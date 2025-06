Λυπημένο μάτι λάμπει στη φωτογραφική συλλογή του UN WOD

at 7: 52 π.μ.

Οι νικητές του 12ου ετήσιου Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών (8 Ιουνίου) ανακοινώνονται σήμερα, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών του ΟΗΕ που πραγματοποιούνται στη Νίκαια, με την κριτική επιτροπή να επιλέγει τέσσερις νικητές των πρώτων θέσεων ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους.

Ο φετινός διαγωνισμός περιελάμβανε κατηγορίες από προηγούμενα χρόνια – Μεγάλα και Μικρά Υποβρύχια Πρόσωπα, Υποβρύχια Θαλασσινά Τοπία και Θαλασσινά Τοπία Πάνω από το Νερό – και μια νέα προσθήκη, το Wonder: Sustaining What Sustains Us, το οποίο είναι και το θέμα του Παγκόσμιου Διαγωνισμού των Ηνωμένων Εθνών για το 2025.

Οι νικητές της κατηγορίας είναι οι Andrey Nosik (Ρωσία), Dani Escayola (Ισπανία), Leander Nardin (Αυστρία) και Rachel Moore (ΗΠΑ). , η οποία κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας Wonder και φαίνεται παραπάνω, τραβήχτηκε στη Mo'orea της Γαλλικής Πολυνησίας πέρυσι και απεικονίζει το μάτι μιας φάλαινας μεγάπτερης πλάτης που ονομάζεται Sweet Girl.

«Τέσσερις μέρες αφότου απαθανάτισα αυτή τη στενή στιγμή, χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από ένα πλοίο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα», λέει η Moore. «Ο θάνατός της χρησιμεύει ως μια σπαρακτική υπενθύμιση των 20,000 φαλαινών που χάνονται σε συγκρούσεις πλοίων κάθε χρόνο.

«Χρησιμοποιούμε την ιστορία της για να υποστηρίξουμε ισχυρότερη προστασία, υποβάλλοντας αιτήματα για αυστηρότερους νόμους περί ορίου ταχύτητας στην Ταϊτή και τη Μουορέα κατά τη διάρκεια της περιόδου φαλαινών. Ελπίζω ότι η κληρονομιά του Γλυκού Κοριτσιού θα πυροδοτήσει πραγματική αλλαγή για την προστασία αυτών των απίστευτων ζώων και την αποτροπή περαιτέρω άσκοπης απώλειας.»

Οι κριτές του διαγωνισμού περιλάμβαναν τους υποβρύχιους φωτογράφους Ipah Uid Lynn (Μαλαισία), William Tan (Σιγκαπούρη) και Marcello Di Francesco (Ιταλία) και τη Γαλλίδα φωτογράφο άγριας ζωής Vanessa Mignon. Από την έναρξή του το 2014, την επιμέλεια του διαγωνισμού έχει αναλάβει η Βελγίδα φωτογράφος υποβρύχιων λήψεων και άγριας ζωής Ellen Cuylaerts.

Θαύμα: Διατηρώντας ό,τι μας στηρίζει

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Δεύτερη στην κατηγορία «Wonder», μετά τον Moore, ήταν η φωτογραφία του Ισπανού φωτογράφου Luis Arpa Toribio, η οποία απεικονίζει ένα νεαρό πτερονάνθρωπο στο Στενό Lembeh της Ινδονησίας. Η φωτογραφία τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου, φευγαλέο φως και σκόπιμη πανοραμική κίνηση της κάμερας για να δημιουργηθεί μια αίσθηση κίνησης και δράματος.

Τα νεαρά πτεροειδή νυχτερίδες έχουν εντυπωσιακά μαύρα σώματα με έντονο πορτοκαλί περίγραμμα, αν και χάνουν αυτόν τον χρωματισμό μέσα σε λίγους μήνες καθώς ωριμάζουν. «Η λήψη αυτής της εικόνας απαιτούσε υπομονή και επιμονή σε δύο καταδύσεις, καθώς αυτά τα δραστήρια νεαρά ψάρια ψάχνουν συνεχώς για κάλυψη σε σχισμές, καθιστώντας τη λήψη ιδιαίτερα δύσκολη», λέει ο Toribio.

