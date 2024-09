30+ αστέρια ορίστηκαν για το GO Diving Show ANZ

Η εναρκτήρια GO Diving Show ANZ, που λαμβάνει χώρα στις 28/29 Σεπτεμβρίου στο Sydney Showground στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου σε όλους – από αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τα αρχικά τους μαθήματα ή ακόμα το σκέφτονται, μέσω προχωρημένων στους πιο έμπειρους τεχνικούς και δύτες rebreather.

Το GO Diving Show του Ηνωμένου Βασιλείου προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους και κάλυψε εκθεσιακό χώρο 10,000 τ.μ. τον πέμπτο χρόνο του, τον Μάρτιο του 2024. Η νέα έκδοση της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια και φαίνεται έτοιμη να φτάσει στο ένα ιπτάμενο ξεκίνημα. Επιπλέον, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν.

Μεταξύ των πολλών αξιοθέατων είναι 31 παρουσιαστές καταδύσεων – όλοι αξίζει να ακούσουν όσοι επισκέπτες μπορούν να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα. στο ΚΥΡΙΩΣ ΣΚΗΝΗ θα βρείτε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επιχείρησης: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley και, ως τελετάρχης, Anthony Gordon.

Ο Στιβ Μπάκσαλ

Ο ήρωας All-action Steve έχει εξερευνήσει μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη, φοράει ελαφρά τις απαράμιλλες γνώσεις του για την άγρια ​​ζωή και τον φυσικό κόσμο και είναι ένας από τους πιο πολυάσχολους παρουσιαστές στην τηλεόραση, ίσως πιο γνωστός για την απίστευτα επιτυχημένη του Θανάσιμα σειρές.

Πρόσφατα ταξίδεψε στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό για γυρίσματα Φάλαινα, έχοντας ήδη κάνει Εκστρατεία και καρχαρίας για το Sky TV και εμφανίστηκε στο Ο πλανήτης μας που αλλάζει για το BBC – μια φιλόδοξη σειρά επτά ετών που καταγράφει έξι από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Οι προηγούμενες ταινίες περιλαμβάνουν Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Alaska Live, Blue Planet Live και Ανεξερεύνητοι Κόσμοι. Ένας παραγωγικός συγγραφέας, το πιο πρόσφατο βιβλίο του Steve είναι Deep Blue – και πρόσφατα σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ για τον χρόνο που χρειάστηκε για να κωπηλατήσει στο μήκος του Τάμεση.

Τζιλ Χάινερθ

Περισσότεροι άνθρωποι έχουν περπατήσει στη Σελήνη από όσους έχουν επισκεφτεί πολλά από τα μέρη που έχει εξερευνήσει ο Jill Heinerth στη Γη. Από επικίνδυνες τεχνικές βουτιές βαθιά μέσα σε σπηλιές μέχρι κολύμπι μέσα σε γιγάντια παγόβουνα της Ανταρκτικής, εφαρμόζει συχνά τις δεξιότητές της σε συνεργασία με κλιματολόγους, αρχαιολόγους, βιολόγους και μηχανικούς σε όλο τον κόσμο.

Η Τζιλ έκανε βραβευμένα τηλεοπτικά προγράμματα για το CBC, το National Geographic και το BBC, συμβουλεύτηκε ταινίες, παρήγαγε ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ και υποστήριξε την εξερεύνηση, την υποβρύχια διατήρηση και την κλιματική αλλαγή και την προστασία των υδάτινων πόρων.

Η πρώτη Explorer-in-Residence της Βασιλικής Καναδικής Γεωγραφικής Εταιρείας, ήταν η εναρκτήρια παραλήπτρια του Μεταλλίου Sir Christopher Ondaatje για την Εξερεύνηση και έχει κερδίσει υποτροφίες από πολυάριθμα αναγνωρισμένα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Explorers Club, το οποίο απένειμε το Βραβείο William Beebe για την εξερεύνηση των ωκεανών.

Τα απομνημονεύματα της Τζιλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις λέγονται Στον Πλανήτη και το νέο ντοκιμαντέρ Diving Into The Darkness: Never Cave Into Fear ρίχνει περαιτέρω φως στην αξιοσημείωτη ζωή της – όπως και η εμφάνισή της στο Go Diving ANZ.

Ο Δρ Ρίτσαρντ «Χάρι» Χάρις

Ο Richard 'Harry' Harris έχει εργαστεί στην αναισθησία, τις καταδύσεις και την αεροϊατρική σε όλο τον κόσμο και το πάθος του για την κατάδυση σε σπηλιές, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, τον έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση ατυχημάτων και τις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης ήταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα - και έπαιξε διάσημο ρόλο στην εξαγωγή της ομάδας ποδοσφαίρου νεανίδων της Ταϊλάνδης από το σύστημα Tham Luang το 2018.

