα κλείνοντας την ενσωματωμένη βαλβίδα άνηθου, η οποία ήταν πολύ πιο εύκολη από το να φτάσω στη διακοπή ροής με χοντρά γάντια. Ολοκλήρωσα το προηγούμενο μέρος της αποσυμπίεσης πτερυγίζοντας τη βαλβίδα για άνηθο όταν χρειαζόταν.

Η γραμμή μεταφοράς είχε στρίψει γύρω από το σουτ, προκαλώντας φάουλ στις ράβδους αποσυμπίεσης. Ο Ρόαλ αντέδρασε πρώτος και ο Ντάρον Μπέντφορντ κι εγώ βοηθήσαμε στο ξετύλιγμα της γραμμής, σαν δυο χορευτές της Μόρις. Μόλις ελευθερωθεί, ο σταθμός drift απελευθερώθηκε και άρχισε η αποκωδικοποίηση.

Καλή σεζόν

Η πρόβλεψη έδειξε μια ακόμη μέρα κατάδυσης και πέντε ημέρες από τις επτά στην άδεια θα αποτελούσαν μια καλή σεζόν. Θα έτρεχα τον άνηθο χειροκίνητα στη μονάδα μου για αυτήν την κατάδυση, επειδή μου έλειπαν τα εξαρτήματα για να φτιάξω το ADV.

Φύγαμε από το Kinsale περικυκλωμένοι από πυκνή ομίχλη αλλά καθησυχασμένοι από τον κυβερνήτη για την προσωρινή φύση του. Σίγουρα, μετά από μισή ώρα και λίγη απόσταση από την ακτή, ο ήλιος βγήκε και η ομίχλη καθάρισε αρκετά ώστε να μας δείξει μια αργή κύλιση μισού μέτρου στην επιφάνεια της θάλασσας, που πλησιάζει από τα νότια.

Φτάνοντας στο ναυάγιο κατεβήκαμε γρήγορα, μερικοί από την ομάδα που κατευθύνονταν προς τους τηλέγραφους εντόπισαν την προηγούμενη μέρα. Έτρεξα μια γραμμή απόστασης για να πάρω μια ιδέα της κλίμακας. Τρεις καταδύσεις, και τόσα πολλά που δεν έχουν ανακαλυφθεί.

Για άλλη μια φορά περάσαμε τον θάλαμο-δοχείο, σημειώνοντας μια περίεργη συναρμολόγηση σωλήνων που πιστεύεται ότι είναι για τη θέρμανση του νερού στις καμπίνες δεύτερης κατηγορίας. Πολύ γρήγορα γύρισα την κατάδυση. Ανακτώντας το καρούλι μου, αφήσαμε τον πάτο για να ξεκινήσουμε τη μεγάλη ανάβαση και την αποσυμπίεση.

Το τελευταίο μέλος της ομάδας απελευθέρωσε τα δοκάρια και αρχίσαμε να παρασυρόμαστε, μπαίνοντας στο 150λεπτο hang-time με την πλήξη, έναν διαρκή κίνδυνο, γιατί τυχόν κενά συγκέντρωσης στο τελευταίο εμπόδιο μπορεί να είναι το τελευταίο σας.

Ενισχύοντας αυτό το σημείο, ο Βικ καθάρισε τη θηλιά και τράβηξε το επιστόμιό του, αφήνοντας τον εαυτό του με ένα στόμα γεμάτο λάστιχο και νερό. Ο Ντάρον κι εγώ ανάψαμε μαζί και δώσαμε τη δεξαμενή οξυγόνου στον Βικ, ο οποίος πέρασε απέναντι για να το πάρει. Τα ψύχραιμα κεφάλια επικράτησαν. Τελειώσαμε την κατάδυση και η σεζόν του 2024 έφτασε στο τέλος της.

Ο Tim με άλλα μέλη της ομάδας αποστολής 2024

Μέλη της ομάδας αποστολής που ήταν παρόντα αλλά δεν αναφέρονται παραπάνω ήταν ο Rez Soheil, ο ερευνητής Paddy O'Sullivan και ο Sea Hunter πλήρωμα John Gillen και Keven Shanahan.

