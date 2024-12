Dive Raja Ampat με Meridian Adventure Dive

Dive Raja Ampat and Save with Exclusive Meridian Adventure Dive Specials.

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Whether you're looking for a short escape or a more extended adventure, you can enjoy diving without set arrival or departure dates. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Πακέτα κατάδυσης:

6 νύχτες / 7 ημέρες + 10 καταδύσεις = 2098 $ ανά άτομο κοινή χρήση *Περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση δωρεάν

7 νύχτες / 8 ημέρες + 12 καταδύσεις = 2273 $ ανά άτομο κοινή χρήση *Περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση & 2 δωρεάν καταδύσεις

8 νύχτες / 9 ημέρες + 14 καταδύσεις = 2449 $ ανά άτομο κοινή χρήση *Περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση & 4 δωρεάν καταδύσεις

9 νύχτες / 10 ημέρες + 16 καταδύσεις = 2693 $ ανά άτομο κοινή χρήση *Περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις & 2 δωρεάν καταδύσεις

10 νύχτες / 11 ημέρες + 18 καταδύσεις = 3112 $ ανά άτομο κοινή χρήση *Περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις & 4 δωρεάν καταδύσεις

Τι περιλαμβάνεται:

Οι τιμές βασίζονται μόνο στο B&B (B&B).

Οι παροχές των δωματίων περιλαμβάνουν τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, πιστολάκι μαλλιών, σαμπουάν, μαλακτικό, πλυντήριο σώματος και πετσέτες και μπουρνούζια

24-hour Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Πόσιμο νερό στο δωμάτιό σας και σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το θέρετρο

Εξοπλισμός καταδύσεων Aqualung (Μάσκα, Πεδιλα, αναπνευστήρας, Στολή, BCD, Ρυθμιστής, βάρη, δεξαμενές)

Μεταφορές από και προς όλες τις καταδυτικές τοποθεσίες

Πετσέτες παραλίας, τσάι, καφές, φρέσκα φρούτα και πόσιμο νερό σε όλες τις καταδύσεις

Εξαιρέσεις:

Μεταγραφές (Sorong & Waisai): Περίπου. $ 55 ανά άτομο

Άδεια θαλάσσιου πάρκου Raja Ampat: 1,000,000 IDR ανά άτομο

Γεύματα (Μεσημεριανό και βραδινό) – Ημιδιατροφή/πλήρης διατροφή για γκρουπ 8 ή περισσότερων ατόμων

Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά

Καταδυτικοί υπολογιστές και πυρσούς

Ασφάλιση πτήσεων, ταξιδιών και καταδύσεων

Screenshot

Πατήστε το κουμπί

Τηλ.: +62 951 317 6120

What's App: +62 822 4854 0774

Email: reservations@meridianadventuresdive.com

Ιστοσελίδα : www.example.gr:

Οροι και Προϋποθέσεις:

Παρακαλώ αναφερθείτε MADSPECIAL2025 κατά την κράτηση για να επωφεληθείτε από αυτές τις αποκλειστικές προσφορές.

Περίοδος κράτησης: 01 December 2024 to 31 January 2025

Περίοδος ταξιδιού: 01 December 2024 to 31 August 2025

Οι τιμές αναφέρονται σε USD και περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους.