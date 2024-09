Το GO Diving Show ANZ είναι απαραίτητο για τους υποβρύχιους φωτογράφους

Η εναρκτήρια GO Diving Show ANZ, που θα πραγματοποιηθεί στο Sydney Showground στις 28-29 Σεπτεμβρίου – και με εντελώς ΔΩΡΕΑΝ είσοδος – έχει περιγραφεί ως απαραίτητο για τους υποβρύχιους φωτογράφους, είτε μόλις ξεκινάτε το ταξίδι σας είτε είστε έμπειρος «snapper».

Μια σειρά από παγκοσμίου φήμης υποβρύχιους φωτογράφους και εκπαιδευτικούς θα κοσμήσουν το φωτογραφία Stage, και οι νικητές του κύρους Underwater Awards Australasia 2024 ο διαγωνισμός θα παρουσιαστεί το απόγευμα του Σαββάτου. Παρακάτω είναι μερικά μόνο από αυτά που ανέβηκαν στη σκηνή το Σαββατοκύριακο:

Ο Nigel Marsh είναι ο άνθρωπος πίσω από το Unique Aussie Marine Life του Scuba Diver ANZ

Νάιτζελ Μαρς

Ο Nigel Marsh, του οποίου το Unique Aussie Marine Life στο Scuba Diver Australia και στη Νέα Ζηλανδία είναι σταθερά αγαπημένα των αναγνωστών, θα είναι στο φωτογραφία Σκηνή στο GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Nigel είναι ένας ανεξάρτητος υποβρύχιος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ με έδρα το Brisbane. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία, τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό.

Έχει βουτήξει εκτενώς γύρω από την Αυστραλία, ειδικά τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και τη Θάλασσα των Κοραλλιών, και τα ταξίδια του τον έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ασία, τον Ειρηνικό Ωκεανό, τον Ινδικό Ωκεανό, τον Ατλαντικό Ωκεανό και την Καραϊβική. Οι υποβρύχιες φωτογραφίες του έχουν κερδίσει επίσης πολλούς διεθνείς φωτογραφικούς διαγωνισμούς.

Το πάθος του Νάιτζελ για τις καταδύσεις και το θαλάσσιο περιβάλλον εξελίχθηκε από νεαρή ηλικία ενώ έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα στις παραλίες της πόλης του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η εκμάθηση καταδύσεων το 1983 αύξησε το ενδιαφέρον του για τη θαλάσσια ζωή και σύντομα μοιραζόταν τις εμπειρίες του με άλλους, παρουσιάζοντας παρουσιάσεις και γράφοντας άρθρα για περιοδικά – το πρώτο του άρθρο δημοσιεύτηκε το 1983.

Ο Nigel έκτοτε έχει δημιουργήσει χιλιάδες άρθρα για περιοδικά καταδύσεων, ταξιδιών και εν πτήσει σε όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στα αγαπημένα του θέματα - ψάρια, καταδύσεις, καρχαρίες, ναυάγια, θαλάσσια ζωή και ταξίδια.

Ο Nigel έχει επίσης συγγράψει δύο βιβλία καταδυτικού οδηγού με τον Neville Coleman, το Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) και το Diving Australia (Periplus Editions 1997). Έχει επίσης εκδώσει μόνος του ένα βιβλίο – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Φωτογράφική Βόλτα στην Αθήνα 2011).

Τα τελευταία δέκα χρόνια ο Nigel ήταν απασχολημένος με μια σειρά παιδικών βιβλίων για θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα (Α έως Ω των Καρχαριών & Ακτίνων, Εξερεύνηση Ναυαγίων, Καβούρια & Καρκινοειδή, Παράξενα και Εκκεντρικά Ψάρια) και μια σειρά από οδηγούς κατάδυσης και θαλάσσια βιβλία ζωής (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) για τους New Holland Publishers.

Ο Brett Lobwein θα προσφέρει κάποιες πληροφορίες για αυτό υποβρύχια φωτογραφία τεχνικές

Μπρετ Λόμπουαϊν

Ο βραβευμένος υποβρύχιος φωτογράφος Brett Lobwein θα παρουσιάσει τις υπέροχες εικόνες του στο φωτογραφία Σκηνή στα εγκαίνια GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Brett είναι ένας παθιασμένος και οικολογικός φωτογράφος με έδρα το Σίδνεϊ, ο οποίος, έχοντας μεγαλώσει στις πλωτές οδούς του ποταμού Port Hacking στα νότια προάστια της πόλης, είδε την αγάπη του για τις καταδύσεις να διαμορφώνεται πραγματικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενώ εργαζόταν σε ένα τοπικό κατάστημα καταδύσεων.

Μέχρι το 2010, είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται έντονα για υποβρύχια φωτογραφία και αγόρασε το πρώτο του περίβλημα DSLR.

