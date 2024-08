Το teaser του Manatee magic στο Wildlife Photographer

Καθαρό σαν το κρύσταλλο του αμερικανού φωτογράφου Jason Gulley είναι η μόνη υποβρύχια φωτογραφία μεταξύ των 15 εικόνων που επέλεξε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου (NHM) για την προεπισκόπηση του φετινού διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year, του 60ου από τις ετήσιες εκδηλώσεις.

Έχει γίνει σύνηθες για το NHM, το οποίο διοργανώνει τον διαγωνισμό, να δημοσιεύει μια επιλογή από εικόνες με υψηλά επαίνους πριν από την ανακοίνωση των νικητών του WPotY τον Οκτώβριο.

Στην εικόνα του Gulley για το Υποβρύχιος κατηγορία, που τραβήχτηκε στο Hunter Springs στον ποταμό Crystal River της Φλόριντα, ο φωτογράφος κοιτάζει μέσα από καθαρά νερά ένα μανάτι και ένα μοσχάρι που παρασύρεται ανάμεσα σε χελόχορτο. Λέει ότι η έκφραση στο πρόσωπο του μοσχαριού και οι φυσαλίδες που συρρέουν από τα βατραχοπέδιλά του, σε συνδυασμό με μια ελπιδοφόρα ιστορία, το κατέστησαν αγαπημένο από τις πολλές εικόνες που είχε με ζευγάρια μητέρας και μοσχαριού.

Μια άνθιση φυκών που προκλήθηκε από την απορροή των γεωργικών εκροών είχε οδηγήσει σε μείωση των χελώνων του ποταμού, από τις οποίες εξαρτώνται οι τροφές των μανάτων. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η τοπική κοινότητα είχε ενεργήσει για την αποκατάσταση του οικοτόπου και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού - πράγμα που σήμαινε ότι περισσότερα αιχμαλώματα από ποτέ είχαν καταγραφεί τον χειμώνα του 2022/23.

(Λήψη με φακό Nikon Z6 + 14-30 mm f/4, περίβλημα Nauticam + θύρα μετατροπής ευρυγώνιας WACP-2, 1/50 στο f/4, ISO 1000).

Τρεις άλλες φωτογραφίες θαλάσσιας ζωής είναι πιθανό να έχουν απήχηση στους δύτες, παρόλο που έχουν ληφθεί από την κορυφή. Going With The Flow από τη Βρετανίδα φωτογράφο Tamara Stubbs και μπήκε στο Ζώα στο περιβάλλον τους κατηγορία δείχνει φώκιες καβοφάγους σε θαλάσσιο πάγο στη Θάλασσα Γουέντελ.

Going With The Flow (© Tamara Stubbs and Atlantic Productions / Wildlife Photographer of the Year)

Ενώ βρισκόταν σε μια αποστολή εννέα εβδομάδων της Atlantic Productions, ο Stubbs παρατήρησε ότι οι φώκιες είχαν αποκοιμηθεί δίπλα στο πλοίο με τα ρουθούνια τους πάνω από την επιφάνεια αφού ανατινάχτηκαν για να πάρουν μια ανάσα.

Υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια φώκιες crabeater στην Ανταρκτική και, αν και δεν θεωρούνται απειλούμενες ή απειλούμενες, προστατεύονται από διεθνείς συμφωνίες διατήρησης εν αναμονή περαιτέρω έρευνας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και του τουρισμού στους πληθυσμούς τους.

(Λήψη με φακό Sony α7R II + Canon 24-70mm f/2.8 στα 70mm με φίλτρο πόλωσης, 1/320η σε f/7.1, ISO 100)

Επίσης στο Ζώα στο περιβάλλον τους κατηγορία, εικόνα του Ολλανδού φωτογράφου Theo Bosboom Δύναμη στους αριθμούς δείχνει πώς τα μύδια συνδέονται μεταξύ τους για να αποφύγουν να ξεβραστούν από την ακτή. Ελκυσμένος σε είδη ανεκτίμητης σημασίας, ο Bosboom τράβηξε αυτή την εικόνα από ψηλά στην Praia da Ursa, Sintra, Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας έναν μακρύ, λεπτό, μακροσκοπικό ευρυγώνιο φακό.

Δύναμη στους αριθμούς (© Theo Bosboom / Φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς)

Τα μύδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία δυναμικών οικοσυστημάτων για άλλα θαλάσσια ασπόνδυλα, όπως καρκινοειδή, σκουλήκια και μικρά ψάρια, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού μέσω φίλτρου για την εξαγωγή πλαγκτόν καθώς και βακτηρίων και τοξινών, εμποδίζοντάς τα έτσι να αυξηθούν σε επικίνδυνα επίπεδα.

(Λήψη με φακό Canon EOS R5 + Laowa 24 mm Periprobe, 0.6 δευτερόλεπτα σε f/32, ISO 200, στοίβα εστίασης εννέα εικόνων)

Αγκύλος από τον Νοτιοαφρικανό φωτογράφο Tommy Trenchard τιμήθηκε ιδιαίτερα στο Oceans: The Bigger Picture κατηγορία, που τεκμηριώνει την παρεμπίπτουσα σύλληψη ενός καρχαρία ρέκβιεμ «με το σώμα του αψιδωμένο σε μια τελική πράξη αντίστασης».

Η Μεγαλύτερη Εικόνα (© Tommy Trenchard / Φωτογράφος Άγριας Ζωής της Χρονιάς)

Ο Trenchard ταξίδευε σε μια ερευνητική αποστολή στο πλοίο της Greenpeace Αρκτική Ανατολή, με σκοπό να τεκμηριώσει την τυχαία σύλληψη καρχαριών από αλιευτικά σκάφη που στοχεύουν τόνο και ξιφία στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, και υπογραμμίζοντας την έλλειψη αποτελεσματικής ρύθμισης της αλιείας βιομηχανικής κλίμακας στα διεθνή ύδατα, με το 75% όλων των ειδών καρχαρία να κινδυνεύουν τώρα από εξάλειψη.

(Λήψη με φακό Fujifilm X-T2 + 50-230 mm f/4.5–6.7, 1/550 με f/5.2, ISO 500)

Όλες οι εγγραφές WPotY με μεγάλη επιτυχία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του NHM, το οποίο περιέχει επίσης πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού και της έκθεσης. Οι νικητές της θαλάσσιας ζωής θα ανακοινωθούν στις Divernet τον Οκτώβριο.

