Οι Sunbursts σκοράρουν στα πρώτα Underwater Awards Australasia

Η εναρκτήρια έκδοση των Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 ο διαγωνισμός κρίθηκε και οι νικητήριες συμμετοχές αποκαλύφθηκαν στη σκηνή σήμερα (28 Σεπτεμβρίου) στο Go Diving Show ANZ στο Σίδνεϊ.

Ο νέος διαγωνισμός υποβρύχιας απεικόνισης διοργανώνεται από DivePhotoGuide (DPG), Υποβρύχια Αυστραλασία και Εικόνες UW, που στις αρχές Ιουνίου φώναξε Divernet και αλλού για υποβρύχιους σκοπευτές από όλο τον κόσμο να υποβάλουν τα μέγιστα συναρπαστικές και συναρπαστικές εικόνες και βίντεο από την περιοχή της Αυστραλίας.

Η κριτική επιτροπή αποτελούσε τους ειδικούς Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith και William Tan.

Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε οκτώ κατηγορίες για βραβεία καταδύσεων σε θέρετρο και liveaboard και και βίντεο εργαλείων αξίας άνω των 50,000 $ Aus (37,400 £).

Έργα μας

Ο γενικός νικητής του διαγωνισμού – το “Best of Show” – ήταν ο Gabriel Guzman, με τη συλλογή εικόνων από ηλιοφάνεια που κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Portfolio.

«Ηλιαχτίδα φωτογραφία είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί τον ήλιο ως εστιακό στοιχείο για να ενισχύσει την οπτική επίδραση των υποβρύχιων εικόνων», λέει ο Guzman. «Τοποθετώντας το θέμα μπροστά στον ήλιο, οι ακτίνες που προκύπτουν δημιουργούν ένα φυσικό εφέ φωτοστέφανου, προσθέτοντας βάθος και δράμα στη σκηνή. Αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και θαλάσσιου περιβάλλοντος, κάνοντας το θέμα να ξεχωρίζει με εντυπωσιακό τρόπο.

«Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει έξι εικόνες: ένα τσίμπημα, ένα λεοντόψαρο, ένα μαντάτο, μια χελώνα, μια σκανδάλη και μια σκανδάλη τιτάνας. Αυτά τα είδη αιχμαλωτίστηκαν μέσα από ένα μείγμα προγραμματισμένων λήψεων και αυθόρμητων ευκαιριών.

«Ενώ οι περισσότερες εικόνες διαθέτουν το κλασικό εφέ ηλιοφάνειας, το της ακτίνας τσιμπήματος (πάνω από) είναι μοναδικό. Τραβηγμένη τη χρυσή ώρα, αιχμαλωτίζει τις ακτίνες του ήλιου που διαπερνούν το νερό με μια ζεστή, χρυσαφένια απόχρωση, δημιουργώντας μια διαφορετική αλλά εξίσου σαγηνευτική ατμόσφαιρα. Αυτή η τεχνική με έχει αιχμαλωτίσει εδώ και χρόνια και έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στην εξάσκηση.

ΧΡΥΣΟΣ: Τα πλάσματα του Ήλιου και της Θάλασσας (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Lionfish, Coral Bay, Δυτική Αυστραλία (1/200ο, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, περίβλημα Aquatica, 2x strobes Ikelite DS160). Αυτή η φωτογραφία πήρε επίσης το Silver στην κατηγορία της Αυστραλίας

ΧΡΥΣΟΣ: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Manta Rays, Nusa Penida, Ινδονησία (1/200ο, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, περίβλημα Aquatica, 2x στροβοσκοπικά Inon Z-330)

ΧΡΥΣΟΣ: Τα πλάσματα του Ήλιου και της Θάλασσας (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Πράσινη θαλάσσια χελώνα, Saxon Reef, Great Barrier Reef (1/200ο, f/14, ISO 250, Nikon D500, περίβλημα Aquatica, 2x στροβοσκοπικά Ikelite DS160)

