Αξιολόγηση υποβρύχιας κάμερας Nikon Z6III

Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι ένα ευέλικτο υβρίδιο για υποβρύχιους φωτογράφους και βιντεογράφους – και μια επιστροφή στην καλή φόρμα για τη Nikon, αναφέρει ο NIRUMPAM NIGAM, αρχισυντάκτης του... Υποβρύχια φωτογραφία Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Η φωτογραφική μηχανή mirrorless πλήρους καρέ Z6III της Nikon συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με προσβάσιμες λειτουργίες, προσφέροντας μια ισχυρή αλλά και φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήστες DSLR της Nikon που σκέφτονται να στραφούν σε mirrorless, επειδή προσφέρει ενημερώσεις στην αυτόματη εστίαση, τη σταθεροποίηση εικόνας και την εγγραφή βίντεο – όλες βασικές βελτιώσεις που κληρονομήθηκαν από Nikon Z9 και Z8 σειρές.

Η Z6III διαθέτει αυτό που διαφημίζεται ως «ο πρώτος αισθητήρας CMOS μερικώς στοιβαγμένος στον κόσμο», σχεδιασμένος για να βελτιώνει τις ταχύτητες επεξεργασίας και να ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα κυλιόμενου κλείστρου.

Ωστόσο, πρόσφατες δοκιμές αισθητήρων δείχνουν μια μικρή μείωση στο δυναμικό εύρος σε χαμηλότερα ISO σε σύγκριση με την Z6II, κάτι που μπορεί να ανησυχήσει ορισμένους φωτογράφους. Οι χρήστες που φωτογραφίζουν υποβρύχια, ιδιαίτερα όσοι τραβούν ευρυγώνιες σκηνές με υψηλή αντίθεση (όπως «μπάλες του ήλιου»), ενδέχεται να το παρατηρήσουν αυτό σε ακραίες περιπτώσεις.

Διεξήγαμε διεξοδικές δοκιμές του Z6III σε ένα υποβρύχιο περίβλημα Ikelite Z6III κατά τη διάρκεια των καταδύσεών μας. αγαπημένα τοπικά σημεία κατάδυσης στα Νότια Καλιφόρνια, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Μια σκηνή με φύκια και δάσος με υψηλό δυναμικό εύρος, ληφθείσα με τη Nikon Z6III σε περίβλημα Ikelite και τον φακό fisheye της Canon 8-15mm (f/16, 1/160th, ISO 100).)

Βασικά χαρακτηριστικά της Nikon Z6 III

Αισθητήρας CMOS πλήρους καρέ 24.5 MP με μερική στοίβαξη

Σταθεροποίηση εικόνας πέντε αξόνων ενσωματωμένη στο σώμα (έως οκτώ στοπ)

Επεξεργαστής EXPEED 7 για ταχύτερη απόδοση

Βάση φακού Z (συμβατή με φακούς βάσης F και προσαρμογέα FTZ)

Λήψη ριπής 14fps με μηχανικό κλείστρο και 20fps με ηλεκτρονικό κλείστρο

Εγγραφή βίντεο με υπερδειγματοληψία 6K/30p, 5.4K/60p και 4K/60p

Εγγραφή N-Log, N-RAW και ProResRAW

Υποδοχή HDMI 2.1 πλήρους μεγέθους

Ταχύτητα συγχρονισμού 1/200 του δευτερολέπτου

Βελτιωμένη αυτόματη εστίαση με ανίχνευση και παρακολούθηση θέματος

Ευαισθησία AF σε χαμηλό φωτισμό έως -10 EV

10.46 στοπ δυναμικού εύρους στο ISO 100

Διπλές υποδοχές καρτών: CFexpress τύπου B και UHS-II

Διαστάσεις: 14 x 10 x 7.5cm

Βάρος: 670 γρ

Μια πιο προσεκτική ματιά στον νέο αισθητήρα

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and υποβρύχια φωτογραφία.