Από το πρώτο του ταξίδι για να κολυμπήσει με τις καμπουροφάλαινες στην Τόνγκα, ήταν εντελώς γαντζωμένος.

Το πάθος του για φωτογραφία τον ανταγωνίζεται μόνο η περιπλάνηση του για εξωτικά ταξίδια.

Είτε πυροβολεί μεταξωτούς καρχαρίες στους Κήπους της Βασίλισσας της Κούβας, πιγκουίνους στην Ανταρκτική, πολικές αρκούδες στην Αρκτική, όρκες στη Νορβηγία ή φώκιες στη Narooma, ο Brett είναι πάντα βέβαιο ότι αντιπροσωπεύει τη θαλάσσια ζωή στο φυσικό τους στοιχείο, χωρίς να δαιμονοποιεί ή να προκαλεί αίσθηση σε ένα ζώο για να κερδίσει. προσοχή σε μια εικόνα για λάθος λόγους.

Ευθυγραμμισμένος με την αγάπη του για τον ωκεανό και τους κατοίκους του, ο Brett είναι επίσης ισχυρός υποστηρικτής της προστασίας των ωκεανών και του περιβάλλοντός μας, ευαισθητοποιώντας σχετικά με την υπερβολική χρήση και τη ζήτηση πλαστικών μίας χρήσης.

Ο Brett είναι μια περήφανη Sony Ψηφιακό Imaging Advocate, Ambassador for Isotta Underwater Housings, Μέλος του Explorers Club, Μέλος της Ocean Artist Society και πρώην συνεργάτης/κάτοικος φωτογράφος στο Ocean Geographic.

Ο Brett είναι επίσης ιδιοκτήτης της UW Images, διανομέας της υποβρύχια φωτογραφία εξοπλισμό.

Οι εικόνες του έχουν κερδίσει πολλές διεθνείς φωτογραφία βραβεία και έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως.

Ο Don Silcock θα μιλήσει για συναντήσεις μεγάλων ζώων

Ντον Σίλκοκ

Scuba Diver Australia and New Zealand's Senior Travel Editor Ντον Σίλκοκ θα πάρει στο φωτογραφία Σκηνή στα εγκαίνια GO Diving Show ANZ τον Σεπτέμβριο για να μιλήσει για τη γοητεία του με τα μεγάλα ζώα.

Ο Don είναι ένας Αυστραλός υποβρύχιος φωτογράφος και φωτορεπόρτερ με βάση το νησί Μπαλί στην Ινδονησία και εντάχθηκε στην ομάδα Scuba Diver ANZ ως Senior Travel Editor το 2020.

Με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Don ξεκίνησε τις καταδύσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ ζούσε και εργαζόταν στο Μπαχρέιν, στον Περσικό Κόλπο, και έγινε BSAC Advanced Εκπαιδευτής και Αξιωματικός κατάδυσης.

Μετακόμισε στην Αυστραλία το 1991 με τη νεαρή οικογένειά του, όπου ανέπτυξε τα διαρκή πάθη του υποβρύχια φωτογραφία και ταξίδι κατάδυσης.

Ο Ντον έχει καταδυθεί εκτενώς στην Παπούα Νέα Γουινέα και την Ινδονησία τα τελευταία 25 χρόνια και πιστεύει ότι οι δύο χώρες έχουν τις καλύτερες τροπικές καταδύσεις στον κόσμο. Το Scuba Diver ANZ δημοσίευσε πρόσφατα το 13th άρθρο σε μια σειρά για καταδύσεις PNG, και το επόμενο ζήτημα θα έχει το 5th σε μια παρόμοια σειρά ο Ντον γράφει για καταδύσεις στην Ινδονησία.

Πριν από περίπου 15 χρόνια, ο Don έπιασε αυτό που περιγράφει ως το «μεγάλο ζωύφιο» όταν πήγε στη Νότια Αυστραλία για πρώτη φορά για να φωτογραφίσει μεγάλους λευκούς καρχαρίες και πέρυσι, έκανε τα 15 του.th ταξίδι εκεί…

Στο μεταξύ, έχει φωτογραφήσει και γράψει για τίγρη, μεγάλο σφυροκέφαλο και ωκεάνιους λευκούς καρχαρίες στις Μπαχάμες. ωκεάνια μαντάτα, μπλε καρχαρίες, φαλαινοκαρχαρίες, αμερικανικοί κροκόδειλοι και ριγέ μάρλιν στο Μεξικό. οι νότιες δεξιές φάλαινες στην Αργεντινή, οι νότιες φάλαινες στην Τόνγκα και οι σπερματοφάλαινες στις Αζόρες.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Don ασχολήθηκε με τεχνικές καταδύσεις και πρόσφατα ολοκλήρωσε την πιστοποίηση TDI Extended Range για την ποιότητα του στα 55 μέτρα, προετοιμαζόμενος για αφιερωμένα ταξίδια τεχνολογίας για να φωτογραφίσει τα ναυάγια στα Νησιά Σολομώντα και την Ατόλη Μπικίνι, τα οποία θα παρουσιαστούν στα επερχόμενα τεύχη του Scuba Diver ANZ .