ΧΡΥΣΟΣ: Τα πλάσματα του Ήλιου και της Θάλασσας (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Humphead wrasse, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250ο, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Περίβλημα Aquatica, 2x στροβοσκοπικά Ikelite DS161)

ΧΡΥΣΟΣ: Τα πλάσματα του Ήλιου και της Θάλασσας (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200ο, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, περίβλημα Aquatica, 2x στροβοσκοπικά Inon Z-330)

«Το να πετύχεις την τέλεια λήψη ηλιοφάνειας δεν είναι εύκολο. Απαιτεί ιδανικές συνθήκες, όπως ήρεμα νερά ώστε οι ακτίνες του ήλιου να διαπερνούν καθαρά, πλήρες ηλιακό φως και το θέμα να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια. Το πλάσμα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο σωστό σημείο και πρέπει να έχει την κάμερα και τα στροβοσκοπικά του ρυθμισμένα τέλεια για να απαθανατίσει τη στιγμή.

«Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, καθώς η ευθυγράμμιση όλων αυτών των παραγόντων είναι σπάνια. Αυτό το χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει τις καλύτερες από αυτές τις προσπάθειες – μια συλλογή εικόνων όπου όλα τελικά συνδυάστηκαν».

Οι άλλοι νικητές της κατηγορίας ήταν η Talia Greis (Σίδνεϊ), η Jenny Stock (Over-Under), η Selanie Waddilove (Smartphone), η Emma Turner (Environmental), ο Lewis Burnet (Αυστραλός), ο Luc Rooman (International Waters) και ο Ste Everington (Reels Showcase). ). Οι συμμετοχές με χρυσό και ασήμι φαίνονται παρακάτω:

Σίδνεϊ

ΧΡΥΣΟΣ: Φούσκα (Talia Greis, Αυστραλία). Κήποι Κλίφτον. «Αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε από τους πιο ειδικευμένους επιστήμονες, που ειδικεύονται στη συμπεριφορά βατράχων / πεσκανδρών. Πειραματιζόμουν με ευρύ διάφραγμα φωτογραφία σε μια τοπική τοποθεσία κατάδυσης, όταν αυτή η ραβδωτή πεσκανδρίτσα (προφανώς είχε καταβροχθίσει ένα τεράστιο γεύμα) ανίασε μια ουσία που μοιάζει με καπνό. Αφού δεν είχα δει ποτέ ένα τέτοιο περιστατικό, κάθισα και παρατήρησα τη συμπεριφορά για πάνω από μία ώρα. Οι ειδικοί μπορούν μόνο να υποθέσουν ότι ο ψαράς είχε κανιβαλίσει έναν σάκο αβγών (σκόπιμα ή μη). Αυτό πιθανότατα θα είχε οδηγήσει σε πρήξιμο του στομάχου, αναγκάζοντας το άτομο να βήχει κομμάτια του κάθε φορά. Η φύση στα καλύτερά της.» (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta περίβλημα, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

ΑΣΗΜΙ: Αντίληψη του βάθους (Rowan Dear, UK). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. «Αυτές οι μέδουσες είχαν δει τις εκατοντάδες τους τα τελευταία τρία χρόνια, να μαζεύονται στον κόλπο σε μια από τις δημοφιλείς παραλίες του Σίδνεϊ. Αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά, ήταν περισσότερα από όσα είχα δει ποτέ, με ορισμένα τμήματα να έχουν βάθος πολλών μέτρων και πυκνοκατοικημένα. Κολυμπώντας στο smack και κατεβαίνοντας προς τα κάτω στη βαθύτερη συγκέντρωση των ζελέ, ήλπιζα να δημιουργήσω αυτή την απόκοσμη εικόνα με άφθονο βάθος, δείχνοντας πόσα ήταν αυτά». (1/200ο, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, περίβλημα Ikelite, 2x στροβοσκοπικά Inon Z-330)