Να περιμένετε πιο καθαρές εικόνες δελφινιών, καρχαριών ή ιστιοφόρων, όταν η ταχύτητά τους συνήθως επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της κάμερας.

Η δοκιμή δυναμικού εύρους αποκαλύπτει μια μικρή μείωση στο δυναμικό εύρος, αλλά οι περισσότεροι υποβρύχιοι φωτογράφοι δεν θα το πρόσεξαν. Αυτή η φωτογραφία θα έπρεπε να είχε χαμηλότερη έκθεση, ωστόσο καταφέραμε να πετύχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο λεπτομέρειας (f/13, 1/30ου, ISO 100)

Ένα μειονέκτημα είναι τα Z6III. μειωμένο δυναμικό εύρος σε χαμηλότερα ISO. Στις περισσότερες συνθήκες φωτισμού, οι φωτογράφοι είναι απίθανο να το προσέξουν αυτό. Ωστόσο, πολλά υποβρύχια περιβάλλοντα απαιτούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δυναμικό εύρος.

Οι δοκιμές μας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί απώλεια δυναμικού εύρους σε μια σωστά εκτεθειμένη φωτογραφία. Ωστόσο, σε μια υπερεκτεθειμένη φωτογραφία (πάνω από), η ανάκτηση ήταν ελαφρώς πιο δύσκολη από ό,τι θα ήταν με τη Nikon Z6 ή την Z6II. Κατά τη γνώμη μας, αυτό ενθαρρύνει τις σωστές φωτογραφικές τεχνικές και δεν αποτελεί μειονέκτημα της φωτογραφικής μηχανής.

Η Nikon Z6 III κατέγραψε τόσο τις ακτίνες φωτός σε αυτήν τη σκηνή όσο και τις λεπτομέρειες στις σκιές κάτω από ένα παχύ θόλο από φύκια. Η λήψη έγινε με περίβλημα Ikelite Z6III (f / 13, 1/30, ISO 100)

Βελτιωμένη αυτόματη εστίαση

Μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις της Z6III είναι η αυτόματη εστίαση. Ενώ οι Z6 και Z6II διέθεταν ισχυρά συστήματα αυτόματης εστίασης, συχνά υστερούσαν σε σχέση με ανταγωνιστές όπως η Sony και η Canon. Με την Z6III να υιοθετεί το ίδιο σύστημα αυτόματης εστίασης με τις κορυφαίες φωτογραφικές μηχανές Z8 και Z9 της Nikon, η παρακολούθηση και η ανίχνευση θέματος είναι πολύ πιο γρήγορες και ακριβέστερες.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the ανοικτό νερό (παρακάτω) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action φωτογραφία.

Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο μεγάλη βελτίωση είναι το σύστημα αυτόματης εστίασης σε σύγκριση με αυτό της Nikon Z6 II. Ακόμα και το πλαίσιο αυτόματης εστίασης είναι μικρότερο και πιο ακριβές από ό,τι στην Z6 II.

Η Z6III της Nikon θα παράγει εικόνες υψηλότερης ποιότητας κατά τη λήψη σε δύσκολες συνθήκες, όπως π.χ. κατάδυση στο μαύρο νερόΑυτό το επίπεδο ακρίβειας θέτει τη Nikon ξανά σε ανταγωνισμό με a7 IV της Sony και Canon R6 Mark II στην τιμή των 2,500 δολαρίων (1,911 λίρες).

