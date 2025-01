Οι υποβρύχιες λήψεις μοντέλων μόλις μπήκαν στο deco

Ένας φωτογράφος μπήκε ξανά στα βιβλία των ρεκόρ με το ευτυχώς αποψυγμένο μοντέλο του, μετά από μια πρόσφατη φωτογράφιση βάθους 50 μέτρων – και ο STEVE HAINING απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει ακόμα. Μιλάει στον Steve Weinman για το αστείο κατάδυσης που έγινε τεχνικό

Αυτό που ξεκίνησε ως «λίγο αστείο» κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πλήρη τεχνική υποβρύχια κατάδυση φωτογράφισης μοντέλων – και με την υποστήριξη μιας ομάδας τεχνολογίας από τη Φλόριντα, ο Καναδός επαγγελματίας φωτογράφος Steve Haining και το μοντέλο Ciara Antoski έχουν καθιερωθεί σταθερά ως ρεκόρ Γκίνες.

Η τελευταία τους φωτογράφηση του Deepest Underwater Model πραγματοποιήθηκε στο κατάστρωμα του Hydro Atlantic ναυάγιο στα ανοιχτά της παραλίας Pompano στη Φλόριντα στις 19 Δεκεμβρίου και επαληθεύτηκε από την GWR την περασμένη εβδομάδα, στις 8 Ιανουαρίου.

Ο Antoski ήταν το μοντέλο που κρατούσε την ανάσα στο πρωτότυπο και μέτριο βάθος 6.4 μέτρων του Haining παγκόσμιο ρεκόρ γυρίσματα το 2021. Δεν ήταν αρκετά έμπειρη δύτης για να κάνει το μοντέλο του δεύτερο ρεκόρ πυροβολεί στα 30 μέτρα δύο χρόνια αργότερα, αλλά οι καταδύσεις της, τόσο με κράτημα όσο και κατάδυση, έχουν φτάσει πολύ από τότε.

Για το τελευταίο ρεκόρ, ο Αμερικανός τεχνικός δύτης Wayne Fryman ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια και τον εφοδιασμό του Antoski με αέρα, και το όνομά του εμφανίζεται επίσης στο GWR έπαινος.

Το νέο βάθος ρεκόρ είναι 49.8 μέτρα και ο συνολικός χρόνος κατάδυσης ήταν 52 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Για να θεωρηθεί ως φωτογράφιση παγκόσμιου ρεκόρ, το GWR ορίζει τώρα έναν ελάχιστο χρόνο βυθού 15 λεπτών με πλήρη ρύθμιση παραγωγής. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι μια απλή φωτογραφία.

Για τον Antoski, η κατάδυση του Δεκεμβρίου ήταν πολύ πιο ζεστή από ό,τι οι προηγούμενες λήψεις ρεκόρ. Ο Χάινινγκ και η ομάδα του είχαν δυσκολέψει το μοντέλο χρησιμοποιώντας ψυχρές τοποθεσίες των Μεγάλων Λιμνών, αλλά οι όροι του αρχείου δεν ορίζουν ότι η υποθερμία είναι μια απαίτηση.

«Δεν χρειάζεται να πάω πιο βαθιά»

Στηβ Χέινινγκ δεν είναι μόνο υποβρύχιος σκοπευτής αλλά κορυφαίος επαγγελματίας φωτογράφος, κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης ταινιών. Ξεκίνησε να φωτογραφίζει ροκ μουσικούς, αθλητές και άλλες διασημότητες πριν ασχοληθεί με τη διαφήμιση και τη φωτογραφία τοπίων με καλές τέχνες.

Στηβ Χέινινγκ

Το ρεκόρ του 2021 προήλθε κατά τη διάρκεια του Covid, όταν αστειευόταν με την ομάδα του σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών στην κορυφή φορώντας εξοπλισμό κατάδυσης για να τηρήσει τους καναδικούς κανόνες υγείας και ασφάλειας. «Το βάθος δεν ήταν ποτέ η αρχική πρόθεση αυτού του πρώτου δίσκου», λέει. «Ήταν περισσότερο μια τοποθεσία που πάντα ήθελα να εξερευνήσω και να φωτογραφίσω – και έτυχε να είναι σε αυτό το βάθος».

