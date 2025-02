Activities for all the family

There are a host of activities for all the family to enjoy at this year's GO Diving Show, which is taking place this weekend at the NAEC Stoneleigh.

Shipwreck survey

Fancy yourself as a bit of a wreck surveyor, or an underwater artist? Well this year for the first time, the Nautical Archaeology Society (stand 210) will be bringing their ‘shipwreck’, inviting all show attendees to help them archaeologically map it.

Their historic shipwreck will give visitors the chance to find out what underwater archaeology involves, and just how much fun it can be – even with a blacked-out mask!

Σε όσους βοηθούν στη χαρτογράφηση του ναυαγίου NAS θα προσφερθεί ένα εκπτωτικό κουπόνι για μελλοντική πορεία το 2025.

Breath-hold workshops

Through 25 years of teaching, NoTanx (stand 143) have put together a 30-minute freediving inspired breathwork session.

Ο Marcus Greatwood και η ομάδα θα σας παρουσιάσουν μερικές θεμελιώδεις έννοιες για να βελτιώσετε την αναπνοή, την επίγνωση και την πνευματική σας εστίαση.

Απλές αλλαγές, που μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινή σας ρουτίνα, μπορούν να έχουν δραματική επίδραση στην προσωπική σας ευημερία.

Σε αυτή τη συνεδρία, η ομάδα θα επικεντρωθεί στα εξής:

Χρησιμοποιώντας το διάφραγμά σας

Έλεγχος της αναπνοής σας

Εστιάζοντας το μυαλό σας

Μείωση κατανάλωσης O2

Η μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου θα επιτρέψει περισσότερο χρόνο στη δεξαμενή κατά τις καταδύσεις και περισσότερο χρόνο στο βυθό κατά την ελεύθερη κατάδυση, καθώς και θα ωφελήσει την υγεία στην καθημερινή σας ζωή.

Mermaid Lagoon and trydive pool

Come and meet our friendly mermaids in their mesmerising lagoon and say hello – and grab that all-important selfie!

And if you fancy trying scuba for the first time, you can do a trydive at the GO Diving Show. And if you are already a qualified diver, there is the chance to do a CCR or sidemount trial dive. Spaces are limited, so book in advance to secure your spot. Book your GO Diving Show trydives εδώ, and your sidemount trydives εδώ.

Marine Biology Zone

In the Just One Ocean marine biology zone (stand 1051), there will be plenty for visitors to see and do with several interactive displays that reflect just some of the work being done to preserve the oceans by up-and-coming marine researchers from the University of Portsmouth’s Institute of Marine Sciences.

Ο επιστήμονας Kelp Joe Sargent θα παρουσιάσει ένα σύστημα κάμερας BRUV (Baited Remote Underwater Video), δείγματα βίντεο, δείγματα φύκια και μια πρόκληση αναγνώρισης ειδών. Το BRUV χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αφθονίας και της ποικιλομορφίας των ψαριών στα παράκτια οικοσυστήματα και επιτρέπει στους επιστήμονες να αξιολογήσουν τη λειτουργία και τη σημασία των βασικών ενδιαιτημάτων.

Kelsey-Marie Cadd will be demonstrating a prototype of one of her Seahorse Hotels. The degradable structure will be used as a conservation strategy to enhance the British seahorse population on the UK’s south coast. She will also be bringing a scale model of one of her Seahorse Cities, which will be deployed adjacent to seagrass beds to enhance the natural expansion of seagrass while also providing a home to vulnerable and rare species.

Η Τζόρτζια Σαρπ-Χάρις θα έχει μια εγκατάσταση μικροσκοπίου ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να δουν ακριβώς τι υπάρχει στο εμφιαλωμένο νερό τους, ενώ θα υπάρχει επίσης μια πρόκληση αναγνώρισης μικροπλαστικών καθώς και μια επίδειξη δεξαμενής κυμάτων που θα τονίζει πώς οι φυσικές άμυνες κάνουν καλύτερη δουλειά στην προστασία των ακτών σε σύγκριση με κατασκευές από σκυρόδεμα.

Extreme Location Freediving Challenge

Ο Marcus Greatwood και η ομάδα του NoTanx ειδικεύονται στην εξερεύνηση δυσπρόσιτων τοποθεσιών ελεύθερης κατάδυσης, όπως υπόγειες λίμνες, που συχνά απαιτούν από αυτούς να σκαρφαλώνουν με ένα μόνο σχοινί - όπως ο καταβατήρας, αλλά αντίστροφα!

At the GO Diving Show on stand 143, the team will be teaching both the basic skills of relaxation, and ascending a rope – and they are giving you the opportunity to test those skills on the Extreme Location Freediving Challenge!

Ανεβείτε ένα σχοινί ύψους 25 μέτρων (ένα ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο σημαίνει ότι δεν είστε ποτέ περισσότερο από μερικές ίντσες πάνω από το έδαφος), στη συνέχεια χαμηλώστε τον καρδιακό σας ρυθμό τόσο ώστε να κρατάτε την αναπνοή σας.

Θα υπάρξουν βραβεία και τις δύο ημέρες για τους πιο γρήγορους χρόνους!

