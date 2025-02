Η Jenny Stock βουτά στην περιπέτεια Legoland

Jenny Stock, η βασιλεύουσα Βρετανός υποβρύχιος φωτογράφος της χρονιάς, έχει βουτήξει 3 μέτρα βάθος στο Legoland Windsor Resort για να καταγράψει την ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του υποβρυχίου της Lego City Deep Sea Adventure.

Το δημοφιλές αξιοθέατο ανοίγει ξανά μετά την ανακαίνισή του το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, που χρονολογείται για να συμπέσει με τις πολυάσχολες σχολικές διακοπές ημιχρόνου.

It features some 450 fish of 50 species, such as Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray and Squeak the zebra shark, all present on the day. Lego displays including a giant χταπόδι, brightly coloured crabs and a giant treasure chest.

Ο Πάμπλο το κιθαρόψαρο

Diver with giant χταπόδι

Η δεξαμενή του ωκεανού περιέχει 1.2 εκατομμύρια λίτρα νερού και χρειάστηκε μια εβδομάδα συνεχούς λειτουργίας για να ξαναγεμίσει, να αλατιστεί και να θερμανθεί.

Ο Stock απαθανάτισε τις σκηνές καθώς η επικεφαλής ενυδρείο Rosie David πρόσθεσε τις τελευταίες πινελιές στα περίπλοκα σχεδιασμένα μοντέλα. Χρειάστηκαν 2,190 ώρες (91 ημέρες) για να τα κατασκευάσουν οι κατασκευαστές τούβλων, χρησιμοποιώντας συνολικά 240,000 τούβλα.

«Μεγαλώνοντας, πάντα με γοήτευαν τα υποβρύχια πλάσματα και οι απίστευτοι κρυμμένοι κόσμοι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», λέει ο Stock.

Κεφαλή ενυδρείο Rosie David με νομίσματα και καβούρια στο σεντούκι του θησαυρού

Όμηρος η νότια ακτίνα τσίμπημα

«Απήδησα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Legoland Windsor Resort για την επανεμφάνιση του Deep Sea Adventure, καθώς ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το πάθος μου για τη θαλάσσια ζωή, τη δημιουργικότητα και την επιθυμία μου να μοιραστώ αυτό το θαύμα με άλλους.

«Το αξιοθέατο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά και τις οικογένειες να μάθουν περισσότερα για τα θαλάσσια πλάσματα και το περιβάλλον τους με έναν ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο, επιτρέποντάς τους να βιώσουν πλάσματα που δεν θα είχαν την ευκαιρία να δουν διαφορετικά».

Η Jenny Stock πιάνει δουλειά

Το Legoland Windsor Resort είναι ένα από μια ομάδα εννέα οικογενειακών θεματικών πάρκων σε όλο τον κόσμο, που προσφέρει διαδραστικές βόλτες, αξιοθέατα, ζωντανές παραστάσεις, εργαστήρια κατασκευής και σχολές οδήγησης.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων, αλλά η είσοδος μιας ημέρας κοστίζει 29 £ ανά άτομο και δωρεάν για παιδιά με ύψος μικρότερο από 90 εκατοστά (3 πόδια). Οι κρατήσεις πρέπει να είναι γίνει εκ των προτέρων διαδικτυακά (online).

Επίσης στο Divernet: ΤΑ ναυάγια LEGO ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ CHATHAM, Οι ΔΥΤΕΣ LEGO ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ ΥΠΟΠΑΓΟΥ ΦΕΡΝΕΙ UPY ΘΡΙΑΜΒΟ