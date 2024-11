Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας UPY & DPG έχουν ανοίξει και οι δύο

Δύο μεγάλοι διαγωνισμοί υποβρύχιας εικόνων ξεκινούν στις αρχές Νοεμβρίου – ο Υποβρύχιος Φωτογράφος της Χρονιάς (UPY) 2025 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Διαγωνισμός Υποβρύχιας Απεικόνισης DPG Masters 2024, ο οποίος αποθεματοποιεί περισσότερα μεγάλα βραβεία και περιλαμβάνει βίντεο .

Ο διαγωνισμός UPY, ο οποίος δίνει έμφαση στο κύρος και τα σχόλια, είναι ανοιχτός για συμμετοχές από τώρα έως τις 4 Ιανουαρίου. «Το UPY είναι ο πιο σημαντικός διαγωνισμός για τους υποβρύχιους φωτογράφους και είναι πάντα γεμάτος με εκπληκτικές εικόνες που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά», λέει ο πρόεδρος των κριτών Alex Mustard.

«Το 2025 συμπληρώνονται 60 χρόνια από τότε που ο Phil Smith τιμήθηκε για πρώτη φορά με τον τίτλο του υποβρύχιου φωτογράφου της χρονιάς. Σήμερα ο διαγωνισμός είναι πραγματικά διεθνής, με νικητήριες εικόνες που προέρχονται από όλο τον κόσμο. Οι τρεις τελευταίοι μας νικητές βρέθηκαν κάτω από πάγο στον Αρκτικό Ωκεανό, στα βαμμένα με τανίνες νερά του ποταμού Αμαζονίου και τη νύχτα κοντά στον Ισημερινό στις Μαλδίβες.

«Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλα τα στυλ υποβρύχια φωτογραφία; Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε πλημμυρισμένα ορυχεία σε πισίνες έχουν βραβευτεί στο παρελθόν».

Μια νέα προσθήκη είναι μια κατηγορία Κοραλλιογενών υφάλων, που αντικατοπτρίζει τον βιότοπο με αναμφισβήτητα «τις πιο πολύχρωμες και υψηλότερες συγκεντρώσεις ζωής στον πλανήτη μας, αλλά υπάρχει και στην κόψη της κλιματικής κρίσης».

Οι άλλες 12 κατηγορίες είναι Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming και τρία τμήματα British Waters, για Wide Angle, Macro και Living Together, μαζί με το Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Ο διαγωνισμός ενσωματώνει ένα σύστημα εξατομικευμένων αποτελεσμάτων, παρέχοντας σχόλια στους φωτογράφους σχετικά με το πόσο έχει προχωρήσει κάθε εικόνα στον διαγωνισμό, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να επωφεληθούν από τη συμμετοχή. Αναλυτικά σχόλια των κριτών αναρτώνται επίσης με τις νικητήριες συμμετοχές.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται ως συνήθως από τους φωτογράφους Mustard, Peter Rowlands και Tobias Friedrich και οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή απονομής βραβείων στο Mayfair του Λονδίνου.

Τα τέλη συμμετοχής είναι 20 £, 35 £ ή 45 £ για έως τρεις, 10 ή 20 εικόνες αντίστοιχα σε όλες τις κατηγορίες (εκτός από το Marine Conservation, το οποίο είναι δωρεάν για έως και πέντε συμμετοχές). Βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο εισαγωγής εδώ,

Διαγωνισμός υποβρύχιας απεικόνισης DPG Masters

Ο γενικός νικητής του DPG Masters για το 2023 ήταν ο Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Εν τω μεταξύ, ο Διαγωνισμός Υποβρύχιας Απεικόνισης DPG Masters 2024 άνοιξε επίσης συμμετοχές από υποβρύχιους φωτογράφους και βιντεογράφους σε όλα τα επίπεδα – με ένα ταμείο καταδύσεων-αργία και βραβεία φωτογραφικού εξοπλισμού αξίας άνω των 80,000 $ ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον διαγωνισμό μπορούν να διαγωνιστούν σε εννέα κατηγορίες: Παραδοσιακή, Μακροεντολή, Ευρυγώνια, Υπερ-Κάτω, Διατήρηση, Blackwater, Portfolio, Συμπαγής και Μικρού Μήκους.

Ο δημιουργός εικόνας πίσω από την κορυφαία συμμετοχή μεταξύ των νικητών της κατηγορίας θα στεφθεί τώρα στο DPG Grand Master 2024 (το βραβείο ήταν προηγουμένως για το "Best Of Show"). Αυτό το άτομο κερδίζει τόσο το κορυφαίο ταξίδι όσο και τα βραβεία κορυφαίου εξοπλισμού.

«Το συνολικό έπαθλο είναι το μεγαλύτερο που είχαμε, με απίστευτα ταξίδια κατάδυσης και εξοπλισμό απεικόνισης διαθέσιμο», λένε οι διοργανωτές του διαγωνισμού Joe Tepper και Ian Bongso-Seldrup. «Και το ρεκόρ εννέα κατηγοριών μας δίνει σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες την ευκαιρία να κερδίσουν, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους ή το σύστημα κάμερας τους.

«Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που απονέμουμε έναν νέο τίτλο στον γενικό νικητή – το DPG Grand Master – και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι κριτές μας θα δυσκολευτούν να τον επιλέξουν από όλους τους ταλαντούχους συμμετέχοντες.»

Για τους δύτες με μάτια αετού που νόμιζαν ότι μια φωτογραφία διαφορετική από αυτή που φαίνεται παραπάνω ήταν ο απόλυτος νικητής του 2023, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Marco Gargiulo αποδείχθηκε ότι δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες του διαγωνισμού. Η εικόνα του ήταν μεταγενέστερη αποκλεισμένη και το βραβείο ακυρώθηκε, με τον Suliman Alatiqi και Πηγάδι ευχών μπαίνει στο ρήγμα.

Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, για τον τελευταίο διαγωνισμό DPG (DivePhotoGuide) διόρισε έναν πρόεδρο της κριτικής επιτροπής για να συμμετάσχει στους κριτές «στην εξέταση των εικόνων πιο προσεκτικά από ποτέ».

Όπως και πριν, το 15% των εσόδων από την είσοδο θα διατεθεί για τις προσπάθειες διατήρησης της θάλασσας. Οι συμμετοχές κοστίζουν 10 $ (7.80 £) ανά εικόνα ή βίντεο και ο διαγωνισμός λήγει για συμμετοχές στις 31 Δεκεμβρίου, με πλήρεις λεπτομέρειες για το DPG Masters 2024 τοποθεσία.