Τρίτη στην κατηγορία ήταν μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο καταφύγιο καρχαριών Jardines de la Reina της Κούβας. Ο Steven Lopez από τις ΗΠΑ απεικόνισε έναν καρχαρία των υφάλων της Καραϊβικής να διασχίζει μια ομάδα μεταξωτών καρχαριών κοντά στην επιφάνεια.

Χρησιμοποιώντας ένα αργό κλείστρο και φλας καθώς ο καρχαρίας περιστρεφόταν απότομα, «η κίνηση θόλωνε σε ένα κυματοειδές τόξο γύρω από το κεφάλι του, φωτισμένο από τις χρυσές αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος».

(Στίβεν Λόπεζ / www.unworldoceansday.org)

Μεγάλα και Μικρά Πρόσωπα

Ο νικητής της κατηγορίας «Μεγάλα και Μικρά Πρόσωπα» Αντρέι Νόσικ εντόπισε ένα ιαπωνικό warbonnet στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, περίπου 80 χλμ. από το Βλαδιβοστόκ. «Βρήκα το περίτεχνο ψάρι σε βάθος περίπου 30 μέτρων κάτω από την πρύμνη ενός ναυαγίου», λέει. «Αυτό το είδος δεν φαίνεται να φοβάται τους δύτες - αντίθετα, φαίνεται να απολαμβάνει την προσοχή - και προσπάθησε ακόμη και να καθίσει στο θόλο της κάμεράς μου.

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Ο Giacomo Marchione από την Ιταλία κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτήν την ενότητα. «Σε μια από τις πολλές καταδύσεις μου σε μαύρα νερά στο Anilao, στις Φιλιππίνες, ο οδηγός μου και εγώ εντοπίσαμε κάτι να κινείται ακανόνιστα σε βάθος περίπου 20 μέτρων, με μέγεθος περίπου 10 έως 15 εκατοστά. Γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για μια σπάνια κουβέρτα». χταπόδι.

(Τζάκομο Μαρκιόνε / www.unworldoceansday.org)

«Καθώς πλησιάζαμε, άνοιξε την όμορφη κουβέρτα του, αποκαλύπτοντας τον πολύχρωμο μανδύα του. Κατάφερα να τραβήξω μερικές φωτογραφίες πριν συνεχίσει το ταξίδι του». Λέγεται ότι το είδος παρουσιάζει έναν από τους πιο ακραίους σεξουαλικούς διμορφισμούς μεγέθους στη φύση, με τα θηλυκά να ζυγίζουν έως και 40,000 φορές περισσότερο από τα αρσενικά!

Ο Λαρς φον Ρίτερ Ζαχόνι από τη Γερμανία κατέλαβε την τρίτη θέση: «Τα ταξίδια στην Ανταρκτική Χερσόνησο πάντα προσφέρουν εκπληκτικές συναντήσεις με φώκιες λεοπάρδαλης», λέει. «Πλησιάζοντάς με με τόλμη και δείχνοντας τα δόντια του, αυτό το άτομο ήθελε να επισημάνει ότι αυτό το μέρος της Ανταρκτικής ήταν η επικράτειά του. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε το σούρουπο, με αποτέλεσμα την μάλλον μελαγχολική ατμόσφαιρα».

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Υποβρύχια τοπία

Στην κατηγορία Υποβρύχια Θαλασσινά Τοπία, ο νικητής Dani Escayola κατέγραψε μια επίσκεψη σε μια λίμνη με μέδουσες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με σκάφος στο νότιο Raja Ampat της Ινδονησίας: «Το να είμαι περιτριγυρισμένος από εκατομμύρια μέδουσες, οι οποίες έχουν εξελιχθεί ώστε να χάσουν την ικανότητά τους να τσιμπάνε λόγω της απουσίας αρπακτικών, ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές εμπειρίες που είχα ποτέ».

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Gerald Rambert από τον Μαυρίκιο, ο οποίος απαθανάτισε ένα κοπάδι από σαλάχια να ξεκουράζονται σε έναν σταθμό καθαρισμού, έλκονται από τα ισχυρά ρεύματα εκεί. «Μερικές σαλάχια συνήθισαν τους δύτες, επιτρέποντάς τους να έχουν τέτοιες κοντινές επαφές», λέει.

