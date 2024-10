Πέθανε ο πρωτοπόρος δύτης των ταινιών Bond, Τζόρνταν Κλάιν

Ο κινηματογραφιστής Jordan Klein Sr, ο οποίος πέθανε την 1η Οκτωβρίου σε ηλικία 98 ετών, ήταν περισσότερο γνωστός για την πρωτοποριακή υποβρύχια δουλειά του σε πολλές ταινίες του James Bond, μεταξύ των οποίων Thunderball, για το οποίο κέρδισε Όσκαρ. Ήταν επίσης ένας καταξιωμένος υποβρύχιος φωτογράφος, μηχανικός και εφευρέτης.

Ο Κλάιν γεννήθηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο την 1η Δεκεμβρίου 1925, αλλά σε νεαρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στο Μαϊάμι της Φλόριντα, την πολιτεία στην οποία θα περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του – πέθανε στην πατρίδα του, την Ocala. Μέχρι το 1938 είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται για τις καταδύσεις.

Ο Κλάιν είδε δράση με το Πολεμικό Ναυτικό στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν τρεις μέρες στο ταξίδι ως μέρος του πρώτου κύματος που έπληξε την Ιαπωνία όταν ρίφθηκαν οι ατομικές βόμβες.

Μετά τον πόλεμο, δανείστηκε τα χρήματα για να αγοράσει και να μετατρέψει ένα σκάφος PT του Ναυτικού σε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα πρώτα καταδυτικά σκάφη στην παραλία του Μαϊάμι, ενώ επίσης άνοιξε ένα από τα πρώτα καταδυτικά του καταστήματα. «Όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελή», είπε. «Κανείς δεν θα σας πληρώσει για να τους βγάλετε για κολύμβηση με αναπνευστήρα ή καταδύσεις σε μια βάρκα!»

Τροποποίησε επίσης έναν παλιό συμπιεστή για να ξεκινήσει μια επιχείρηση που ονομάζεται Mako Compressors και να καλύψει αυτό που ήταν πεπεισμένος ότι ήταν η αναδυόμενη βιομηχανία αυτόνομης κατάδυσης.

Η υποβρύχια εργασία του Klein για Thunderball του κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ

Ο Γκόλντγουιν τηλεφωνεί

Ο Samuel Goldwyn της MGM είδε α ζωή περιοδικό ιστορία για τις καταδυτικές δραστηριότητες του Klein και τον ρώτησε αν μπορούσε να φτιάξει ένα υποβρύχιο περίβλημα για μια από τις μεγάλες κάμερες Mitchell του στούντιο του. Παρέσυρε τον Goldwyn να πιστέψει ότι είχε ήδη φωτογραφική εμπειρία, ενώ σκέφτηκε: «Μπορώ να διαβάσω και υπάρχει μια βιβλιοθήκη κάτω από το δρόμο!»

Η καριέρα του στον κινηματογράφο θα ξεπηδήσει από αυτή τη σύνδεση, όταν ο παραγωγός Darryl Zanuck του πρόσφερε το ρόλο του υποβρύχιου μηχανικού και εικονολήπτη. 20,000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα.

Η Klein σχεδίασε και κατασκεύασε περιβλήματα κάμερας αρχικά χρησιμοποιώντας ορειχάλκινες πλάκες και ασήμι και συνέχισε να παρέχει υποβρύχια προστασία σε επωνυμίες που περιλάμβαναν Rolleiflex, Μπόλεξ, Argus, Leica και Stereo, που αγκαλιάζουν τα πάντα, από φωτογραφικές μηχανές 35 mm έως φωτογραφικές μηχανές ταινιών 8 mm και 16 mm, έχοντας κατά νου όχι μόνο επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες δύτες.

Προώθηση των περιβλημάτων της κάμερας του

Ένα από τα προϊόντα του ήταν ένα πλαστικό περίβλημα υποβρύχιας κάμερας, το οποίο ισχυρίστηκε ότι πούλησε 19,000 μονάδες μέσω των καταστημάτων Woolworth.

Ο Κλάιν συμμετείχε σε μερικές από τις πρώιμες υποβρύχιες ταινίες «blockbuster» και κατά τη διάρκεια της ζωής του δούλεψε σε 78 μεγάλου μήκους ταινίες και πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Ως διευθυντής υποβρύχιας μηχανικής και κάμεραμαν Thunderball κατασκεύασε όλα τα υποβρύχια οχήματα, σκηνοθέτησε τις σκηνές μάχης και γύρισε πολλές από τις υποβρύχιες σεκάνς, κερδίζοντας από κοινού ένα Όσκαρ για το σχεδιασμό και την κατασκευή των σκηνικών, των σκηνικών και των ειδικών εφέ.

Αυτό θα ακολουθούσε χρόνια αργότερα το 2001 με ένα Όσκαρ Καλύτερου Τεχνικού Επιτεύγματος, μια αναγνώριση των συνολικών πρωτοποριακών προσπαθειών του στην ανάπτυξη και εφαρμογή υποβρύχιων περιβλημάτων κάμερας για κινηματογραφικές ταινίες.

The CryoLung

Το 1967 ο Klein ανέπτυξε από κοινού με τον Jacques Cousteau μια αναπνευστική συσκευή υγρού οξυγόνου που ονόμασαν CryoLung, σχεδιασμένη να συντηρεί έναν δύτη τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο από τα συμβατικά εργαλεία κατάδυσης.

Σκηνοθέτησε και γύρισε επίσης ειδήσεις, προωθητικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, όπως τα τηλεοπτικά προγράμματα για τον καρχαρία που έκανε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 με τον γιο του Τζόρντι. Ψυχαγωγικά ήταν αεροπόρος και δρομέας αυτοκινήτων και σκαφών καθώς και δύτης.

Εργασία με ζώα

Άλλες γνωστές ταινίες στις οποίες εργάστηκε ο Κλάιν περιελάμβαναν Creature From The Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Live Only Twice, Live and Let Die, Never Say Never Again, The Day of the Dolphin, Splash, Jaws, Cocoon, The Abyss και τρίγωνο των Βερμούδων.

Η τηλεοπτική σειρά περιελάμβανε τη μακροχρόνια και επιδραστική Θαλασσινό κυνήγι από το 1954 έως το 1963, The Six Million Dollar Man, Chips, Miami Vice, X-Files Και και SeaQuest.

