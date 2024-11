Εισιτήρια 2 προς 1 είναι τώρα διαθέσιμα για το GO Diving Show

Το GO Diving Show – το μοναδικό καταδυτικό και ταξιδιωτικό σόου καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιστρέφει στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025, ακριβώς στην ώρα που ξεκινά η νέα σεζόν και Τα εισιτήρια για το early bird 2-for-1 είναι πλέον διαθέσιμα, που αντιπροσωπεύει φανταστική σχέση ποιότητας/τιμής.

Αγοράστε το εισιτήριό σας πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2025 για 17.50 £ και πάρτε μαζί σας τον φίλο σας, τον σύζυγό σας ή τον καλύτερο φίλο σας εντελώς δωρεάν! Ή γιατί να μην φέρετε μαζί αυτόν τον σύντροφο που δεν καταδύεται, ώστε να μπορούν να δουν όλα τα θαύματα του υποβρύχιου κόσμου που χάνουν!

Ουσιαστικά, η προσφορά 2 προς 1 ισοδυναμεί με το ότι κάθε εισιτήριο είναι δίκαιο £8.75. Και όπως πάντα, αυτό περιλαμβάνει δωρεάν χώρο στάθμευσης. Και οι κάτω των 16 ετών πηγαίνουν δωρεάν, οπότε φέρτε τα παιδιά μαζί για μια υπέροχη οικογενειακή μέρα!

Ο παρουσιαστής της κύριας σκηνής είναι ο τηλεοπτικός αστέρας, συγγραφέας και τυχοδιώκτης Steve Backshall, ο οποίος επιστρέφει στο GO Diving Show μετά από λίγα χρόνια μακριά. Μαζί του θα είναι ο εκπαιδευμένος στη NASA NEEMO Aquanaut και Επικεφαλής Επιστημονικής Έρευνας στο DEEP Dawn Kernagis, συνάδελφος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας και πολυετής αγαπημένος Monty Halls και το δυναμικό δίδυμο των εξερευνητών Rannva Joermundsson και Maria Bollerup, που θα μιλήσουν για τους πρόσφατη αποστολή Buteng στην Ινδονησία.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, φωτογραφία Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, εκπαίδευση agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.