(Τζέραλντ Ράμπερτ / www.unworldoceansday.org)

«Δυστυχώς, μετά την σοβαρή λεύκανση που υπέστησαν οι ύφαλοι εδώ πέρυσι, τέτοιες συγκεντρώσεις έχουν γίνει σπάνιες και φοβάμαι ότι μπορεί να μην ξαναδώ κάτι τέτοιο στο ίδιο σημείο».

Ο Ισπανός Pedro Carillo, που κατέλαβε την τρίτη θέση, αναφέρει ότι η La Rapadura στη βόρεια ακτή της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά ανακαλύφθηκε μόλις το 1996, αλλά είναι «ένα από τα πιο εκπληκτικά υποβρύχια τοπία στον κόσμο, κατατάσσοντας σταθερά ανάμεσα στα καλύτερα σημεία κατάδυσης του πλανήτη».

«Αυτές οι πανύψηλες κολώνες από βασάλτη είναι το αποτέλεσμα ηφαιστειακών διεργασιών που συνέβησαν μεταξύ 500,000 και ενός εκατομμυρίου ετών πριν», λέει ο Carillo, ο οποίος τοποθέτησε το μοντέλο Yolanda Garcia στο σκηνικό.

(Πέδρο Καρίγιο / www.unworldoceansday.org)

«Βρισκόμενο σε μια περιοχή όπου η θαλάσσια ζωή έχει επηρεαστεί από κάποτε συνηθισμένες παράνομες αλιευτικές πρακτικές, αυτό το εκπληκτικό φυσικό μνημείο έχει τόσο γεωλογική όσο και οικολογική αξία και οι επιστήμονες και οι υποβρύχιοι φωτογράφοι υποστηρίζουν την προστασία του».

Ο νικητής της κατηγορίας «Θαλασσιές τοπία πάνω από το νερό», Leander Nardin, φωτογράφισε από αεροσκάφος μια γαλήνια λίμνη που αγκαλιάζεται από άνυδρους αμμόλοφους και τροφοδοτείται από ένα απαλό ρυάκι σε μια απομακρυσμένη ακτή κοντά στον κόλπο Shark στη Δυτική Αυστραλία.

«Αυτή η εικόνα αποκαλύπτει τις έντονες αντιθέσεις και την κρυμμένη ομορφιά όπου συναντώνται η στεριά και ο ωκεανός, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο ωκεανός είναι η πηγή κάθε ζωής και ότι όλα στη φύση είναι βαθιά συνδεδεμένα», λέει ο Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Η μετακόμιση στη Νίκαια

Στο παρελθόν, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών (UN WOD) είχε φιλοξενηθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αλλά η φετινή εκδήλωση μεταφέρθηκε στη Γαλλία για να πραγματοποιηθεί ακριβώς πριν από το Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Ωκεανό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου.

Οι νικήτριες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν ζωντανά στο συνέδριο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε πάνελ στις 11 Ιουνίου στην Αγορά της La Baleine. Θα εκτεθούν επίσης σε εκθέσεις γκαλερί στο NEO VogelArtLab στη Νίκαια και στο Explorer's Club (Νέα Υόρκη) καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο διαγωνισμός συντονίστηκε από το Τμήμα Ωκεανικών Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ, DivePhotoGuide (DPG), την Oceanic Global και την Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό, κάθε χρόνο καλεί φωτογράφους από όλο τον κόσμο να μεταδώσουν την ομορφιά του ωκεανού και τη σημασία του αντίστοιχου θέματος της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υπογράψουν έναν χάρτη 14 δεσμεύσεων σχετικά με την ηθική. φωτογραφία.

Οι συμμετοχές που έλαβαν τις πρώτες θέσεις σε κάθε κατηγορία μπορούν να βρεθούν μαζί με τους νικητές προηγούμενων ετών στο εικονική γκαλερί του διαγωνισμού.

Επίσης στο Divernet: ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΝΕΑ ΒΑΘΗ: ΝΙΚΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ UN WOD, ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΩΚΕΑΝΟΣ: Οι παλίρροιες ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ, ΝΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ 2022