Η αυτόματη εστίαση της Nikon Z6 III είναι γρήγορη και γρήγορη – μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές Nikon Z6 και Nikon Z 6II. Ο μακροφακός Nikon 105mm Z που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη φωτογραφία είναι πιο αργός από την έκδοση με μοντούρα F, αλλά η αυτόματη εστίαση ήταν κάτι παραπάνω από αποδεκτή με την Z6III (f / 16, 1/160ο, ISO 100)

Σταθεροποίηση εικόνας εντός σώματος (IBIS)

Το σύστημα IBIS πέντε αξόνων της Z6III, που προσφέρει έως και οκτώ στοπ διόρθωσης, είναι ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό. Επιτρέπει στους φωτογράφους να φωτογραφίζουν με χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου χωρίς να προκαλούν θάμπωμα στην κίνηση λόγω του κουνήματος της κάμερας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για υποβρύχιους φωτογράφους που φωτογραφίζουν σε χαμηλό φωτισμό, όπου απαιτούνται υψηλότερα ISO ή σε συνθήκες όπου οι χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη περισσότερου φωτισμού περιβάλλοντος για εντυπωσιακές ευρυγώνιες λήψεις.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας στα δάση φυκιών του Νησί Catalina, καταφέραμε να τραβήξουμε καθαρές εικόνες χωρίς θόλωση στο 1/30 του δευτερολέπτου – μια απόδειξη της δυνατότητας IBIS της Z6III. Για τους υποβρύχιους βιντεογράφους, αυτή η σταθεροποίηση κάνει τη λήψη με το χέρι πολύ πιο ομαλή, προσφέροντας κινηματογραφικά πλάνα υψηλής ποιότητας.

Δεν υπάρχει πολύ φως περιβάλλοντος κάτω από ένα θόλο από φύκια. Η βελτιωμένη ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας της Z6III μου επέτρεψε να μειώσω την ταχύτητα κλείστρου στο 1/30 του δευτερολέπτου χωρίς θάμπωμα κίνησης από το κούνημα της κάμερας (f/13, 1/30, ISO 100).)

Πίσω όψη της κάμερας

Κορυφαίες λειτουργίες βίντεο στην κατηγορία

Η Z6III της Nikon διαπρέπει επίσης στον τομέα του βίντεο. Υποστηρίζει εγγραφή βίντεο με υπερδειγματοληψία 6K/30p και 4K/60p με επιλογές για μορφές N-Log, N_RAW και ProRes RAW. Αυτή η ευελιξία είναι ιδανική για παραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας, και η δυνατότητα λήψης σε 4K/60p χωρίς κροπάρισμα την καθιστά ανταγωνιστική επιλογή για φωτογραφικές μηχανές πλήρους καρέ μεσαίας εμβέλειας.

Παρόλο που η Nikon ιστορικά δυσκολευόταν με τη χειροκίνητη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού σε βαθύτερες υποβρύχιες συνθήκες, καταφέραμε να επιτύχουμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα έως και 18 μέτρα κατά τη διάρκεια των καταδύσεών μας. Ενώ τα χρώματα εξακολουθούν να μην ταιριάζουν απόλυτα με αυτά των φωτογραφικών μηχανών Sony ή Canon, η Nikon έχει βελτιωθεί σημαντικά σε αυτόν τον τομέα.

Αναμφίβολα, μετά την εξαγορά της RED, η Nikon σκοπεύει να επικεντρωθεί στην καινοτομία στο βίντεο στο εγγύς μέλλον.

Υποβρύχια περιβλήματα

Χάρη στη δημοτικότητα των φωτογραφικών μηχανών σειράς Z της Nikon, αρκετές κορυφαίες μάρκες έχουν ήδη κυκλοφορήσει περιβλήματα για την Z6III, συμπεριλαμβανομένων των ανοδιωμένων αλουμινένιων. Υποβρύχια θήκη Nauticam Nikon Z6III και πολυανθρακικό Υποβρύχιο περίβλημα Ikelite Nikon Z6III.

Το περίβλημα Ikelite, το οποίο χρησιμοποιήσαμε για τις δοκιμές μας, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για τα φιλικά προς το χρήστη χειριστήρια, τον ανανεωμένο σχεδιασμό του επιλογέα για πιο εύκολη λειτουργία με γάντια και το ενσωματωμένο διάφραγμα φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων. Αναμένουμε επερχόμενες κυκλοφορίες από άλλους μεγάλους κατασκευαστές, όπως Marelux, Ισότα και Aquatica.