Over-Under

ΧΡΥΣΟΣ: Φυτώριο Calm Tongan (Jenny Stock, UK). «Εδώ μια μητέρα καμπουροφάλαινα και το νέο της νεαρό μοσχάρι ξεκουράζονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια στα ήρεμα, ζεστά νερά του Vava'u. Οι βαριά έγκυες θηλυκές καμπούρες φτάνουν κάθε χρόνο τον Ιούλιο. Μετά τον τοκετό, μένουν σε αυτό το νηπιαγωγείο έως ότου τα μοσχάρια γίνουν αρκετά μεγάλα για να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι στην Ανταρκτική. Κατά τη λήψη χωριστών εικόνων, είναι συχνά συνετό να χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα αντί να κάνετε κατάδυση, καθώς δημιουργείτε λιγότερες φυσαλίδες στην επιφάνεια, οι οποίες μπορεί να αποσπούν την προσοχή στην εικόνα." (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, περίβλημα Nauticam, 2x στροβοσκοπικά Inon Z-240)

ΑΣΗΜΙ: Μωρό Χελώνα (Gabriel Guzman, Χιλή / Αυστραλία). Κουίνσλαντ. «Αιχμαλωτισμένη στο νησί Heron, μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία φωλιάσματος για τις θαλάσσιες χελώνες, αυτή η διάσπαση λήψης αποκαλύπτει τη στιγμή της πρώτης κολύμβησης ενός μωρού χελώνας μετά την εκκόλαψη. Η εικόνα μεταβαίνει με χάρη ανάμεσα στα ρηχά νερά και τον εκτεταμένο ορίζοντα, προβάλλοντας το ταξίδι της χελώνας από τη γενέτειρά της στον απέραντο ωκεανό. Φρόντισα να αποφύγω τη χρήση στροβοσκόπιων ή τεχνητού φωτός, σεβόμενη την ευαίσθητη φύση αυτών των νεογέννητων. Αφού τράβηξα μερικές φωτογραφίες, επέτρεψα στο εκκολαπτήριο να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς επιπλέον άγχος». (1/250ο, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Στέγαση Aquatica)

smartphone

ΧΡΥΣΟΣ: Μπορώ να βοηθήσω; (Selanie Waddilove, Αυστραλία). «Μερικές φορές α ζητά να το πάρουν… Η παιχνιδιάρικη πόζα αυτού του κουταβιού σε αντίθεση με το εγκαταλελειμμένο σχοινί ήταν ταυτόχρονα αντιμέτωπη και όμορφη. Συχνά τα κουτάβια της φώκιας της Νέας Ζηλανδίας στο Baranguba παίζουν διελκυστίνδα και κυνηγούν με φύκια που παρασύρονται, αφήνοντάς τα να βουτήξουν και να γυρίσουν γύρω σας και μετά να τα ξανασηκώσουν πριν το κλέψει άλλο κουτάβι. Σήμερα νωρίς το πρωί του Απριλίου, αντί για φύκια, τα κουτάβια έπαιζαν με λίγο σχοινί και άλλα πλαστικά υπολείμματα που είχαν ξεβραστεί από το φούσκωμα και τους ανέμους της προηγούμενης εβδομάδας. Τράβηξα μερικές φωτογραφίες για να καταγράψω τη διασκέδασή τους και τράβηξα απαλά την άκρη του σχοινιού, ελπίζοντας να τους αποσπάσω την προσοχή με ένα παιχνίδι, ώστε να μπορέσω τελικά να το μαζέψω. Καθώς έπαιζαν οι φώκιες, το τύλιξα σταδιακά στο χέρι μου και το έκρυψα μέσα μου στολή να απορριφθούν σωστά όταν επιστρέψουμε στην ακτή». (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, περίβλημα Aquatech, λαβή κλείστρου Bluetooth AxisGO)

