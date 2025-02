Εμπνευστείτε… επισκεφθείτε το Photo / Inspiration Stage

Όπως και στη Σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα στη σκηνή φωτογραφία / Inspiration Stage στο GO Diving Show αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς και μερικά παλιά αγαπημένα.

Το Σάββατο, η Jenny Stock θα συζητήσει την ηθική της χειραγώγηση, ο Nick Lyon θα κοιτάζει τον «δύτη εκπαίδευση για τους αδιάφορους», ο Nick More εξετάζει το «motion in the ocean», ο James Neal μιλάει ειλικρινά για την επιστροφή στις καταδύσεις μετά από σοβαρή ασθένεια, η Ellen Cuylearts μιλά για τη σημασία του να είσαι μέλος του DAN και βλέπουμε το έργο του Diving with the Injured.

Την Κυριακή, ο Lawson Wood σας λέει να μην πετάξετε το δικό σας σκουπίδια, πηγαίνουμε σε βάθος στο Γιβραλτάρ, η Anne και ο Phil Medcalf συζητούν για την εύρεση της τέχνης στο υποβρύχια φωτογραφία, η Chantelle Newman εξετάζει τις δεξιότητες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών και ο Simon Rogerson πηγαίνει στο Big Animal Babylon.

Ο Steve Backshall είναι ο τίτλος του GO Diving Show

Το GO Diving Show

Το GO Diving Show – η μόνη καταναλωτική βουτιά και ταξίδι εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιστρέφει στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025, ακριβώς στην ώρα που ξεκινά η νέα σεζόν και υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διαδραστικό, εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Καθώς και η Κεντρική Σκηνή – αυτή τη φορά με τίτλο του τηλεοπτικού αστέρα, συγγραφέα και τυχοδιώκτη Steve Backshall, κάνοντας μια ευπρόσδεκτη επιστροφή στο GO Diving Show μετά από λίγα χρόνια μακριά, μαζί με τον εκπαιδευμένο από τη NASA NEEMO Aquanaut και τον επικεφαλής επιστημονικής έρευνας στο DEEP Dawn Kernagis, συνάδελφος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας και πολυετής αγαπημένος Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ο οποίος θα συζητήσει για τους πλούσιους της Μάλτας ναυτική και πολεμική κληρονομιά και το δυναμικό δίδυμο των εξερευνητών Rannva Joermundsson και Maria Bollerup, που θα μιλήσουν για την πρόσφατη αποστολή τους Buteng στην Ινδονησία – υπάρχουν και πάλι ειδικά στάδια για καταδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τεχνικές καταδύσεις, υποβρύχια φωτογραφία και εμπνευσμένες ιστορίες. Ο Andy Torbet θα παίξει την Κεντρική Σκηνή για άλλη μια φορά, καθώς και μια παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις των γυρισμάτων τεχνικής κατάδυσης για τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλους τους ομιλητές, συμπεριλαμβανομένων των χρονισμών εδώ.

Μαζί με τα στάδια, υπάρχει μια σειρά από διαδραστικά στοιχεία – το διαρκώς δημοφιλές Σπήλαιο, η γιγάντια πισίνα δοκιμαστικής κατάδυσης, η καθηλωτική κατάδυση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια και ασκήσεις επένδυσης, η ζώνη θαλάσσιας βιολογίας και, νέο για το 2025, η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη χαρτογράφηση του ναυαγίου με το ναυάγιο. διάσπαρτα σε μια ολοένα αυξανόμενη σειρά περιπτέρων από τουριστικούς πίνακες, κατασκευαστές, εκπαίδευση πρακτορεία, θέρετρα, liveaboards, κέντρα καταδύσεων, λιανοπωλητές και πολλά άλλα.

Φέτος βλέπει και το Διαγωνισμός NoTanx Zero2Hero παίρνοντας την κεντρική σκηνή. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, που απευθύνεται σε αρχάριους ελεύθερους δύτες, θα υποβληθούν αρχικά 12 υποψήφιοι εκπαίδευση με τον Marcus Greatwood και την ομάδα NoTanx στο Λονδίνο στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, πέντε επιλεγμένοι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στο GO Diving Show το Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών στατικής άπνοιας στην πισίνα, για να βρουν τον γενικό νικητή, ο οποίος θα κάνει ένα ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας στο Marsa Shagra Eco-Village, στην ευγένεια των Oonasdivers.

Προπώληση εισιτηρίων τώρα!

Αγοράστε τώρα το ημερήσιο εισιτήριό σας £17.50 + χρέωση κράτησης και ετοιμαστείτε για μια εκπαιδευτική, συναρπαστική και εμπνευσμένη εμπειρία! Ή με τόσους πολλούς ομιλητές κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, καθώς και όλες τις διαδραστικές εκθέσεις και τους εκθέτες που πρέπει να επισκεφτείτε, γιατί να μην το κάνετε Σαββατοκύριακο και να αγοράσετε ένα διήμερο εισιτήριο για £25 + χρέωση κράτησης;

Θα είναι 25 £ για ένα ημερήσιο εισιτήριο στο ταμείο το Σαββατοκύριακο της παράστασης, οπότε κάντε κράτηση εκ των προτέρων και εξοικονομήστε χρήματα!!

Οι τιμές ομαδικών εισιτηρίων για 10+ άτομα είναι επίσης διαθέσιμες εάν έρχεστε με τα μέλη του κέντρου/κλαμπ σας.

Κάντε κράτηση εισιτηρίων στον ιστότοπο Go Diving Show.

Και όπως πάντα, η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει δωρεάν χώρο στάθμευσης. Και οι κάτω των 16 ετών πηγαίνουν δωρεάν, οπότε φέρτε τα παιδιά μαζί για μια υπέροχη οικογενειακή μέρα!