Η τοποθεσία ήταν η WL Wetmore ναυάγιο στη λίμνη Χιούρον, αλλά η ιστορία απέκτησε έλξη μόνο το καλοκαίρι του 2023, συμπεριλαμβανομένης της Divernet, η οποία συνέχισε να παρακολουθεί τις διαδοχικές προσπάθειες να σπάσει αυτό το απόκρυφο αλλά συναρπαστικό ρεκόρ.

Τον Νοέμβριο του 2023, όταν η ομάδα πήγε σχεδόν πέντε φορές πιο βαθιά στα 30 μέτρα για μισή ώρα στη λίμνη Χιούρον Niagara II ναυάγιο, το λιγοφορεμένο μοντέλο ήταν η επαγγελματίας δύτης Mareesha Klups, η συντονίστρια ασφάλειας κατάδυσης και δωρητής αέρα από την πρώτη λήψη. Αυτή τη φορά ο Αντόσκι ήταν ο μέντοράς της στο μόντελινγκ.

Μετά είχε πει ο Χάινινγκ Divernet ότι εκτός κι αν άκουσε για «ένα απίστευτο μέρος για να πυροβολήσεις στα 120 πόδια (36 μέτρα) ή περισσότερο σε πολύ θερμότερες συνθήκες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάω πιο βαθιά!»

Αλλά άλλοι δύτες είχαν φυσικά αρχίσει να ενδιαφέρονται να αμφισβητήσουν το ρεκόρ, και αποδεικνύεται ότι ο Haining είχε ήδη αποφασίσει να συνεχίσει με μια πιο τεχνική προσέγγιση αμέσως μετά το Niagara II βλαστός.

«Ας δούμε πόσο μακριά μπορούμε να το προχωρήσουμε» (Στιβ Χέινινγκ)

«Τελικά ήταν: ας δούμε πόσο μακριά μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό», λέει. «Ο πρώτος δίσκος ήταν κάπως ατύχημα, αλλά ξεκίνησε αυτό το πράγμα όπου όλοι έλεγαν: "Ω, θα μπορούσα να το κάνω αυτό!" Όταν κάναμε το 100ft (30m), φαινόταν ότι με την κοινότητα των καταδύσεων ήταν ένας αγώνας προς τον βυθό στα 130ft (40m).

«Υπήρχαν άνθρωποι που βούτηξαν στον αέρα στα 130 μέτρα, αλλά μέχρι να κατέβουν ήταν ήδη στο NDL τους, οπότε πυροβολούσαν για έξι ή επτά λεπτά και βομβάρδιζαν ξανά για να νικήσουν το ρολόι.

«Ήμασταν σαν, είναι ωραίο που ο κόσμος θέλει να το δοκιμάσει, αλλά θα βάλουμε τον πήχη λίγο πιο μακριά. Είμαστε πάντα τόσο απασχολημένοι, όλοι ταξιδεύουμε, αλλά ήταν μια συζήτηση που θα κάναμε».

Οι αμφισβητίες

Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες στην πραγματικότητα επαναφέρθηκε στα 40.2 μέτρα στα θερμότερα νερά των Μπαχάμες τον μήνα μετά την προσπάθεια του Χάινινγκ στα 30 μέτρα, αν και η ίδια η κατάδυση ήταν αμφιλεγόμενη.

Ο Καναδός καταδύτης και ελεύθερος δύτης Kim Bruneau συνεργάστηκε με τη Χιλιανή φωτογράφο Pia Oyarzun για να μοντέλο σε αναπνοή σχετικά με την Θαλασσινός έμπορος tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Άλλη μια προσφορά αναφέρθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις Divernet συμμετείχαν ο Αυστριακός ελεύθερος δύτης Christin Gerstorfer και ο Βέλγος φωτογράφος Filip Blommaert, οι οποίοι επέλεξαν ως σετ την πολωνική κλειστή εγκατάσταση τεχνητής κατάδυσης Deepspot – 45.4 μέτρα στον βυθό σε νερό 34°C. Ο ισχυρισμός αυτός δεν επικυρώθηκε από την GWR.