Ο Mike Scotland θα μιλήσει για τη θαλάσσια ζωή της Αυστραλίας

Μάικ Σκωτία

Ο συντάκτης του Dive Log Australasia και ο υποβρύχιος φωτογράφος Mike Scotland θα επικεντρωθεί στη θαλάσσια βιολογία «στην άγρια ​​φύση» στο φωτογραφία Σκηνή στα εγκαίνια GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Mike ξεκίνησε τις καταδύσεις το 1976 και απέκτησε με επιτυχία το PADI του εκπαιδευτή βαθμολογία το 1982. Καθώς και διδάσκοντας περισσότερους από 1,000 δύτες. Ο Mike έχει κάνει 7,000 καταδύσεις και έχει κερδίσει βραβεία για τις U/W φωτογραφίες του.

Τα δύο βασικά του πάθη είναι υποβρύχια φωτογραφία και θαλάσσια βιολογία. Γράφει για τη γιορτή της θαλάσσιας ζωής σε συνδυασμό με τις καταδύσεις περιπέτειας. Ο Mike δημοσίευσε το βιβλίο του, Marine Biology in the Wild ως υπηρεσία σε δύτες που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη θάλασσα. Διαθέτει τυπικές φωτογραφίες καρτ ποστάλ με εις βάθος έρευνα. Αυτήν την περίοδο γράφει μια σειρά για τη βιολογία των ψαριών και των καρχαριών, την οποία θα συμπεριλάβει σε νέο βιβλίο του χρόνου.

Θαλάσσια Βιολογία στην άγρια ​​φύση

Ο καλύτερος τρόπος για να πυροδοτήσετε το πάθος σας για τις καταδύσεις είναι να μάθετε περισσότερα για την υπέροχη θαλάσσια ζωή που συναντάμε. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο φωτογραφία Stage, ο Mike θα αποκαλύψει πολλές απίστευτες ιδέες που έχει παρατηρήσει για 48 χρόνια ενεργητικής κατάδυσης που θα σας παρακινήσουν να βουτήξετε.

Ο Mike είναι επαγγελματίας εκπαιδευτικός και ένας από τους πιο δημοσιευμένους φωτογράφους U/W της Αυστραλίας. Αυτή η ομιλία θα υποστηριχθεί από τις πιο εξαιρετικές φωτογραφίες του που συγκεντρώθηκαν από περισσότερες από 100 αποστολές στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και στον Ειρηνικό.

Η Talia Greis θα μιλήσει για αφηρημένη υποβρύχια φωτογραφία

Τάλια Γκρέις

Η αυτοδίδακτη, διεθνώς αναγνωρισμένη υποβρύχια φωτογράφος Talia Greis θα είναι στο φωτογραφία Σκηνή στο GO Diving Show ANZ μιλώντας για αφηρημένες υποβρύχιες εικόνες.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στις παράκτιες περιοχές των πόλεων των ανατολικών προαστίων του Σίδνεϊ, η εκτίμησή της για τη ζωή των ωκεανών εξερράγη κατά την κατάδυση του Ningaloo Reef, WA.

«Η κατανόηση της πλούσιας ποικιλομορφίας και της αφθονίας του υποβρύχιου κόσμου της χώρας μας γύρισε έναν διακόπτη που κατέστησε απαραίτητο για μένα να βγάλω μια κάμερα κάτω από την επιφάνεια το συντομότερο δυνατό», είπε.

«Όχι μόνο για να μπορέσω να αναπαράγω μερικές από τις ωραίες στιγμές που έχει να προσφέρει η φύση, αλλά και για να μπορέσω να καταλάβω πλήρως για τον εαυτό μου, τα αληθινά χρώματα και την πολυπλοκότητα των όσων ήμουν μάρτυρας».

Πάντα μια για να απαθανατίσει μια στιγμή καθώς εκτυλίσσεται, η Talia συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος της στις καταδύσεις είχε αλλάξει και στις μέρες μας είναι αδύνατο να βουτήξει χωρίς να κοιτάξει μέσα από το φακό.

Η Talia κέρδισε το Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 για το Ocean Geographic, Head On φωτογραφία Φεστιβάλ, Κατηγορία Τοπίων 2023, Βόρειες Παραλίες Υποβρύχιες φωτογραφία Διαγωνισμός 2023 και Υποβρύχιος Φωτογράφος της Χρονιάς (UPY) για την κατηγορία Macro το 2024.