ΑΣΗΜΙ: Όρθιο Βατραχόψαρο (Selanie Waddilove, Αυστραλία). «Κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού αναπνευστήρα στο Wagonga Inlet, Narooma, αυτή η μαύρη γραμμωτή πεσκανδρίτσα εντοπίστηκε να κινείται αργά ανάμεσα στο θαλάσσιο χόρτο. Ο απογευματινός ήλιος παρείχε τέλειο φωτισμό για να τονίσει τις εκπληκτικές υφές και λεπτομέρειες αυτού του παράξενου μικρού πλάσματος. Από το μεγάλο, γυρισμένο στόμα μέχρι το συναρπαστικό «δόλωμα» και τα θωρακικά πτερύγια που χρησιμοποιούνται για να «περπατήσουν» στον πυθμένα του ωκεανού, αυτά τα ψάρια είναι τόσο ενδιαφέροντα για να τα δεις και να τα φωτογραφίσεις». (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, περίβλημα Aquatech, λαβή κλείστρου Bluetooth AxisGO)

περιβαλλοντική

ΧΡΥΣΟΣ: εκλιπαρών μεταφοράν επί αυτοκινήτου (Emma Turner, Αυστραλία). Anilao, Φιλιππίνες. «Οι καταδύσεις στο μαύρο νερό είναι το χαρούμενο μέρος μου. Αυτή η γυναίκα αργοναύτης, στην πραγματικότητα μια χταπόδι με ένα «κέλυφος» αυγοθήκης, βγήκε από τη μαυρίλα και πέρασε μπροστά μου. Αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Ήταν ιππασία με μέδουσες όπως ήλπιζα; Καθώς τα μάτια μου και η κάμερα εστιάζουν, αναρωτήθηκα τι ήταν στην πραγματικότητα. Μεταλλικός; Πλαστική ύλη; Και οι δύο; Περιτύλιγμα προφυλακτικού; Θεέ μου, ένα καπάκι γιαουρτιού! Πόσο λυπηρό και για τους δυο μας. Ήταν αυτός ο αργοναύτης που έκανε σερφ τα σκουπίδια των ανθρώπων ακριβώς έξω από το ανοιχτό σπίτι του στον ωκεανό ή γινόταν τόσο «φυσιολογικό» να βλέπει τη ρύπανση που παρεξηγήθηκε ως οργανική;» (1/250ο, f/22, ISO 320, Nikon D850, περίβλημα Seacam, στροβοσκοπικά Seacam 160D)

ΑΣΗΜΙ: Ένα παιχνίδι σκύλου ή μια πλαστική παγίδα (Andrii Slonchak, Αυστραλία). Κουίνσλαντ. «Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στο North Stradbroke Island, παρατήρησα ξαφνικά ένα wobbegong να έρχεται προς το μέρος μου με πλήρη ταχύτητα έξω από το σύννεφο ανυψωμένων ιζημάτων. Όπως διαπίστωσα αργότερα, ο οδηγός μας είχε εντοπίσει τον καρχαρία παγιδευμένο σε ένα πλαστικό φρίσμπι σκύλου και προσπάθησε να αφαιρέσει το παιχνίδι, αλλά το ξαφνιασμένο γουόμπεγκονγκ έφυγε. Είχα λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο για να τραβήξω αυτό το πλάνο πριν εξαφανιστεί ο καρχαρίας. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το wobbegong και συνέχισα να αναρωτιέμαι αν κατάφερε να αφαιρέσει το παιχνίδι ή είχε μια ζοφερή μοίρα. Τα Wobbegong βασίζονται στην ανάμειξη με το περιβάλλον τους όταν κυνηγούν και το λαμπερό φρίσμπι θα έθετε σε κίνδυνο αυτή την ικανότητα». (1/125ο, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, περίβλημα Ikelite, Ikelite DS160 II με διαχυτές θόλου)

Αυστραλός

ΧΡΥΣΟΣ: Επιμήκης (Lewis Burnett, Αυστραλία). Darling Range Escarpment, Δυτική Αυστραλία. «Η φωτογράφιση της παράξενης και υπέροχης χελώνας με λαιμό φιδιού κάτω από το νερό ήταν πάντα στη λίστα επιθυμιών μου για τις καταδύσεις στα νοτιοδυτικά. Αυτά τα συναρπαστικά ερπετά βρίσκονται στα σώματα του γλυκού νερού που διασκορπίζουν την περιοχή και εμφανίζονται πιο συχνά στη στεριά την περίοδο αναπαραγωγής ενώ αναζητούν σύντροφο. Βρήκα αυτό το άτομο στην πρώτη μου κατάδυση σε γλυκό νερό στην περιοχή και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που είχα ένα τόσο απαιτητικό θέμα για φωτογραφία.» (1/320ο, f/13, ISO 500, Sony A1, περίβλημα Ikelite, 2x στροβοσκοπικά Inon Z-330)