Ο Χάινινγκ και η σύζυγός του Μόλι έχουν μια θέση στο Ορλάντο της Φλόριντα, επιτρέποντάς του να φτάσει στην ακτή σε μια ώρα για να κάνει καταδύσεις, εκτός κι αν θέλει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της σπηλιάς και των πηγών της ενδοχώρας. Είχε συνδεθεί με την τοπική σχολή καταδύσεων και την τοποθεσία trimix Isla Divers, και η ομάδα του ήταν πρόθυμοι να τον βοηθήσουν να ανοίξει νέους δρόμους οργανώνοντας μια φωτογράφιση μοντέλου που θα περιλάμβανε αποσυμπίεση.

«Έτσι, είχα αυτή την ομάδα δυτών πολύ πιο έμπειροι από εμένα που έγιναν φίλοι μου. Κάνουμε καταδύσεις αρνητικής εισόδου σε ναυάγια με πολύ ρεύμα και άλλα και άρχισα να προπονούμαι μαζί τους για αυτό το γύρισμα».

Λιγότερο θερμικά προκλητικό από τη λίμνη Χιούρον, αλλά εξακολουθεί να είναι κρύο με ήλιο (Steve Haining)

Ciara (προφέρεται Οροσειρά) Ο Antoski προσχώρησε σύντομα σε αυτή τη στροφή στην τεχνολογία. Κανονικά θα είχε ως στόχο να ενταχθεί σε καταδύσεις αναψυχής όπου κι αν ταξίδευε για το μόντελινγκ της και ήταν ήδη πιο προχωρημένη δύτης από ό,τι ήταν το 2021. «Συνάντησε τους ανθρώπους των Isla Divers και πέρασε αρκετούς μήνες μαζί τους κάνοντας το IANTD trimix της και εκτεταμένη εμβέλεια και όλα αυτά.

«Λοιπόν, ετοιμαζόμασταν ήδη όταν είδαμε ότι αυτό το κορίτσι στο Μόντρεαλ [Bruneau] είχε καταρρίψει το ρεκόρ μας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αμέσως και να την σπρώξουμε έξω, αλλά θα του δώσουμε λίγο χρόνο». Παρ' όλα αυτά που ο Χέινινγκ είχε πει νωρίτερα ότι ήταν χαλαρός και καλωσόριζε τις προκλήσεις στο ρεκόρ, το ανταγωνιστικό του ένστικτο είχε ξεκάθαρα μπει.

The Hydro Atlantic

Καθώς αυτός και ο Antoski εργάζονταν για τις πιστοποιήσεις IANTD Advanced Recreational Trimix, η ομάδα εξέτασε το ζήτημα της τοποθεσίας.

«Υπάρχει ένα ναυάγιο που ονομάζεται Αραβία επάνω στις Μεγάλες Λίμνες που είναι αρκετά βαθιά, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένα δροσερό σκοτεινό για μια άλλη πρόκληση», λέει ο Haining. «Αλλά τότε σκεφτήκαμε ότι για όλους εμάς με στεγνή φόρμα ή βρεγμένη στολή η θερμοκρασία δεν έχει πραγματικά σημασία μέχρι να κάνετε τη στάση αποσυμπίεσης, αλλά απλώς θα δίναμε στο μοντέλο περισσότερο πόνο πάνω από οτιδήποτε άλλο.

«Άρχισα να κοιτάζω τα Florida Keys, αλλά ήθελα ένα ναυάγιο που ήταν σχετικά ανέγγιχτο – και το Hydro Atlantic είναι ένα αληθινό ναυάγιο». Η βυθοκόρος μήκους 90 μέτρων, που κατασκευάστηκε το 1905, είχε βυθιστεί ενώ ρυμουλκούνταν για διάσωση το 1987 και βρίσκεται πολύ βόρεια των Keys off Boca Raton.

