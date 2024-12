Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο σκηνοθέτης της Wildlife Stone

Η βρετανίδα σκηνοθέτις άγριας φύσης Βίκυ Στόουν πέθανε στις 17 Νοεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών. Ήταν η μακροχρόνια συνεργάτης με τον σύζυγό της Μαρκ Ντίμπλε σε πολλά διάσημα ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας, που γυρίστηκαν αρχικά κυρίως κάτω από το νερό, αλλά πιο συχνά στην κορυφή τα τελευταία χρόνια.

Το ζευγάρι ζούσε και εργάστηκε μαζί στην Κορνουάλη και σε μακροχρόνιες τοποθεσίες, κυρίως στην Ανατολική Αφρική, και οι ταινίες τους υπολογίστηκε ότι είχαν προβληθεί σε περισσότερες από 140 χώρες και είχαν δει περισσότερα από 600 εκατομμύρια άτομα.

Οι ταινίες Deeble & Stone κέρδισαν επίσης περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων έξι Όσκαρ Wildlife και ένα Emmy, για καλλιτεχνία και αφήγηση ιστοριών. Η πιο πρόσφατη παραγωγή τους, Η Βασίλισσα των Ελέφαντα από το 2020, ήταν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που αγοράστηκε και κυκλοφόρησε από την Apple και κέρδισε το βραβείο Cinema for Peace.

«Για σχεδόν 45 χρόνια, ήμασταν αχώριστοι – μαζί σχεδόν κάθε ώρα της ημέρας, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα», δήλωσε ο Deeble την ημέρα μετά το θάνατο της συζύγου του. «Ταξιδέψαμε μακριά και ανεβήκαμε ψηλά γιατί ήμασταν ομάδα.

«Η Βίκυ ήταν αποφασισμένη, δίκαιη και ειλικρινής και, κάτω από αυτό, βαθιά δημιουργική. Έκανε τα πράγματα να συμβούν. Ποτέ δεν αναζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας, άφησε τη δουλειά της, τις ταινίες μας, να μιλήσουν από μόνα τους».

Έκθεση σουπιάς

Αφού απέκτησε μεταπτυχιακό στο Royal College of Art, η Stone ξεκίνησε την καριέρα της με τον Deeble το 1983 όταν έκαναν την πρώτη τους ταινία μαζί. Yndan An Fala – Κοιλάδα κάτω από τη θάλασσα.

Κυκλοφόρησε διεθνώς από την Survival Anglia το 1984, αυτό το βραβευμένο ντοκιμαντέρ για το Fal Estuary της Κορνουάλης σηματοδότησε την πρώτη φορά που γυρίστηκε το ζευγάρωμα και η ωοτοκία σουπιών στα βρετανικά ύδατα. Το έργο λέγεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της κατασκευής λιμένα εμπορευματοκιβωτίων στις εκβολές.

Σημειώθηκε εκείνη την εποχή ότι αντιμετώπιζε τον υποβρύχιο κόσμο με τον ίδιο τρόπο όπως το topside όσον αφορά την κινηματογράφηση και τη δημιουργία σεκάνς, η ταινία ήταν η αρχή μιας 20ετούς συνεργασίας με το Survival Anglia.

Το ζευγάρι, όχι μόνο καταξιωμένοι δύτες αλλά και πιλότοι, μετακόμισε στην Ανατολική Αφρική για να κάνει γυρίσματα για το BBC Εδώ είναι δράκοι (1990) για τους κροκόδειλους του Νείλου και μια άλλη βραβευμένη ταινία με τίτλο Χταπόδι, βασισμένο σε γιγάντια χταπόδια. Αυτά τα δύο ντοκιμαντέρ λέγεται ότι είχαν ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Περιλαμβάνονται οι επόμενοι τίτλοι Ένα μικρό ψάρι στα βαθιά νερά (σχετικά με τις κιχλίδες της λίμνης Τανγκανίκα, που κατασκευάστηκε το 1996). Tale of the Tides: The Hyaena and the Mudskipper, 1998, εστίασε στην παράκτια θαλάσσια ζωή στην απομακρυσμένη βόρεια Κένυα και αργότερα Οι παλίρροιες της Κιραβίρα, για έναν εποχικά πλημμυρισμένο ποταμό στο Σερενγκέτι (2019).

Προγράμματα προβολής

Ειδικός σε ταινίες που γράφτηκαν, σκηνοθέτησαν, γυρίστηκαν και παρήγαγαν οι ίδιοι, Deeble & Stone Συνήθως ζούσαν σε μια τοποθεσία στον θάμνο με μικρές ομάδες για περίπου δύο χρόνια για κάθε μια από τις παραγωγές τους, μεγαλώνοντας μαζί τους τους δύο γιους τους Φρέντυ και Τζάκα.

Το ζευγάρι υποστήριξε ότι η δουλειά τους καθοδηγούνταν πάντα από τη διατήρηση και το πάθος για τον φυσικό κόσμο. Δημιούργησαν προγράμματα προβολής και εκπαίδευσης γύρω από τις ταινίες μεταφράζοντας τις σε τοπικές γλώσσες, παρέχοντας δωρεάν δικαιώματα μετάδοσης στις χώρες στις οποίες δημιουργήθηκαν και συνεργαζόμενοι με τοπικές ομάδες προστασίας.

Η Βίκυ Στόουν έχασε τη ζωή της μετά από διετή μάχη με τον καρκίνο. «Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της, κοιτάζοντας πάνω από τους γκρεμούς και τον ωκεανό που τόσο αγαπούσε», είπε ο Deeble.

