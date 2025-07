David Strike presents cautionary tales for techies

Technical diving icon David Strike will be entertaining and educating visitors to the Tech Stage at the GO Diving Show in Sydney in September, with more cautionary tales for techies.

Certified as a diver in 1961, with a background encompassing military, commercial, scientific, and technical diving sectors – and proficient and qualified in open-circuit and closed circuit diving, and surface demand diving equipment – Australian-based David Strike is a former diving instructor and instructor trainer certifier, and a regular editorial contributor on dive-related topics to diving publications from around the world.

Organiser of several world-class diving events – with an emphasis on technical diving – he is the recipient of several ‘Industry Recognition’ awards, the ADEX ‘Lifetime Achievement Award’, and a Fellow of the Explorers Club of New York.

David Strike presents cautionary tales for techies 2

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Πάρτε τα εισιτήριά σας τώρα!

Τα εισιτήρια για το GO Diving Show ANZ είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να επωφεληθείτε από Προσφορά 2 για 1 earlybird μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου – εσείς και ο φίλος/η σύντροφός/σύζυγός σας μπορείτε να μας επισκεφθείτε μόνο για $12, και τα παιδιά 16 ετών και κάτω έχουν δωρεάν είσοδο, καθιστώντας την την τέλεια οικογενειακή εκδρομή. Υπάρχει άφθονος χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.