«Έτυχε να είναι στο σωστό σημείο. Υπάρχουν μερικά άλλα βαθιά εκεί κάτω, αλλά σε βάζουν ακριβώς στο ρεύμα του Κόλπου, οπότε επιλέξαμε αυτό γιατί φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά ήταν και ένα πιο ασφαλές ταξίδι.”

Ο Ray Marciano από το Isla Divers θα ήταν ο δύτης ασφαλείας της Haining και ήταν καλά εξοπλισμένος για να βοηθήσει στον προγραμματισμό επειδή γνώριζε Hydro Atlantic τόσο καλά. «Ήταν η πρώτη φορά που έκανα αυτά τα αρχεία που είχα έναν ειδικό στη συγκεκριμένη τοποθεσία κατάδυσης που θα μπορούσε πραγματικά να με βοηθήσει», λέει ο Haining.

Ο Marciano θα χρησιμοποιούσε ένα rebreather όπως και ένας άλλος δύτης του Isla Doug Vanderbilt, σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση που ο Fryman έπρεπε να διασωθεί ή ο Haining χρειαζόταν πρόσθετη υποστήριξη. Θα βοηθούσε επίσης στη δημιουργία μιας ποικιλίας πυρσών σπηλαίων που χρησιμοποιούνται ως φωτιστικά για να επαναφέρουν το χρώμα στο δέρμα του Αντόσκι.

«Όταν κατεβαίνουμε, κρατά τις πληροφορίες» (Στιβ Χέινινγκ)

Η Mareesha Klups, κάνοντας ένα διάλειμμα από το κόλπο του κινηματογράφου, αυτή τη φορά θα ήταν ο δύτης διάσωσης, παρατηρώντας από βάθη που δεν έχουν αποσυναρμολογηθεί σε περίπτωση που χρειαστεί ταχεία επείγουσα επέμβαση. Έχοντας υπάρξει και προμηθευτής αέρα και μοντέλο, δίδαξε στον Φράιμαν όλα όσα έπρεπε να γνωρίζει ως άμεση υποστήριξη του Αντόσκι.

«Κάναμε ένα σωρό πρακτικές καταδύσεις για τις δύο εβδομάδες πριν από την προσπάθεια», λέει ο Haining. Το κυματιστό νερό καθυστέρησε τη φωτογράφιση κατά μία ημέρα μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, όταν μαζί με τον Marciano έκαναν μια βουτιά ημι-αναπήδησης το πρωί. Αυτή ήταν η πρώτη του φορά στο Hydro Atlantic.

Στο ναυάγιο

Έδεσαν στο ναυάγιο και έβαλαν μερικές δεξαμενές οξυγόνου στη γραμμή. Ένας καρχαρίας τίγρης κρεμόταν τριγύρω, αν και την απογευματινή βουτιά δεν έβλεπαν τίποτα περισσότερο από το περίεργο barracuda.

«Ήταν απλώς για να δω τα μέρη της δομής που είχα δει σε όλες τις φωτογραφίες», λέει ο Haining. «Υπήρχαν τμήματα του ναυαγίου που ήταν οι πρώτες μου επιλογές αλλά είχαν καταρρεύσει, κάτι που πρέπει να συνέβη αμέσως μετά τον τυφώνα». Αυτός ήταν ο τυφώνας Milton, τον περασμένο Οκτώβριο.

Το αρχικό σχέδιο ήταν να πυροβολήσει προς την πρύμνη με φόντο την τιμονιέρα, αλλά είχε καταρρεύσει εν μέρει στο πλάι, αφήνοντας πολλά συντρίμμια. «Δεν υπήρχε σημείο όπου θα μπορούσα να την βάλω πραγματικά εκεί, οπότε ανεβήκαμε προς την πλώρη στην πλευρά του λιμανιού και αυτό έγινε η κύρια λήψη, με ένα μέρος αυτής της δομής να ανεβαίνει πίσω της».

