Η αρχαιολογία στο σκοτάδι και ένα νέο CCR

Η αρχαιολογία στο σκοτάδι των πλημμυρισμένων σπηλαίων και το νέο Halcyon Symbios CCR θα είναι τα θέματα συζήτησης όταν ειδικός στη φωτογραμμετρία και τεχνική κατάδυση εκπαιδευτή Ο αξιολογητής John Kendall πηγαίνει στο Tech Stage στο GO Diving Show ANZ στις 28-29 Σεπτεμβρίου.

Ο John είναι ένας εξερευνητής που ειδικεύεται στην υποβρύχια τρισδιάστατη μοντελοποίηση αρχαιολογικών και γεωλογικών χώρων. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες έρευνες θέσεων κατάδυσης χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρικές τεχνικές, όπως το ναυάγιο του Άρη (3), το MS Estonia (1564), το Ναυάγιο Panarea III (~1994 π.Χ.) και το Σπήλαιο των Οστών, Βραζιλία (~ 300 ετών).

Είναι επίσης ένας Εκπαιδευτής Αξιολογητής για Παγκόσμιους Υποβρύχιους Εξερευνητές και κάθεται πάνω τους Εκπαίδευση Συμβούλιο.

Οι ομιλίες του στο Tech Stage θα είναι:

Αρχαιολογία στο σκοτάδι

GUE Εκπαιδευτής and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of υπολογιστές, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, πισίνα επίδειξης και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφείτε εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.