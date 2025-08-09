Η προσαρμοστική θεραπεία με αυτόνομη κατάδυση στο επίκεντρο

Η Λίντι Λέγκετ είναι πρωτοπόρος στην προσαρμοστική αυτόνομη θεραπεία και ιδρύτρια του The Scuba Gym Australia, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση ζωών μέσω της θεραπευτικής δύναμης του νερού, και θα βρίσκεται στην Κεντρική Σκηνή του... GO Diving Show ANZ τον Σεπτέμβριο, μοιράζοντας συναρπαστικές ιστορίες μεταμόρφωσης, συζητώντας την επιστήμη πίσω από την αυτόνομη θεραπεία και τονίζοντας τον βαθύ αντίκτυπο του συνδυασμού της αποκατάστασης με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό.

Λειτουργώντας κυρίως στην κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, η Λίντι και η ομάδα της παρέχουν εξειδικευμένη θεραπεία με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό και τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη. Η καινοτόμος προσέγγισή της αξιοποιεί το υποβρύχιο περιβάλλον χωρίς βαρύτητα για να διευκολύνει την κίνηση, να μειώσει τον πόνο και να ενισχύσει την ψυχική ευεξία των πελατών όπου οι παραδοσιακές θεραπείες συχνά αποτυγχάνουν.

Εμπνευσμένη από την επιτυχία του The Scuba Gym USA, η Lyndi εισήγαγε αυτή τη μεταμορφωτική θεραπεία στην Αυστραλία το 2018. Η δέσμευσή της εκτείνεται πέρα από τη σωματική αποκατάσταση. Είναι βαθιά αφοσιωμένη στην υποστήριξη βετεράνων και ομάδων πρώτων βοηθειών μέσω του προγράμματος Scuba Warrior.

Αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει θεραπευτικές εμπειρίες κατάδυσης σε όσους αντιμετωπίζουν μετατραυματικό στρες, παρέχοντας μια αίσθηση σκοπού και κοινότητας. Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε «καταδύσεις-αποστολές», συμβάλλοντας στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος απομακρύνοντας συντρίμμια από τις τοπικές υδάτινες οδούς. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει απομακρύνει με επιτυχία πάνω από έξι τόνους σκουπιδιών, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων όπως μοτοσικλέτες και πλαστικά απόβλητα, από υδάτινα περιβάλλοντα.

Η πολύπλευρη εμπειρία της Λίντι περιλαμβάνει πιστοποιήσεις ως εκπαιδεύτρια κατάδυσης NAUI, RAID, SSI και PADI, καθώς και προσόντα στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό και στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας. Η ολιστική της προσέγγιση στη θεραπεία δίνει έμφαση όχι μόνο στη σωματική θεραπεία αλλά και στην ψυχική ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Μέσα από το έργο της, η Λίντι έχει καλλιεργήσει μια υποστηρικτική κοινότητα όπου τα άτομα ανακαλύπτουν ξανά την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία και ένα ανανεωμένο πάθος για τη ζωή.

Η Έκθεση Κατάδυσης GO θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ Showground στις 6-7 Σεπτεμβρίου.

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαιδευτικά γραφεία, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανισμούς προστασίας της φύσης.