Η θερμοκρασία του νερού ήταν 24°C, κάτι που θα ήταν γαλήνιο για το Antoski μετά τους 7°C στη λίμνη Huron. «Όταν βρήκαμε το σημείο σε εκείνη την επαναληπτική κατάδυση, μπορούσα να της δείξω σε μια φωτογραφία που θα ήμασταν – αυτό είναι το φόντο, η φωτογραφική μηχανή μου έχει αυτό το φως, οπότε προσέξτε, εστιάστε σε αυτή την πλευρά του σώματός σας γιατί θα τραβήξω από εδώ.

«Όταν κατεβαίνουμε, κρατά τις πληροφορίες και ξέρει ήδη πώς να ποζάρει καλά, κάτι που με κάνει πολύ πιο εύκολο».

Για τη λήψη, ο Haining χρησιμοποίησε μια φωτογραφική μηχανή Fujifilm X-H2S με ευρυγώνιο φακό – «Πάντα φωτογραφίζω ευρείες κάτω από το νερό για να έχω περισσότερη δομή στο φόντο» – με φώτα Light & Motion και ένα Ikelite ως εφεδρικό.

Τα αέρια ήταν αρκετά απλά. «Το αρχικό σχέδιο ήταν να κάνουμε nitrox 32 έως 100 πόδια (30 μέτρα) και να αλλάξουμε στο 21/21 για τη λήψη και μετά να αλλάξουμε στην επιστροφή για να έχουμε 100% Ο 2 στα 20 πόδια (6 μέτρα), αλλά καταλήξαμε απλώς να τσεκουράρουμε το nitrox και να πάμε 21/21 σε όλη τη διαδρομή."

Ζελέ καλώς ήρθες

Η κατάδυση ξεκίνησε άσχημα για το Χάινινγκ. Καθώς έκανε την αρνητική του καταχώριση, έσπασε το δέσιμο του τροχόσπιτου στο πλάι του. Καθώς έσφιξε την κάμερά του και προσπαθούσε να τη φτιάξει, μια περαστική μέδουσα του τσίμπησε το χέρι. Ο Βάντερμπιλτ τα είδε όλα να συμβαίνουν και προσπάθησε να προλάβει να βοηθήσει, αλλά ο Χέινινγκ είχε τα πάντα συναρμολογήσει μέχρι να φτάσει στην κορυφή του ναυαγίου.

Μετά από αυτό, η φωτογράφιση κύλησε χωρίς προβλήματα. Η Antoski φορούσε διπλό αλουμίνιο 80s στην πλάτη της για να ανεβοκατέβει και είχε 7 κιλά βάρη στην κρυφή ζώνη βαρών της. «Ήταν η τέλεια ποσότητα, γιατί αν δεις το βίντεο, υπάρχουν στιγμές που μπορείς να τη δεις να σηκώνεται με μια πλήρη ανάσα, αλλά το βάρος εξακολουθεί να την επαναφέρει. Φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι».

«Δεν πάμε στο επόμενο σημείο;» (Στιβ Χέινινγκ)

Ο Haining είχε σχεδιάσει να προχωρήσει από την αρχική θέση σε ένα δεύτερο στην άλλη πλευρά του ναυαγίου με ένα άθικτο πλαίσιο πόρτας, αλλά αφού πήρε τις λήψεις που χρειαζόταν, αποφάσισε να μην το κάνει.

«Είχαμε το Ciara's BC πραγματικά χαλαρό χωρίς λουράκι για τον καβάλο γιατί έπρεπε να μπορέσει να βγει από αυτό πολύ γρήγορα, οπότε έπρεπε να το επαναφέρουμε ξανά, με την πολλή αναπνοή της και να την οδηγήσουμε στο την άλλη πλευρά πριν χρειαστεί να επιστρέψουμε μέχρι τη μέση του σκάφους όπου είχαμε δεθεί;

«Θα χάναμε 15 λεπτά μόλις την φτιάχναμε εκεί και τη στήναμε, οπότε σκέφτηκα: ας συνεχίσουμε να πυροβολούμε σε αυτό το σημείο.

