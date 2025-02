Drysuit Diving Fatality – Δημιουργία πραγματικών μαθημάτων μέσω μιας προσέγγισης ανθρώπινων παραγόντων

Ο βραβευμένος εκπαιδευτικός του Human Factors και τεχνικός δύτης Gareth Lock θα αποκαλύψει πώς η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μεταμορφώνει την ασφάλεια και τις επιδόσεις κάτω από το νερό όταν ανέβει στο Tech Stage στο GO Diving Show το Μάρτιο.

Gareth Lock is the global authority on human factors in diving and how this contributes to safety, more enjoyable dives, and divers with more capacity. Creator of the acclaimed Human Factors in Diving εκπαίδευση programme, he is also the author of the best-selling book Under Pressure and producer of the emotionally powerful and meaningful documentary If Only…

Με μεταπτυχιακό στους Ανθρώπινους Παράγοντες και την Ασφάλεια Συστήματος και δεκαετίες επιχειρησιακής εμπειρίας στον στρατό, ο Gareth συνδυάζει την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία με τις πραγματικές γνώσεις για να βοηθήσει τους δύτες να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία και την ηγεσία.

Drysuit Diving Fatality

In 2020, a young lady, Linnea Mills, died during a drysuit diving course in Glacier National Park. There was significant anger and frustration that this event happened as it was entirely preventable. This presentation will take a systems safety and human factors approach to identify the deeper μαθήματα that can be learned from the event.

Η ανθρώπινη φύση και οι κοινωνικές προσδοκίες σημαίνουν ότι έχουμε μια ισχυρή τάση να κατηγορούμε τα εμπλεκόμενα άτομα – αν απαλλαγούμε από το «κακό μήλο», όλα θα πάνε καλά στο μέλλον. Αλλά η επιστήμη δείχνει ότι αν δεν είμαστε περίεργοι και δεν εξετάσουμε το σύστημα και το πλαίσιο, τα ίδια γεγονότα είναι πιθανό να επαναληφθούν.

Ελάτε σε αυτήν την παρουσίαση εάν έχετε ανοιχτό μυαλό και θέλετε να δείτε πώς να κάνετε μόνιμες αλλαγές στο άθλημα, ώστε να αυξήσουμε την απόλαυση και να βελτιώσουμε την απόδοση και να διαχειριστούμε τον λειτουργικό κίνδυνο, όχι μόνο τον κίνδυνο ευθύνης.