Διεθνή ύδατα

ΧΡΥΣΟΣ: Σαλαμάνδρα (Luc Rooman, Βέλγιο). «Κάθε χρόνο βουτάω σε μια από τις αγαπημένες μου λίμνες γλυκού νερού, τη De Melle κοντά στην Αμβέρσα, για να φωτογραφίσω τους αλπικούς τρίτωνες ανάμεσα στα νούφαρα. Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, πήγα να ψάξω ξανά. Αφού προσπάθησα να φωτογραφίσω πολλά δείγματα, ανακάλυψα ένα σκαρφαλωμένο σε ένα νούφαρο, με το σώμα της σαλαμάνδρας να δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα σιλουέτα μέσα από το φύλλο. Αφού τράβηξα μια σειρά από λήψεις, άφησα το πλάσμα μόνο του και προχώρησα προσεκτικά». (1/125ο, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, περίβλημα Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

ΑΣΗΜΙ: Αμφίβιο Δέντρο (Massimo Zannini, Ιταλία). Μπολώνια. «Την άνοιξη στα βουνά της βόρειας Ιταλίας οι φρύνοι ζευγαρώνουν σε μικρές λίμνες νερού, όπως πολλά άλλα αμφίβια. Έβγαζα μερικές φωτογραφίες αυτής της συμπεριφοράς ζευγαρώματος όταν για λίγα δευτερόλεπτα ένας βάτραχος πηδά στην πλάτη τους, πιθανώς παρεξηγώντας τους με βράχο. Έκπληκτος και διασκεδασμένος, είχα αρκετό χρόνο για να τραβήξω τρεις βολές προτού ο βάτραχος εκτοξευθεί από τον αρσενικό βάτραχο πάνω από το θηλυκό». (1/50ο, f/14, ISO 320, Nikon D850, περίβλημα Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Βιτρίνα τροχών

Η βίντεο τμήμα κέρδισε ο Αυστραλός Ste Everington με Ακτίνες στο πρώην HMAS Μπρίσμπεϊν στην ακτή Sunshine, με στίγματα αετού, φτυαριού και μαρμάρινες ακτίνες. «Λατρεύω απόλυτα αυτό το ναυάγιο ως τοποθεσία κατάδυσης – είναι το χαρούμενο μέρος μου.

"Για αυτό βίντεο, ήθελα να δώσω στο επίκεντρο μια συγκεκριμένη κατάδυση – μια κατάδυση όπου οι ακτίνες περνούσαν πάνω από το μέσο χρόνο μαζί μας στην πρύμνη του πλοίου. Αλλά επίσης δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να συμπεριλάβω μερικές εκπληκτικές συναντήσεις με ακτίνες από άλλες καταδύσεις σε αυτήν την τοποθεσία.»

Μεταλλικές εκτυπώσεις των νικητών και των επιλαχόντων εκτέθηκαν και ήταν διαθέσιμες για αγορά στην έκθεση Go Diving, με τα μισά από τα έσοδα να διατεθούν στον περιβαλλοντικό συνεργάτη του διαγωνισμού Πάρτε 3 For The Sea.

Για πλήρεις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και όλων των νικητών, συμπεριλαμβανομένων των Bronze και Highly Commended, επισκεφτείτε το Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 τοποθεσία.

Επίσης στο Divernet: Το teaser του Manatee magic στο Wildlife Photographer, Awaken New Depths: Νικητές φωτογραφιών του UN WOD, Η βολή με σκελετό φάλαινας υπό πάγο φέρνει τον θρίαμβο του UPY, Όχι μαϊμούδες με AI: Η Ocean Art βραβεύει την «καθαρή φωτογραφία»