«Περάσαμε πολύ περισσότερο από τον χρόνο που χρειαζόμασταν και η Ciara είχε μια έκρηξη. Καθώς ολοκληρώναμε, μπορείτε να τη δείτε στο βίντεο να ρωτά: "Δεν πάμε στο επόμενο σημείο;"

«Όταν της λένε ότι θα κάνουμε άλλη μια βολή πριν ανέβει, ρωτά: "Γιατί ακυρώσατε την κατάδυση;" Δεν νομίζω ότι κατάλαβε πόσο καιρό ήταν εκεί κάτω.

«Το τελικό Ο 2 Το deco ήταν περίπου 16 λεπτά και περιμέναμε να καθαρίσουν όλοι εκτός από τη Ciara, γιατί ήταν με το φόρεμα και όταν αναπνέεις ήλιο κρυώνεις. Έτσι, μόλις καθάρισε, την άφησαν να ανέβει».

Στούντιο στον ουρανό

«Στο τέλος, η μέρα ήταν εύκολη», λέει ο Steve Haining. «Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που μια φωτογράφιση έγινε πέρα ​​από το όριο χωρίς αποσυμπίεση – όχι μια φωτογραφία, αλλά με φώτα και ένα μοντέλο χωρίς κατάδυση, οπότε αυτό είναι πραγματικά υπέροχο.

«Ο πήχης είναι εδώ και ήμασταν οι πρώτοι που τον ωθήσαμε τόσο μακριά, οπότε είναι υπέροχο να έχουμε ένα οριστικό ρεκόρ. Φαίνεται ότι ξεκινήσαμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό».

Έτσι είναι αυτό; Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός: «Έχω μιλήσει με τους Isla Divers για το ότι αμφισβητούμε το δικό μας ρεκόρ – δεν θα πω σε ποιο βαθμό, αλλά αρκετά σημαντικά. Αν κάποιος άλλος το νικήσει τώρα, είναι φοβερό γιατί ξέρω πόσο δουλειά ήταν για εμάς. Ήταν μήνες προγραμματισμού, ακόμη περισσότεροι μήνες προπόνησης και εξάσκησης, οπότε θα το αξίζουν».

Προς το παρόν, για το Haining όλα έχουν να κάνουν με τις καταδύσεις στο Florida Keys με τους τύπους του Isla, κουβαλώντας μια κάμερα όχι μεγαλύτερη ή πιο αποσπώντας την προσοχή από μια GoPro.

Αλλά είχε αναφέρει επίσης μια πρόκληση «υψομέτρου» στο παρελθόν, και όταν ρωτάω φαίνεται ότι η Ciara Antoski είναι η κινητήρια δύναμη σε αυτήν την ανοδική τροχιά.

Ο φίλος της πετά με ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς και εκείνη έχει φιλοδοξίες να γίνει μοντέλο ενώ το κρέμεται, με τον Haining και την κάμερά του σε ένα paramotor και ένα συνεργείο φωτισμού στο δικό τους, στήνουν ένα «στούντιο στον ουρανό» για να δημιουργήσουν το υψηλότερο ρεκόρ φωτογράφησης μοντέλου.

«Είπα ότι, αν μπορούσαν να το καταλάβουν, είμαι κάτω και θα το κάνουμε», μου λέει ο Χέινινγκ. «Ο Γκίνες ρώτησε: «Θα πάτε για το υψηλότερο αλλά και το χαμηλότερο ρεκόρ;»

«Θα είμαι πάντα κάτω για μια πρόκληση, αλλά από υλικοτεχνική άποψη ξέρω ότι είμαι κάτω από το νερό – δεν ξέρω τόσα πολλά για το να πέφτω από τον ουρανό!»

