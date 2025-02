Εξερευνήστε τη Ζώνη Θαλάσσιας Βιολογίας

Πλήρης λίστα καταδυτικών παραστάσεων με συνδέσμους:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Boot Düsseldorf (Διεθνής Έκθεση Σκάφους)

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Duikvaker

21-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: European Dive Show (EUDI)

21-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Έκθεση ταξιδιωτικού θερέτρου καταδύσεων (DRT), Μαλαισία

1-2 ΜΑΡΤΙΟΥ: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15-16 ΜΑΡΤΙΟΥ: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28-30 ΜΑΡΤΙΟΥ: Μεσογειακή κατάδυση

4-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Asia Dive Expo (ADEX)

22-25 ΜΑΪΟΥ: Ταϊλάνδη Dive Expo (TDEX)

31 ΜΑΪΟΥ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ: Scuba Show

13-15 ΙΟΥΝΙΟΥ: International Dive Expo της Μαλαισίας (MIDE)

6-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: GO Diving ANZ Show

17-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Ομιλίες κατάδυσης

11-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Εκπομπή DEMA



00: 00 Εισαγωγή

01:35 Διαφήμιση Scuba.com

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show UK

06:24 ADEX OZTek

07:06 Μεσόγειος

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Scuba Show

09:36 ΜΕΣΑ

10:06 GO Diving ANZ

11:09 Καταδυτικές συνομιλίες

11:58 DEMA