Ο Χάρι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό, την επιμελητεία και τη φυσιολογία που στηρίζουν την ασφαλή εξερεύνηση βαθιών σπηλαίων και ναυαγίων. Ενθουσιώδης υποβρύχιος φωτογράφος και βιντεογράφος, τώρα χτίζει μια καριέρα και σε ταινίες ντοκιμαντέρ.

Λιζ Πάρκινσον

Ένα προσωπικό της PADI IDC εκπαιδευτή, ελεύθερος δύτης εκπαιδευτή-εκπαιδεύτρια, δύτης σπηλαίων και υποβρύχια κασκαντέρ, η Λιζ μεγάλωσε στη Νότια Αφρική και μετακόμισε στις ΗΠΑ με υποτροφία κολύμβησης.

Όταν τελείωσε η καριέρα της στην κολύμβηση, ασχολήθηκε με την καταδύσεις και την ελεύθερη κατάδυση, εστιάζοντας στην εργασία με τους καρχαρίες και τη διατήρηση. Με έδρα το Λος Άντζελες, εργάζεται με φορείς όπως οι Shark Angels και PADI Aware, συγκεντρώνοντας κεφάλαια και εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους για τη διατήρηση του καρχαρία και των ωκεανών.

Για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δουλειές εργάζεται τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, διπλασιάζοντας για ηθοποιούς και εκπαίδευση τους για υποβρύχιες επιδόσεις.

Πιτ Μέσλι

Ο Πιτ ξεκίνησε τις καταδύσεις το 1990, πήγε με πλήρη απασχόληση το 1991 και έχει αφιερωθεί στην έρευνα, την εύρεση, την κατάδυση και τη φωτογράφιση ναυαγίων σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 6,000 ώρες εμπειρίας στο νερό σε περίπου 30 χώρες. Διευθυντής μαθημάτων PADI, είναι ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς καταδύσεις στο Νότιο Ημισφαίριο εκπαιδευτή- εκπαιδευτές.

Ο Πιτ ηγήθηκε και συμμετείχε σε πολυάριθμες αποστολές στα βαθιά ναυάγια, τρέχει α βουτιά-ταξίδι επιχείρηση που μεταφέρει έμπειρους δύτες σε εξειδικευμένες τοποθεσίες καταδύσεων και έχει περάσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τελειοποιώντας τις εικόνες ζωγραφικής φωτός μακράς έκθεσης. Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά με την έρευνα καταδυτικής επιστήμης.

Anthony 'Gordo' Gordon

Ο Gordo είναι ένας σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ με περισσότερες από δύο δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στην παραγωγή και τη μαγνητοσκόπηση των πάντων, από την πρώτη ομάδα διάσωσης σέρπα στον κόσμο στο όρος Έβερεστ μέσω ποδηλασίας μεγάλων αποστάσεων έως εξερεύνηση ωκεανών από νέους δύτες.

Είναι επίσης η κινητήρια δύναμη πίσω από μια εκστρατεία Aliquam και Next Generation για την προώθηση της κατάδυσης σε νεότερους ανθρώπους. Εκτός από το να μιλάει για τη δική του δουλειά, οι δεξιότητες του Gordo στο MC θα είναι στο επίκεντρο καθώς ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή στο Go Diving ANZ.

+ 3 ακόμη στάδια

Εκτός από την Κεντρική Σκηνή, άλλες τρεις σκηνές θα φιλοξενήσουν άλλους 25 ομιλητές με υψηλή βαθμολογία από όλο τον κόσμο, συζητώντας εμπνευσμένα και συγκεκριμένα θέματα καταδύσεων από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, τις τεχνικές καταδύσεις και υποβρύχια φωτογραφία. Εδώ είναι το line-up όπως έχει αυτή τη στιγμή:

ANZ / ΣΤΑΔΙΟ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

PHOTO ΣΤΑΔΙΟ: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Διαδραστικές λειτουργίες + οθόνες

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα βρουν επίσης μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR έως δοκιμαστικές καταδύσεις. μια δεξαμενή επίδειξης για μια σειρά εξοπλισμού από πλευρικές βάσεις μέχρι υποβρύχια drones και rebreathers. ελεύθεροι δύτες, γοργόνες και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση πρακτορεία, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Εγγραφείτε για δωρεάν εισιτήρια

Ο Steve Backshall στο GO Diving Show

Υπάρχει άφθονος χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις και το Sydney Showground είναι εύκολα προσβάσιμο, με πολλές επιλογές μεταφοράς.

Η είσοδος στο εναρκτήριο Go Diving Show είναι εντελώς δωρεάν, οπότε αν είναι πιθανό να βρεθείτε στην περιοχή το Σαββατοκύριακο 28/29 Σεπτεμβρίου, εγγραφείτε εδώ για να αποκτήσετε τα εισιτήριά σας για την αναμφισβήτητη καταδυτική εκδήλωση της Αυστραλίας το 2024!