Υποβρύχιο περίβλημα Ikelite Nikon Z6III στο πεδίο στο νησί Catalina

Προτεινόμενοι υποβρύχιοι φακοί

Η ευελιξία της Z6III επεκτείνεται στη συμβατότητα φακών, τόσο με φακούς Z-mount όσο και με φακούς F-mount (μέσω του Προσαρμογέας Nikon FTZ) έχουν εξαιρετικά καλή απόδοση κάτω από το νερό. Ακολουθούν μερικές κορυφαίες επιλογές:

Μακρο φακοί:

Nikon Z 105mm f/2.8 macro: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro φωτογραφία.

Nikon F 105mm f/2.8 macro (με προσαρμογέα FTZ): Ταχύτερος, αλλά όχι τόσο ευκρινής, από τον φακό Z-mount, ο F 105mm είναι ιδανικός για να πλησιάζετε κρυφά σε ντροπαλά θέματα macro λόγω της αυξημένης απόστασης εργασίας.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater φωτογραφία. You can also get a 154° field of view when paired with the Φακός μετατροπής ευρυγώνιας γωνίας Kraken KRL-09s.

Υφές του στόματος μιας ανεμώνης που τραβήχτηκαν με τον μακροφακό Nikon Z 105mm και τη Nikon Z6III (f/16, 1/160th, ISO 100))

Ευρυγώνιοι φακοί:

Φακός fisheye της Nikon F 8-15mm (με προσαρμογέα FTZ): Ο αγαπημένος μου φακός fisheye, προσφέρει μια σειρά από προβολές για κοντινές λήψεις υφάλων και ευρυγώνιες σκηνές. Ιδανικός για τη λήψη πολύχρωμων λεπτομερειών θεμάτων υφάλων.

Ευθύγραμμος ευρυγώνιος φακός Nikon Z 14-30mmΙδανικό για θέματα σε μεγαλύτερη απόσταση, όπως δελφίνια και καρχαρίες, δημιουργώντας αιχμηρές γωνίες. Μετατρέπεται σε φακό fisheye όταν χρησιμοποιείται με το Nauticam FCP-1.

Μια σκηνή ευρείας γωνίας που τραβήχτηκε με τον φακό fisheye της Nikon 8-15mm και τον προσαρμογέα FTZ με τη Nikon Z6III (f/14, 1/100ο, ISO 100))

Συμπέρασμα: Η επιστροφή της Nikon στη φόρμα

Η Nikon Z6III σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο ταξίδι της Nikon στις mirrorless φωτογραφικές μηχανές, προσφέροντας μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο. Η βελτιωμένη αυτόματη εστίαση, η ενσωματωμένη σταθεροποίηση εικόνας και οι δυνατότητες βίντεο την καθιστούν ισχυρό ανταγωνιστή έναντι των μοντέλων Sony και Canon στην ίδια κατηγορία τιμής.

Για τους υποβρύχιους φωτογράφους και βιντεογράφους, παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη επαγγελματικών εικόνων και πλάνων υψηλής ποιότητας, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns διαδικτυακά (online), our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

GΤοπίο μαλακών κοραλλιογενών υφάλων Οργονίας που τραβήχτηκε με τη Nikon Z6III (f/14, 1/100ο, ISO 100))

Ο κριτικός Αξιολόγηση υποβρύχιας φωτογραφικής μηχανής Nikon Z6III 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued υποβρύχια φωτογραφία in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Οδηγός υποβρύχιας φωτογραφίας και πρόεδρος της εταιρείας λιανικής πώλησης υποβρύχιων φωτογραφιών και βίντεο Φωτογραφία Bluewater. See his φωτογραφία at www.photosfromthesea.com