LUSITANIA PROJECT 17, του Peter McCamley Πριν από το Project 17, μόνο ο Ιρλανδός τεχνικός δύτης Eoin McGarry είχε άδεια κατάδυσης Lusitania. Ωστόσο, όταν αυτός έχασε τον τηλέγραφο ενός πλοίου κατά τη διάρκεια μιας μη εξουσιοδοτημένης κατάδυσης το 2017, τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα στο Dáil Éireann (κάτω βουλή του ιρλανδικού κοινοβουλίου), σημειώνοντας ένα χαμηλό σημείο για Lusitania αφαίρεση αντικειμένων. Η καλή μας σχέση με τον Γκρεγκ Μπέμις είχε εδραιωθεί από τη δέσμευσή μας να μετεγκαταστήσουμε το μεγαλύτερο Lusitania τεχνούργημα στην Ιρλανδία, ένα σκάφος πλοίου, από μια δημόσια τουαλέτα στη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι το Μουσείο Old Head στο Kinsale. Αυτό μας πήρε σχεδόν 18 μήνες συναντήσεων με τοπικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Γκρεγκ Μπέμης Ο Γκρεγκ μας έδωσε την άδεια να βουτήξουμε Lusitania το 2016, και η κοινή μας αποστολή να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από την ταχεία βύθισή της δημιούργησε έναν ισχυρό δεσμό. Το 2021, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, επιτέλους αποκτήσαμε πρόσβαση στους λέβητες, όπου ο Vic Verlinden φωτογράφισε σειρές τους, όλες ανέπαφες και τόσο αμφισβητώντας τη μακροχρόνια θεωρία ότι υπήρξε έκρηξη σκόνης άνθρακα. Από τη δημιουργία του Project 17, με μέλη της ομάδας όπως οι Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown και Jimmy Lyons, έχουμε σπάσει το μονοπώλιο των καταδύσεων. Lusitania. Τα τελευταία οκτώ χρόνια και 10 αποστολές, έχουμε διευκολύνει δεκάδες δύτες από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν το ναυάγιο, ανοίγοντας το δρόμο για να ακολουθήσουν ακόμα περισσότεροι. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ευαισθητοποιήσει Lusitaniaτην ιστορική σημασία του και τον ρόλο του στη διαμόρφωση του κόσμου που ζούμε σήμερα. Ο Eoin McGarry τώρα κάθεται στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Old Head Museum, μαζί με τον Con Hayes και τον Padraig Begley, στους οποίους ο Gregg δώρισε το Lusitania. Το 2023, για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια και τον τρίτο χρόνο υπό τη νέα ιδιοκτησία του, μας αρνήθηκαν την άδεια για την αποστολή μας του 2024 να καταδυθεί Lusitania. Αυτή η απόφαση προήλθε από την προκλητική σχέση μας με τους νέους ιδιοκτήτες και την επιβολή περιττών, περιοριστικών κανονισμών. Δυστυχώς, αυτό φαίνεται να οφείλεται σε προσωπικές συγκρούσεις και στην επιθυμία να αποκατασταθεί το προηγούμενο μονοπώλιο. Κυβερνητική άδεια Το μουσείο μπορεί να κατέχει Lusitania αλλά δεν της ανήκει ο βυθός ή τα ιρλανδικά χωρικά ύδατα στα οποία βρίσκεται το ναυάγιο. Η άδειά μας ανέκαθεν όριζε ότι δεν ενοχλούμε το ναυάγιο, αλλά αιωρούμαστε πάνω από αυτό για να συλλέξουμε δεδομένα, και φέτος δεν ήταν διαφορετικό. Ευτυχώς, αποκτήσαμε την απαραίτητη κρατική άδεια και το έργο μας συνεχίστηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Το Project 17 ήταν η μόνη ομάδα που βούτηξε Lusitania φέτος, και τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε ήταν μοναδικά. Μόλις υποβληθεί στην Δρ Connie Kelleher στην Υποβρύχια Αρχαιολογική Μονάδα, θα είναι, όπως πάντα, διαθέσιμη στο κοινό. Ελπίζουμε ότι το μουσείο θα αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί μας στο μέλλον. Στο μεταξύ, προχωράμε με σχέδια για την αποστολή μας το 2025. Ο Stuart και ο Vic έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το έργο και όλη η δουλειά έχει συγκεντρωθεί από τον Mark Skillen, ο οποίος διατηρεί στον ιστότοπο του Έργου 17 ενημερωμένο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την αφοσίωση του Rez Soheil, ο οποίος ήταν μαζί μου σε κάθε κατάδυση από την έναρξη του έργου. Είναι το μακροβιότερο μέλος της ομάδας καταδύσεων του Project 17, με περίπου 50-60 καταδύσεις, 30-40 ώρες βυθού Lusitania, και περίπου 150 ώρες συνολικά στο νερό. Μαζί με τον Barry McGill, ο Rez έπαιξε καθοριστικό ρόλο εντοπισμός και ανάκτηση ο Lusitania καπόνι. Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στην ιστορία της Lusitania, το βιβλίο του Vic Verlinden Lusitania – The Underwater Collection δίνει μια πλήρη επισκόπηση και περιέχει 240 εικόνες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τραβήχτηκαν σε διάστημα πέντε ετών σε βάθος 92 μέτρων, ιστορικές φωτογραφίες και εικονογραφήσεις. Το βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο Α4 έχει 200 ​​σελίδες και κοστίζει 36 £ – η παράδοση είναι 19.50 £.

Tim Lawrence (Φωτογραφία: Mikko Paasi) ΤΙΜ ΛΟΡΕΝΣ ανήκει Το ντουλάπι του Davy Jones (DJL) στο Koh Tao στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, βοηθώντας τους δύτες να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους πέρα ​​από τις ψυχαγωγικές καταδύσεις. Τρέχει επίσης το SEA Explorers Club. Ένας διάσημος τεχνικός εξερευνητής ναυαγίων και σπηλαίων, και μέλος του Explorers Club New York, είναι Εκπαιδευτής Τεχνικού Εκπαιδευτή PADI / DSAT.