Virtual reality diving

You don't even need to get wet to experience diving! Join 3D photogrammetry guru and GUE technical instructor trainer John Kendall on stand 370 for this totally immersive experience – don a headset and grab the controls, and then embark on a stunningly realistic exploration of a 70m tech dive to the remains of the ancient Mars shipwreck.

And if you head to the Bahamas Tourist Board stand (962) at 11.30am and 2.30pm on both Saturday and Sunday, you can experience a virtual reality shark dive, courtesy of the Bahamas Ministry of Tourism in collaboration with the Shark Trust organisation.

Young or old, diver or non-diver, these virtual reality dives provide the perfect ‘dive’ for you!

Ο Steve Backshall είναι ο τίτλος του GO Diving Show

Το GO Diving Show

Το GO Diving Show – η μόνη καταναλωτική βουτιά και ταξίδι εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιστρέφει στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025, ακριβώς στην ώρα που ξεκινά η νέα σεζόν και υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διαδραστικό, εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Καθώς και η Κεντρική Σκηνή – αυτή τη φορά με τίτλο του τηλεοπτικού αστέρα, συγγραφέα και τυχοδιώκτη Steve Backshall, κάνοντας μια ευπρόσδεκτη επιστροφή στο GO Diving Show μετά από λίγα χρόνια μακριά, μαζί με τον εκπαιδευμένο από τη NASA NEEMO Aquanaut και τον επικεφαλής επιστημονικής έρευνας στο DEEP Dawn Kernagis, συνάδελφος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας και πολυετής αγαπημένος Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ο οποίος θα συζητήσει για τους πλούσιους της Μάλτας ναυτική και πολεμική κληρονομιά και το δυναμικό δίδυμο των εξερευνητών Rannva Joermundsson και Maria Bollerup, που θα μιλήσουν για την πρόσφατη αποστολή τους Buteng στην Ινδονησία – υπάρχουν και πάλι ειδικά στάδια για καταδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τεχνικές καταδύσεις, υποβρύχια φωτογραφία και εμπνευσμένες ιστορίες. Ο Andy Torbet θα παίξει την Κεντρική Σκηνή για άλλη μια φορά, καθώς και μια παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις των γυρισμάτων τεχνικής κατάδυσης για τηλεοπτικές εκπομπές. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλους τους ομιλητές, συμπεριλαμβανομένων των χρονισμών εδώ.

Μαζί με τα στάδια, υπάρχει μια σειρά από διαδραστικά στοιχεία – το διαρκώς δημοφιλές Σπήλαιο, η γιγάντια πισίνα δοκιμαστικής κατάδυσης, η καθηλωτική κατάδυση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια και ασκήσεις επένδυσης, η ζώνη θαλάσσιας βιολογίας και, νέο για το 2025, η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη χαρτογράφηση του ναυαγίου με το ναυάγιο. διάσπαρτα σε μια ολοένα αυξανόμενη σειρά περιπτέρων από τουριστικούς πίνακες, κατασκευαστές, εκπαίδευση πρακτορεία, θέρετρα, liveaboards, κέντρα καταδύσεων, λιανοπωλητές και πολλά άλλα.

Φέτος βλέπει και το Διαγωνισμός NoTanx Zero2Hero παίρνοντας την κεντρική σκηνή. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, που απευθύνεται σε αρχάριους ελεύθερους δύτες, θα υποβληθούν αρχικά 12 υποψήφιοι εκπαίδευση με τον Marcus Greatwood και την ομάδα NoTanx στο Λονδίνο στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, πέντε επιλεγμένοι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στο GO Diving Show το Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών στατικής άπνοιας στην πισίνα, για να βρουν τον γενικό νικητή, ο οποίος θα κάνει ένα ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας στο Marsa Shagra Eco-Village, στην ευγένεια των Oonasdivers.

Προπώληση εισιτηρίων τώρα!

Αγοράστε τώρα το ημερήσιο εισιτήριό σας £17.50 + χρέωση κράτησης και ετοιμαστείτε για μια εκπαιδευτική, συναρπαστική και εμπνευσμένη εμπειρία! Ή με τόσους πολλούς ομιλητές κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, καθώς και όλες τις διαδραστικές εκθέσεις και τους εκθέτες που πρέπει να επισκεφτείτε, γιατί να μην το κάνετε Σαββατοκύριακο και να αγοράσετε ένα διήμερο εισιτήριο για £25 + χρέωση κράτησης;

Θα είναι 25 £ για ένα ημερήσιο εισιτήριο στο ταμείο το Σαββατοκύριακο της παράστασης, οπότε κάντε κράτηση εκ των προτέρων και εξοικονομήστε χρήματα!!

Οι τιμές ομαδικών εισιτηρίων για 10+ άτομα είναι επίσης διαθέσιμες εάν έρχεστε με τα μέλη του κέντρου/κλαμπ σας.

Κάντε κράτηση εισιτηρίων στον ιστότοπο Go Diving Show.

Και όπως πάντα, η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει δωρεάν χώρο στάθμευσης. Και οι κάτω των 16 ετών πηγαίνουν δωρεάν, οπότε φέρτε τα παιδιά μαζί για μια υπέροχη οικογενειακή μέρα!