Αφηρημένη Υποβρύχια Φωτογραφία

Η Talia θα μιλήσει για αφηρημένη υποβρύχια φωτογραφία – δίνοντας μια σύντομη εισαγωγή στο γιατί της αρέσει να πειραματίζεται με αυτό ως δύτης στο Σύδνεϋ και συζητώντας τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί για να εμβαθύνει στο σκάφος.

Θα δώσει μερικά παραδείγματα λήψεων που έχει τραβήξει χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και θα συζητήσει τις ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις εξοπλισμού για να το εκτελέσει.

Ο Nicolas Remy θα προσφέρει συμβουλές τεχνικές

Νικολά Ρεμί

Ο Γαλλοαυστραλός υποβρύχιος φωτογράφος Nicolas Remy, ο οποίος τώρα εδρεύει στο Σίδνεϊ, θα μεταβεί στο φωτογραφία Σκηνή στο GO Diving Show ANZ in Σεπτέμβριος.

Οι εικόνες του Nicolas έχουν λάβει πάνω από 40 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων νικητών κατηγορίας στο διάσημο Ocean Φωτογράφική Βόλτα στην Αθήνα Βραβεία, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year και World Nature Φωτογράφική Βόλτα στην Αθήνα Βραβεία.

Οι φωτογραφίες του έχουν παρουσιαστεί σε mainstream μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το CNN, το Forbes, καθώς και τα κορυφαία καταδυτικά μέσα και φωτογραφία μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Είναι ο ιδρυτής του Η Υποβρύχια Λέσχη, μια διαδικτυακά (online) φωτογραφία σχολείο και κοινότητα, που σήμερα αριθμεί μέλη σε 12 χώρες. Τα μέλη της Λέσχης έχουν πρόσβαση σε μαθήματα με τον ίδιο ρυθμό, φόρουμ υποστήριξης και μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια, όπου ο Nicolas και άλλοι διάσημοι φωτογράφοι διδάσκουν φωτογραφία Masterclasses.

Οδηγημένος από το πάθος του για τη διδασκαλία φωτογραφία, ο Nicolas είναι έμπειρος δημόσιος ομιλητής. Εκτός από τα μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια για το The Underwater Club, προσκαλείται τακτικά να μιλήσει σε καταδυτικές εκπομπές, υποβρύχια φωτογραφία κοινωνίες και λέσχες κατάδυσης.

Ένα τετελεσμένο -δημοσιογράφος, ο Nicolas έχει συγγράψει δεκάδες άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή μέσα κατάδυσης. Είναι Field Editor για DivePhotoGuide.com, και τακτικός συνεργάτης του Plongez! περιοδικό (Γαλλία) και Scuba Diver περιοδικό (Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία), όπου γράφει για τη θαλάσσια ζωή, τα ταξίδια, τη φωτογραφική τεχνική και τον εξοπλισμό.

Ο Nicolas συνεργάζεται με καταδυτικό εξοπλισμό και φωτογραφία μάρκες για δοκιμές προϊόντων και επιτόπιες επισκοπήσεις. Είναι γνωστός για τις λεπτομερείς, διορατικές γραφές που έχει συντάξει, συνεργαζόμενος με επωνυμίες όπως η Nauticam, η Mares, η Nikon Australia και η Retra UWT, για να αναφέρουμε μερικές.

Ο Nicolas είναι πρεσβευτής της Nauticam. Αυτή τη στιγμή φωτογραφίζει με μια Nikon Z9 σε ένα περίβλημα Nauticam NA-Z9 και τα αγαπημένα του οπτικά είναι το σύστημα Nauticam EMWL και το Nauticam FCP-1, αν και χρησιμοποιεί επίσης το WWL-C όταν το μέγεθος και το βάρος είναι ουσιαστικό.

Τα Rebreathers αποτελούν ένα άλλο ουσιαστικό μέρος του κιτ κατάδυσης του Nicolas: έχει ξοδέψει πάνω από 1,300 ώρες τραβώντας φωτογραφίες ενώ καταδύεται είτε με ένα rEvo CCR είτε με το Mares Horizon SCR, μένοντας κάτω για τρεις έως τέσσερις ώρες καταδύσεις. Ο Nicolas είναι παθιασμένος με αυτά τα μηχανήματα, τα οποία βλέπει να παίρνουν έναν αυξανόμενο χώρο στη βιομηχανία των καταδύσεων.

Το GO Diving Show ANZ είναι απαραίτητο για τους υποβρύχιους φωτογράφους 8

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, δοκιμαστικές καταδύσεις , μια πισίνα επίδειξης, γοργόνες και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφείτε εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.